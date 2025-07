Moria Casán reveló cuánto cobra de jubilación: “No me quejo”

Moria Casán volvió a hablar de política y reveló cuanto cobra de jubilación (Video: El Trece)

Hace algunos días, Moria Casán se animó a opinar de la situación política que está atravesando el país, asegurando que Javier Milei, actual presidente, tenía grandes chances de ser reelecto para ocupar por cuatro años más el sillón de Rivadavia. Ahora, en una charla mano a mano con Puro Show (El Trece), la diva volvió a analizar la actualidad nacional.

Fernando Pato Galmarini, militante peronista y pareja de Moria, reaccionó a los dichos de su novia y ella no tuvo reparos en responder: “Yo no milito, pero tengo opinión. Él tiene sus ideas y yo tengo mis opiniones, imagínate que estoy con él hace cuatro años y desde que vivo con él estoy en una familia de políticos”, expresó. Y agregó: “Yo hablo de lo que se me canta, es mi opinión, a esta altura. Es una opinión, podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es una opinión”.

Tras estas declaraciones, explicó las razones detrás de la decisión de no hablar de política. “Me cuesta engancharme con la política. No me incomoda, pero he pasado por todos los políticos, por la dictadura. Pasé por todos los gobiernos y nunca dejé de trabajar, nunca dependí del Estado, nunca recibí un sobre del Estado”, contó La One, y habló de su experiencia laboral.

“El Estado dependió de mí. Trabajo en mi país, tengo todo en mi país, he hecho cosas en mi país, entonces yo no me quejo. Si un impuesto mío puede… entonces no me hagas sentir culpa por si puedo tener un dinero para dar".

“Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo función de miércoles a domingo, haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos. Haciendo una obra trascendente, que trasgredo y que me trasciende”, sumó la diva. Ante esta observación, Pampito, uno de los conductores, le preguntó si cobraba jubilación, y ella sorprendió con su respuesta.

”Sí, la mínima. Un papelón. No sé qué hago, es un papeloncito, de cualquier manera no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más”.

El presentador de Puro Show decidió no evitar el tema de actualidad: la sentencia a seis años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner y nuevamente volvió a negarse a tocar el tema: “No, no, no, no me interesa. Me parece que todo es disruptivo porque estoy leyendo que viene Lula a saludarla, Todo esto es una distopía, vivo en un país distópico donde una vez fui a trabajar a Tucumán y me pagaban con fideos, yerba y australes, pero yo sigo en el escenario”.

Moria Casan hablo del gobierno de Javier Milei

Moria no suele tocar el tema de la política, es por eso que la declaración que hizo días atrás generó sorpresa. El jueves pasado por la noche estuvo invitada a un evento para celebrar a la comunidad LGBTQI+. En este contexto, los medios se presentaron en la puerta del salón para tener la palabra de La One.

Todo comenzó cuando uno de los movileros le consultó si iría a visitar a Cristina Fernández de Kirchner durante los seis años que esté presa y la diva fue tajante: “No, no, no. Yo no hablo de política, no habló del presidente, no habló de nada”. Y agregó: “Yo vivo en este país, me flexibilizo y adapto a las circunstancias y creo que tengo para adaptarme a las circunstancias actuales siete años más, que es lo que va a estar este gobierno”.

Este comentario al pasar no pasó tan inadvertido y la repregunta no tardó en llegar. Y la actriz de Brujas se mostró segura en su contestación. “¿Vos decís que (Milei) va a ser reelecto?“: “Sí, me parece que sí”, replicó la actriz de Brujas. Si bien todavía faltan poco más de dos años para las elecciones presidenciales, la exvedette dejó en claro que cuando se lleven a cabo siente que hay grandes posibilidades de que Milei siga ocupando el sillón de Rivadavia.

