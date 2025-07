Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la diferencia de edad con su pareja: “¿Qué te pasa?"

Durante la presentación, una joven llamada María Eugenia dejó shockeado a Darío Barassi al hablarle sobre su novio (Video: Ahora Caigo - El Trece)

Una vez más, el estudio de Ahora Caigo (El Trece) fue el escenario perfecto para que Darío Barassi, con su humor característico, quedara descolocado frente a la espontaneidad de los participantes. Lo que parecía otra tranquila tarde de juegos televisivos terminó convirtiéndose en una suerte de confesionario inesperado, donde las historias de vida superaron ampliamente a las preguntas de trivia.

Todo comenzó cuando María Eugenia, una joven de 27 años que trabaja como productora, ingresó al estudio acompañada de su madre y su sobrina, y compartió detalles de su vida sentimental. “Estoy en pareja con Carlos. Al contrario de todas las otras participantes, a mí me lleva 19 años”, reveló, dejando al conductor completamente anonadado. La respuesta fue inmediata, fiel a su estilo directo: “¡¿Qué cara... hacés con un tipo 19 años mayor que vos?! ¿Vos entendés que dentro de unos años le vas a estar poniendo para que haga pis?”, lanzó, mezclando sorpresa con humor filoso.

La joven, entre risas, explicó el origen del romance: “Es el profe de fútbol de mi sobrina...”, aclaró, sumando más detalles a la historia. El intercambio no terminó allí. Cuando Maru contó que llevaban apenas cuatro meses de novios, el presentador intentó dar marcha atrás: “¡Poquito! Estamos a tiempo, ¿qué pasa, Maru? ¿Tuviste un padre ausente, qué pasó?”, bromeó. Pero ella defendió su historia de amor diciendo que su pareja no era tan grande: “Tiene 47 años”. La respuesta no convenció al conductor, que remató con una advertencia: “¡¿Vos me entendés que tiene cinco años más que yo?! Bueno, un año te dejo. Un año y cortás. Hasta ahí”, le aconsejó.

La reacción de la participante ante los comentarios de Darío Barassi (Captura de video)

La anécdota se sumó a la larga lista de momentos desopilantes que el programa viene acumulando. Semanas atrás, otra participante dejó a todos sin palabras. Se trató de Anita, una joven de 22 años oriunda de La Plata, cuya sinceridad dejó perplejo al conductor y a toda la audiencia. Todo comenzó cuando Barassi, como suele hacer, le preguntó a qué se dedicaba. La respuesta fue tan inesperada como frontal: “Trabajo para una plataforma online”. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando ella aclaró, sin titubear: “OnlyFans, soy modelo ahí”.

Barassi intentó salir del paso con su habitual humor: “No sé qué es”, bromeó mientras reía nerviosamente. Pero lejos de evadir el tema, fue por más: “¿Y qué onda? ¿Cómo empezaste?”. Anita, con absoluta tranquilidad, relató el origen de su carrera: “Empecé a tener seguidores en redes y me lo pedían bastante. Una vez probé y me fue muy bien. Así que hoy en día es mi trabajo. Es contenido erótico”.

Una joven le contó a Darío Barassi en qué trabaja con su expareja y lo dejó sin palabras (Video: Ahora Caigo – El Trece)

La historia no terminó ahí. Anita sumó otro dato que elevó aún más el nivel de sorpresa: “Lo hago sola y también con mi ex, que está por allá”, dijo señalando a un joven entre el público. Barassi, entre el asombro y el sarcasmo, no pudo evitar comentar: “O sea, ¿son ex pero laburan juntos haciendo contenido erótico? ¡Okey!”.

La curiosidad de Darío fue más allá. Quiso saber por qué habían terminado la relación sentimental. “¿Por qué cortaron?”, preguntó con picardía. Anita no dudó: “Porque no estaba a mi altura”. Desde el fondo del estudio, el exnovio remató la escena con humor: “Sí, soy más petiso”. El público estalló en carcajadas.

El conductor, intentando entender la dinámica de la pareja, les preguntó cuánto tiempo habían estado juntos. “Ocho años”, respondió Anita, sumando más incredulidad al relato. Barassi, fiel a su estilo, intentó encontrar el costado romántico de la historia: “¿Y qué pasó, Anita? ¿Se acabó el amor?”. Pero la respuesta fue esquiva. Entonces miró al ex y fue directo: “¿La querés?”. Él, sin dudarlo, respondió: “Nos amamos mucho”. El humorista cerró el momento con una reflexión cargada de ironía: “Se aman mucho, pero no están de acuerdo, chicos”.