Sol Pérez presentó a su hijo Marco en Cortá por Lozano: “Ser mamá es un sueño”

Sol Pérez presentó a su hijo Marco en TV (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

“Siempre quise ser mamá y serlo es como un sueño”, fueron las palabras de Sol Pérez en la presentación que hizo de su hijo Marco en Cortá por Lozano (Telefe). Este lunes la modelo enterneció a todos sus compañeros del ciclo con su bebé en brazos y se abrió acerca de cómo cambió su vida con Guido Mazzoni, su marido, como papás primerizos.

“Yo estoy enamorada. Es un gordo pipón y no puede más de lo bueno. Yo siempre le digo a Guido que no sé a quién salió porque nosotros somos un desastre”, comentó, antes de tararearle “Que linda manito”, canción que contó que a Marco lo tranquiliza.

“¿Duerme de corrido?“, le preguntó Hernán Drago. ”Ayer lo acostamos. Estaba sacado, pobre. Muy enojado ayer estaba muy enojado y no se quería dormir porque a veces pasa que cuando no duerme siesta se pasa de rosca", contó. Para ese momento, tienen una rutina: “Lo bañamos todo y se acuesta a las 22:30 horas”.

Marco se puso a sollozar durante la entrevista y Sol contó que aprendió a saber por qué estaba así: “Ya comió y ahora lo que quiere es dormir. Es como ‘mamá, ya está’. Se le empiezan a poner los ojos rojos y es su forma de decirme ‘mamá me quiero ir a dormir’”.

“Ayer al gordo lo acostamos 22:30 y tuvo varios despertares que generalmente no los tiene porque él tira hasta las 6 de la mañana muy bien. Es un montón. Después yo le doy la teta en la cama, así que ni nos levantamos. Antes le cambiábamos pañal y ahora tira para más. Se levantó a las nueve”, detalló. “Me da mucha envidia. Yo no quiero escuchar”, bromeó Juariu, quien también es madre primeriza de Manuel, de 6 meses. “El mío no duerme. Se levanta mucho a la noche. Quiere teta”, se diferenció.

“Yo siempre quise ser mamá. Era como un sueño. A Marco lo recontra deseaba. Entonces para mí es rarísimo, pero para mí el mundo es como que perdió todo interés. Mi interés está puesto en él. Capaz que después cambia”, aseguró la influencer, quien había manifestado sus ganas de seguir teniendo más hijos. “Al principio recontra decía que quería tener otro. Ahora es un montón y yo estoy muy enamorada de él”, describió, sonriente con su bebé dormido en sus brazos.

La tierna presentación del bebé de Sol Pérez en el ciclo de Telefe

Por su parte, Guido Mazzoni reconoció que estaban en la misma línea con su pareja sobre la posibilidad de agrandar la familia. “Quiero, pero hay que esperar un poquito para que Marco dé sus primeros pasos”, manifestó el empresario, pero Sol lo mandó al frente. “Él le canta ‘hijo único’”, lanzó.

Cultura de la vida fitness y el entrenamiento, la panelista del ciclo de Telefe contó cómo necesitó retomar su rutina después de la llegada de su bebé. “Marco tenía un mes y yo estaba desesperada. Le dije a Guido que yo necesitaba volver a hacer algo porque me estaba muriendo. No salía de mi casa a ningún lado... Sentía que me iba a agarrar algo. Estaba todo el tiempo amamantando. Era una una teta con pantuflas. Horrible. Todo el día con pijama, los pelos revueltos y el vómito del nene”, recordó.

“Empecé a entrenar en casa, se lo dije a mi obstetra. Él me dijo que estaba bien, pero que lo importante era que escuchara a mi cuerpo”, detalló, sobre cómo empezó a entrenar en su hogar. “Arranqué a entrenar en casa. Después empecé a ir al gimnasio de vez en cuando y ahora volví a mi primer mes”, aseveró, sobre cómo busca equilibrar su nueva etapa con sus compromisos laborales y sus hábitos de vida.