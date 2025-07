Tensión en Cuestión de peso: Mario Massaccesi enfrentó a Camilota en vivo y la invitó a irse del programa

Mario Massaccesi y "Camilota" La continuidad de la participante en "Cuestión de Peso" quedó en manos de la producción y los médicos

“Ahí tenés la puerta. Te vas, hablás con producción, lo resuelven y mañana veremos cómo sigue tu continuidad y en calidad de qué cómo, dónde y de qué manera”, lanzó Mario Massaccesi en pleno vivo de Cuestión de Peso, marcando el punto más álgido de una jornada cargada de tensión.

La frase, dirigida a Camila Camilota Deniz, selló un enfrentamiento que venía gestándose desde el inicio del programa y que terminó con la hermana de Thiago Medina abandonando el estudio ante la mirada de sus compañeros y la audiencia.

La noticia principal giró en torno al fuerte cruce entre Massaccesi y Camilota, quien, tras superar una nueva eliminación, confesó sentirse excluida. “No me siento parte del grupo”, expresó la joven, visiblemente afectada, y explicó que su regreso al ciclo no respondía a intereses personales. “No quiero que piensen que estoy acá o hice todo por los audífonos porque nada que ver”, aclaró, y admitió que había intentado plantear sus inquietudes antes del programa, pero que no tuvo el coraje para hacerlo fuera de cámara.

El conductor, lejos de suavizar la situación, cuestionó la actitud de la participante. “¡Qué raro que siempre tenés coraje al aire! Pedís hablar, vienen a hablar por vos y vos no tenés el coraje, pero sí tenés el coraje de ser espontánea en cámara. Te encanta saltar sin red”, le reprochó Massaccesi, y agregó: “No me tomes el pelo. Una vez te dije que no tires de la cuerda”.

La salud y el acompañamiento profesional fueron ejes centrales en la discusión televisiva

La discusión escaló cuando Sergio Verón, referente del equipo médico, intervino para recordar a todos los participantes que una renuncia al programa implica abandonar el tratamiento. Ante esto, Camilota protestó: “El primer contrato no dice eso”, lo que provocó la reacción inmediata del conductor. “¿Me dejás hablar?”, interrumpió Massaccesi.

“Un tratamiento médico no es una cosa espontánea, no es algo lo que se me canta porque por sobre tu palabra están las de los médicos. Está tu salud en juego, está tu salud en riesgo y son los médicos los que ponen el gancho”, remarcó el conductor.

La tensión se mantuvo hasta el final, cuando Massaccesi señaló la salida a Camilota y le indicó que debía resolver su situación con la producción. La escena se desarrolló en vivo, dejando a la audiencia de eltrece y a los seguidores del ciclo expectantes sobre el futuro de la participante. Deniz abandonó el estudio sin mayores explicaciones, mientras el conductor reiteraba que la continuidad de cada integrante depende de la evaluación médica y de la producción.

El episodio generó incertidumbre entre la audiencia sobre el futuro de la joven en el ciclo

Una nueva vida para Camilota

“Me pregunto por qué no me lo hice antes, por qué no me ocupé antes. Es feo vivir así, yo digo cuántos años viví sin saber que tenía que usar audífonos y, como al estar acá en Cuestión de peso, la clínica me enseñó a ocuparme un poco más de mí y no de los demás”, confesó tiempo atrás Camila.

La hermana de Thiago Medina experimentó por primera vez la posibilidad de escuchar con claridad, un momento que la emocionó profundamente y que marcó un antes y un después en su vida.

Cuestión de Peso: Camilota emocionada por escuchar bien por primera vez

El conductor Mario Massaccesi explicó en el programa que Camila desconocía su problema auditivo hasta que un estudio reveló la magnitud de su pérdida de audición. “Ya les habíamos contado que Camila tiene un problema en sus oídos, que eso hace que escuche menos o escuche muy poco, que ella no lo sabía, se enteró de grande, se enteró hace unas semanas a partir de un estudio que le hicieron el oído y pasó algo muy lindo y es que Camila escuchó bien por primera vez y así fue”, relató el presentador antes de mostrar el video del momento en que le colocaron los audífonos.

Camila o Camilota de "Cuestión de Peso"

La propia Camilota detalló el proceso que la llevó a este punto: “Me saqué un turno para audiometría, me hicieron la prueba de audífonos”. Reconoció que la situación le generó cierta angustia, pero también esperanza: “Me angustia un poco porque tuve la prueba de escuchar y aún escucho mucho mejor y sé que me va a cambiar mi vida, pero me da cosa usarlo y creo que es para un bien para mí, es para poder escuchar un poco mejor”.