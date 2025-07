La China Suárez habló de la defensa que hizo Pampita sobre Benjamín Vicuña: “Ya no me sorprende nada”

En medio del Aeropuerto, la China Suárez respondió las consultas de la prensa sobre su viaje luego de su posteo contra Benjamin Vicuña (Video: A la Tarde - América)

La guerra entre China Suárez y Benjamín Vicuña sigue sumando capítulos. Y cada nuevo episodio parece más explosivo que el anterior. Después del durísimo mensaje que la actriz le dedicó públicamente al chileno, ella decidió tomarse un avión rumbo a Turquía junto a Mauro Icardi, alejándose por unos días del escándalo que la tiene como protagonista. Pero antes de volar, dejó algunas frases que alimentaron aún más la polémica.

Todo ocurrió en el aeropuerto, donde el cronista Oliver Quiroz, de A la Tarde (América), la interceptó cuando iba rumbo al check-in junto a Icardi. La China, lejos de esquivar el tema, respondió con su habitual franqueza. “No están acostumbrados a que hable”, lanzó, dejando en claro que su silencio fue una elección y que, cuando decide hacerlo, lo hace sin filtros. “Porque a veces las cosas son muy injustas”, agregó, en referencia directa a su expareja.

Respecto al viaje a Estambul, aclaró que será corto y que no implica alejarse de sus hijos. “Voy un par de días y vuelvo a buscarlos. Tengo una reunión importante, por lo que no me voy para siempre como dicen”, explicó, desmintiendo así las versiones que hablaban de una mudanza definitiva.

La actriz respondió a las consultas de Oliver Quiroz, el notero de A la Tarde (RS Fotos)

Cuando le preguntaron cómo se sentía en medio de este torbellino mediático dijo: “Estoy tranquila, gracias”. Pero la tranquilidad duró poco. Al tocar el tema del supuesto “juego mediático” del que habló Vicuña, Suárez fue tajante: “Yo no juego a nada, no sé por qué hablan de juego mediático”.

En un momento clave de la charla, la actriz comparó su vínculo con Vicuña con el que mantiene con Nicolás Cabré, el padre de su hija Rufina. Y ahí no dejó lugar a dudas: “Con Nico estoy muy bien. Tengo una buena comunicación”, expresó, marcando una diferencia evidente con la conflictiva relación que tiene con el chileno.

Uno de los puntos más controversiales de los últimos días fue la revocación que hizo el actor del permiso para que sus hijos menores viajen al exterior. “Me enteré hace dos días. No me tiene que ‘dejar’, los dos tenemos un permiso. Así como viajan con él a Chile las dos veces que fueron, también lo hacen conmigo y estuvo todo bien”, aclaró.

El fuerte posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña (Instagram)

Cuando Quiroz le preguntó si tenía más detalles para aportar sobre su relación con Vicuña, la respuesta fue contundente: “Yo ya dije todo lo que tenía que decir”. Cierre total del tema. O al menos, por ahora. En cuanto a su vínculo con Icardi, la actriz prefirió el silencio cuando le consultaron sobre un posible casamiento. Sin embargo, sí habló de sus proyectos laborales: “Se están por estrenar dos series, por suerte”.

Antes de despedirse, dejó una última reflexión sobre el descargo público que había hecho días atrás. “Me siento aliviada, era súper necesario”, expresó. Una confesión que muestra cuánto venía guardando. Y como si faltara un capítulo más en esta historia interminable, al ser consultada por la defensa pública que hizo Pampita Ardohain a favor de Vicuña como papá, la China lanzó una frase final: “Yo ya no me sorprendo de nada”. Esta declaración contrasta con la buena relación que aparentan tener como familia ensamblada desde hace años.

Por ahora, la historia parece no tener final. Porque mientras Suárez busca calmar las aguas con un viaje relámpago a Estambul, del otro lado, Vicuña mantiene el silencio mediático pero sigue accionando por vías legales. Y en el medio, los problemas quedan una vez más expuestos a una disputa que, lejos de resolverse en privado, suma testigos en cada rincón de las redes sociales y en los programas de televisión.