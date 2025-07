Es modelo de contenido para adultos y sorprendió a Darío Barassi con su actividad: “Trabajo con mi exnovio”

Una joven le contó a Darío Barassi en qué trabaja con su expareja y lo dejó sin palabras (Video: Ahora Caigo – El Trece)

Darío Barassi continúa destacándose en el estudio de Ahora Caigo (El Trece), donde más allá de las dinámicas de cada programa, las sorpresas lo agarran completamente desprevenido. Lo que parecía una simple tarde de preguntas y respuestas, terminó siendo el escenario de una historia insólita. Frente a cámaras, el conductor se encontró con Anita, una joven de La Plata que no solo participó del juego, sino que abrió la puerta a su vida privada y dejó a todos sin palabras.

Todo comenzó cuando Darío quiso saber a qué se dedicaba la participante. La respuesta, inesperada, generó el primer silencio incómodo: “Para una plataforma online”, dijo Anita, de 22 años. El conductor, con su clásica curiosidad, repreguntó: “¿De qué tipo?”. Fue entonces cuando la joven, sin rodeos, lanzó: “OnlyFans, soy modelo ahí”.

La reacción del conductor fue inmediata. Primero ironizó, como para alivianar la tensión: “No sé qué es”, dijo, mientras se largaba a reír. Pero no se quedó solo con eso y fue por más: “¿Y qué onda? ¿Cómo empezaste?”. Anita, tranquila, le contó su historia: “Empecé a tener seguidores en redes y me lo pedían bastante y una vez probé y me fue muy bien. Así que hoy en día es mi trabajo. Es contenido erótico”.

Y, una vez más, la muchacha sumó detalles de su proyecto. “Lo hago sola y también con mi ex que está por allá”, agregó, señalando a uno de los presentes. La revelación dejó al humorista atónito. “O sea, ¿son ex pero laburan juntos haciendo contenido erótico? ¡Okey!”, exclamó, entre asombro y humor. Sin perder el hilo, el conductor quiso entender cómo había terminado la historia sentimental: “¿Por qué cortaron?”. Anita, sin vueltas, contestó: “Porque no estaba a mi altura”. Y desde el fondo, el exnovio completó la escena con humor: “Sí, es más petiso”.

La situación ya era una de las más llamativas del ciclo. Barassi siguió indagando y le preguntó cuánto tiempo habían estado juntos. “Ocho años”, respondió ella, sumando más asombro al relato. “¿Y qué pasó, Anita? ¿Se acabó el amor?”, quiso saber el conductor. Pero la respuesta fue esquiva. Entonces, Barassi miró al exnovio y fue directo: “¿La querés?”. La respuesta no tardó en llegar: “Nos amamos mucho”, dijo él. El conductor remató, divertido: “Se aman mucho, pero no están de acuerdo, chicos”.

No es la primera vez que Barassi queda descolocado en el estudio. Semanas atrás, otra participación dejó una perlita inolvidable. El protagonista fue Enka, un joven que desde el primer segundo llamó la atención por su look. Ni bien entró al set, el animador lo detuvo con una pregunta directa: “¿Qué te pasó en el pelo?”. La respuesta fue tan sencilla como inesperada: se había quedado corto de tintura y “había que confiar en el proceso”. Pero el momento desopilante llegó cuando el competidor enfrentó una de las preguntas más fáciles del juego. El conductor le preguntó: “A los vampiros, ¿se los puede ahuyentar con cebolla?”. El muchacho, apurado, respondió que sí. Pero enseguida se corrigió, con un gesto de resignación: “No, era con ajo”.

Darío, fiel a su estilo, no dejó pasar la confusión y lanzó una de sus clásicas bromas: “Vos le acercás una salsa criolla y le decís ‘chau vampiro’”. Las carcajadas no se hicieron esperar en el estudio, mientras el participante aceptaba su error con humor. Y, sin dar más vueltas, la producción activó el mecanismo y Enka fue expulsado del juego, cayendo por la tradicional trampilla. Así terminó uno de los momentos que seguramente quedarán guardados en los compilados de errores más insólitos del programa.

De esa manera, Barassi volvió a demostrar que el programa no solo se trata de competir, sino también de obtener una risa por parte de los participantes. Ya sea con detalles de un vínculo amoroso o una respuesta incorrecta, él sabe cómo sacar lo mejor de cada situación. Y, una vez más, lo hizo delante de las cámaras.