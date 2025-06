Furor por la vuelta de Guns N’ Roses a la Argentina: agotó las entradas para su show y anunció una nueva fecha

La icónica banda liderada por Axl Rose sumó una nueva fecha en el Estadio de Huracán

Después de más de cuarenta años de historia, giras monumentales y un vínculo irrompible con el público argentino, Guns N’ Roses vuelve a sacudir Buenos Aires con una fuerza pocas veces vista. El anuncio de su show en el Estadio de Huracán para el 17 de octubre desató una auténtica estampida virtual: en apenas dos horas, todas las entradas estaban agotadas. La respuesta fue inmediata y rotunda y se confirmó lo que muchos fanáticos esperaban: habrá una segunda fecha.

La banda liderada por Axl Rose, junto a los infaltables Slash y Duff McKagan, sumará una nueva noche el 18 de octubre, también en el estadio del Globo de Parque Patricios. Así, el tour global “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things” (Porque lo que quieres y lo que consigues son dos cosas completamente diferentes), que ya arrasó en Asia y Europa, se extenderá en Argentina, en lo que promete ser una doble cita inolvidable con el rock más visceral.

El fenómeno Guns N’ Roses en el país tiene antecedentes ineludibles. Desde aquella primera visita en 1992, el grupo se ganó un lugar definitivo en el corazón del público local. Y esta nueva visita, 33 años después, reafirma esa conexión con un fervor intacto. Lo que ocurrió este martes 24 no dejó lugar a dudas: miles de personas colapsaron la plataforma de ventas en busca de un ticket para revivir en vivo los riffs que marcaron generaciones.

Ahora, la banda se presentará tanto el 17 como 18 de octubre (DF Entertainment)

La producción de estos dos shows, que en esta oportunidad se encuentran a cargo de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts, promete una experiencia al nivel de la leyenda. La escenografía, el sonido, el setlist: todo está preparado para repasar lo mejor de cada una de las etapas de la banda. Desde los himnos de Appetite for Destruction hasta las baladas épicas del doble Use Your Illusion, pasando por nuevas versiones y momentos inesperados.

Los que lograron asegurarse un lugar para el 17 de octubre, saben que se avecina una noche histórica. Y quienes no llegaron a tiempo, tendrán su revancha inmediata: el miércoles 25 de junio se habilita la venta para la nueva función en allaccess.com.ar, con cualquier forma de pago y hasta 6 cuotas sin interés para clientes de VISA Banco Nación. La oportunidad está abierta, pero se anticipa una demanda feroz.

Además, cabe recordar que la gira por Latinoamérica comenzará el 1° de octubre en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, seguido por presentaciones en el Estadio Cuscatlán de San Salvador el 4 de octubre, y el recinto Vive Claro en Bogotá el 7 de octubre. Luego, la banda seguirá su paso por el Estadio Atanasio Girardot en Medellín el 11 de octubre, antes de llegar a Santiago, Chile, el 14 de octubre.

Guns N’ Roses sumó una nueva fecha a su visita al país (Ocesa)

El espectáculo incluirá una selección de clásicos que ya forman parte del ADN de varias generaciones: “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, entre muchos otros. Pero también habrá lugar para joyas menos frecuentes, que solo los más fanáticos sabrán identificar, y momentos de interacción con el público local que ya son marca registrada en cada paso de los Guns por el territorio argentino.

Este regreso no es una simple visita con sus fanáticos. Es un reencuentro con el fuego intacto de una banda que, contra todos los pronósticos, sigue llenando estadios alrededor del mundo. Y lo hace con su formación original, con una energía que no cede y con un mensaje claro: la historia no terminó.

Con miles de entradas ya vendidas y una segunda fecha a punto de ponerse en marcha, Guns N’ Roses demuestra que sigue siendo una máquina imparable de rock and roll. En octubre, Buenos Aires volverá a vibrar con el rugido de las guitarras, los solos incendiarios de Slash, la voz inconfundible de Axl y un estadio lleno de fanáticos cantando cada estrofa como si fuera la última. Y eso, en Argentina, no se negocia.