Rocío Marengo contó dónde fue el insólito lugar en el que se enteró de su embarazo: “Me desmoroné de llanto”

Rocío Marengo contó cómo se enteró de su embarazo (Chilevision)

En charla con el ciclo chileno Primer plano, la actriz relató con detalle cómo se enteró de la noticia, en un episodio que combinó nervios, sorpresa y una emoción incontenible.

La historia comenzó días antes, cuando Rocío enfrentaba la ansiedad a someterse a un análisis de sangre para confirmar o descartar un posible embarazo. Según sus propias palabras, la idea de realizarse el estudio le generaba entre nervios y resistencia. “Me dice mi familia que fue muy a lo Marengo. Yo no quería hacer un estudio de sangre porque me daba miedo. Pensaba que iba a ser otra piña en la cara, que otra vez la inyección...”, reveló al hacer referencia a experiencias previas que la habían marcado y a su reticencia a enfrentar procedimientos médicos sin resultados alentadores.

En ese contexto, su pareja, Eduardo Fort, insistió en la importancia de realizar el análisis y de ponerle una fecha concreta. “Me dice mi novio que había que hacer un estudio de sangre, ponerle fecha, ‘vas, te hacés el estudio y sea lo que sea, hay que seguir’”, recordó. Finalmente, y casi en contra de su voluntad, accedió a realizarse el análisis, aunque su intención inicial había sido postergarlo. La presión familiar y el deseo de saber la verdad terminaron por convencerla.

La actriz destacó el apoyo incondicional de Eduardo Fort durante los momentos más complicados de su proceso

El día señalado coincidió con su participación en el programa de Juana Viale. “Tenía que ir al programa, estaba en la mesa, una mesa divina todos topísimos...”, relató al describir el ambiente sofisticado y la presencia de figuras reconocidas en el set. La situación se tornó aún más tensa cuando, en medio de la grabación, recibió un mensaje de su médica personal.

La comunicación con la profesional de la salud fue breve pero determinante. “Me escribe mi médica, ‘¿Podés hablar, terminaste de grabar?’”, recordó la modelo. El intercambio se produjo en voz baja, casi como si se tratara de una conversación clandestina en medio del bullicio del estudio. Fue entonces cuando recibió la noticia que cambiaría el rumbo de su día y, posiblemente, de su vida: “Y me dice ‘estás embarazada’”.

La reacción fue inmediata y profundamente emotiva. “Me desmorono de llanto y toda la mesa se para y me pregunta si estaba bien. Y yo no podía decir, recién me estaba enterando, no sabía mi marido, y les digo ‘sí, sí, es una buena noticia’”, relató. El llanto, la sorpresa y la imposibilidad de compartir la noticia en ese preciso instante generaron un clima de incertidumbre entre los presentes, quienes notaron el cambio de ánimo de la modelo y comenzaron a sospechar que algo importante había sucedido.

Recordó también: “Por eso yo creo que había un rumor en la Argentina en periodistas. Y estaba como un poquito pechugona. Y de ahí termino el programa, y se me acerca el productor, Nacho Viale, y Juana, y yo pensando ‘¿y ahora qué hago? ¿a dónde salgo a contarlo?’”.

Rocío Marengo compartió la felicidad por su embarazo: "Son 10 semanas de este bebito"

La actriz hizo público luego su embarazo a través de sus redes sociales, y se refirió por primera vez a su sueño concretado, su trayecto, y detalles íntimos: “¡Sí! ¡Se nos agranda la familia! ¡Bebit@ te buscamos mucho mucho mucho! Estamos taaaan pero taan felices. ¡Ya te amamos!”, escribió, acompañando el mensaje con una foto sonriente junto a Eduardo, su pareja de 11 años.

En Instagram agradeció: “¡Gracias, gracias, gracias a todos los que fueron parte de este camino!”. Y expresó: “Un camino largo y muy difícil… ¡pero con un final maravilloso! Toodo valió la pena! ¡Tooodo pasó porque tenía que pasar! ¡Tenés una familia enorme que estalla de felicidad! Tus herman@s, ti@s, prim@s, tu abuela Cuki Cuki (que teje y mira tutoriales para hacerte el mejor saquito) y los amig@s de la familia que te esperan con mucha alegría”.

Más adelante, aportó más detalles sobre su gestación en la entrevista: “Estoy gestando un bebé de apenas 10 semanas, del que todavía no sé el sexo. Mi sueño siempre fue ser mamá. Lo postergué por un tema laboral y porque la vorágine no me permitía parar. Porque también uno siente a veces que si parás te van a pasar por arriba y perdés tu lugar. Y bueno, seguí y trabajé, y trabajé”. Contó que cuando decidió buscar un hijo, el recorrido fue muy difícil: “Cuando quise apostar a la maternidad se me hizo un camino cuesta arriba. Se me hizo muy difícil y empecé a buscarlo sin éxito. Y seguía, y se pasaba el tiempo, y pasaban los meses. En los intentos de la maternidad no te funciona y el mes que viene, otra vez. Ahí volvés a empezar. Es muy desgastante, es muy invasivo. Es muy duro emocionalmente”.

La actriz anunció emocionada su embarazo en la televisión chilena y mostró la ecografía de su bebé en sus redes sociales (Instagram)

Rocío relató que primero intentaron métodos de baja complejidad: “Empecé con tratamientos de baja complejidad. No resultaban primero de forma natural y después, cuando nos dimos cuenta que no iba, empezamos con la alta complejidad y ahí fue un camino que nunca me imaginé que me iba a llevar tanto tiempo”.

Ya en sus redes, se dirigió a su futuro hijo o hija: “¡Te vimos en la eco y ya se te ve movediz@ y simpátic@! Las ganas de verte y estar con vos, abrazadita… Bebit@ te esperamos con mucho, mucho, mucho amor!”.