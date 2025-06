La historia de los cuatro finalistas de Gran Hermano 2025: quiénes son Eugenia, Ulises, Santiago y Luz

Eugenia, Ulises, Santiago “Tato” y Luz son los cuatro finalistas del reality más visto de Argentina

Con la salida de Selva Pérez este miércoles 18 de junio, se conocieron los cuatro participantes que competirán en la recta final de Gran Hermano (Telefe), el programa más visto de la televisión argentina. La edición concluirá en dos etapas decisivas: el próximo lunes 23 de junio se eliminará a uno de los finalistas y, un día después, el martes 24, se celebrará la gran final, en la que el público definirá al ganador o ganadora del ciclo.

El premio incluye 70 millones de pesos, más los intereses acumulados en una billetera electrónica y una vivienda a estrenar. Entre polémicas, estrategias y personalidades bien distintas, los finalistas son Eugenia Ruiz, Ulises Apóstolo, Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito.

Eugenia Ruiz: la médica santiagueña que eligió la actuación y los chimentos

Tiene 45 años, nació en Santiago del Estero y está radicada en Buenos Aires desde hace más de una década. Estudió medicina en Córdoba, siguiendo los pasos de su abuelo, y aunque obtuvo el título, eligió no ejercer. “No podía manejar lo que generaba en mí el dolor ajeno”, explicó en una entrevista con El Liberal, medio de su provincia natal, antes de entrar al reality.

Eugenia Ruiz impactó por su histrionismo, trayectoria actoral y carisma en Gran Hermano 2025 (Video: GH, Telefe)

En la casa de Gran Hermano, la participante se presentó como una mujer que combina humor, sensibilidad y carisma. “Soy buena persona, al menos intento todos los días mandarme la menor cantidad de cagadas que pueda”, dijo en su video de ingreso. Ese tono descontracturado, sincero y frontal se volvió una constante en su recorrido por el programa.

Influencer en TikTok, donde se la conoce por el usuario EugeniaSantiagueniia, se dedica a comentar chimentos. “Soy opinóloga de chimentos”, dijo en su presentación. Dejó el celular por primera vez al ingresar al reality, con la expectativa de “pasar de contar noticias de los famosos a protagonizarlas”.

Eugenia Ruiz dejó la medicina y los chimentos para brillar como finalista en el reality más visto

Su vínculo con la actuación se afianzó tras estudiar un año con Soledad Villamil y luego con Claudio Quinteros, a quien reconoce como uno de sus principales impulsores. En teatro participó en obras como Caprichosa, dirigida por Tatiana Santana, y en cortometrajes como Pasionarias, de Chinasky Films, y La canción de María. En cine, integró el elenco de El Retiro, con Luis Brandoni y Nancy Dupláa, donde interpretó a una mucama con su acento santiagueño.

Antes de entrar a la casa, fue columnista de Bendita, el programa conducido por Beto Casella, que también la apoyó públicamente. Está casada con Augusto y es madre de Felipe, el niño que la visitó en la casa pocos días atrás. Aunque durante el reality fue acusada por algunas compañeras de estar “acomodada”, el conductor Santiago del Moro desmintió públicamente cualquier vínculo de su marido con la producción del programa. Llegó a la final destacándose por su histrionismo, su dominio de cámara y por sus duros enfrentamientos con otros compañeros.

Ulises Apóstolo: el politólogo cordobés que rompió el molde

Tiene 26 años, es oriundo de Despeñaderos, Córdoba, y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Córdoba. Antes de ingresar al reality, trabajaba como asesor legislativo del diputado Juan José Blangino en la Legislatura de la provincia. También era community manager, armaba discursos y colaboraba en campañas políticas. Su participación en Gran Hermano sorprendió por el contraste entre su formación académica y su desenvoltura frente a cámara.

Ulises Apóstolo rompió estereotipos con su formación académica y fuerte presencia en el programa (Video: GH, Telefe)

“No soy el clásico cordobés que dice ‘culiao’ ni el que vive cogiendo”, declaró en su video de ingreso. “A ese cordobés ya lo vimos mil veces”. Su presentación marcó un quiebre con el estereotipo regional, lo que le valió un lugar distintivo desde el primer día.

Fanático del cuarteto, Ulises se considera un hombre de la noche y del debate. “Me gusta la discusión porque soy rápido con la lengua”, explicó. De hecho, fue uno de los participantes más nominados del ciclo: “Más de 21 veces me han llevado a ese SUM nominado. Y acá estoy, de pie y sigo caminando”, expresó en una de sus alocuciones en la galería de la casa.

Ulises, el cordobés más nominado, combinó intelectualidad y autenticidad para llegar a la última instancia del programa (Captura de video)

Durante su paso por el programa, mostró también una faceta emocional. En sus agradecimientos al público mencionó a su “hermana” Chiara (exparticipante y aliada suya en el reality), su familia en Córdoba y a quienes lo votaron desde distintos países del continente. “Primero soy argentino, segundo cordobés y tercero soy Ulises. Soy el más argentino de los argentinos”, dijo, visiblemente conmovido.

Tuvo un breve pasado como modelo, aspecto que él mismo definió como “su otra personalidad”. Esa combinación de intelectualidad, exposición mediática y autenticidad lo convirtió en uno de los jugadores más completos de la edición.

Santiago “Tato” Algorta: el uruguayo que eligió jugar al límite

Tiene 28 años y es oriundo de Montevideo, Uruguay. Se define como creador de contenido en TikTok, red social en donde se dedica a promover el cuidado personal y su vínculo con el deporte. “Sufrí bullying por fachero”, dijo al ingresar a GH, una frase que quedó registrada como una de las más virales de esta temporada.

Santiago “Tato” Algorta jugó al límite con estrategias para generar impacto dentro de la casa (Video: GH, Telefe)

“Tato” se presentó como un jugador sin fisuras emocionales: “Por nada del mundo me muestro mal o vulnerable”. Desde el inicio, planteó una estrategia clara: generar anticuerpos dentro de la casa. “Dije en el casting que mi estrategia no era que me quieran acá adentro. Sí buscar pinchar al otro, que se calienten”, explicó en el confesionario.

Conformó un trío estratégico junto a Luz Tito y Luciana Martínez, conocido como “El Tridente". Cuando Luciana dejó la casa, Lucía Patrone fue quien asumió ese tercer lugar. En la última etapa del programa, se sinceró en una cena de nominados: “Me estoy preparando psicológicamente como nunca”, dijo sobre la posibilidad de ser eliminado.

Santiago “Tato” Algorta jugó al límite con una estrategia provocadora y un estilo competitivo y egocéntrico

En su vida personal, Tato se mostró seductor, egocéntrico y competitivo. “Si entra gente más fachera que yo, va a ser un problema porque siempre quiero ser el más lindo”, confesó. También declaró una frase que despertó polémica: “Me encantaría tener un álbum con las fotos de todas con las que estuve”.

Uno de los ejes más comentados de su paso por el programa fue su vínculo ambiguo con Luz Tito, con quien protagonizó situaciones de coqueteo, comentarios de sus compañeros y especulaciones en redes sociales.

Luz Tito: la jujeña que emocionó al país con su historia

Tiene 21 años, es oriunda de Jujuy y trabaja en la boletería de la terminal de colectivos de su ciudad. Desde su ingreso a la casa, fue presentada como una joven sensible, con una historia de vida marcada por la adversidad. “No tuve una vida muy linda como dice la canción. En Jujuy sufrí mucho y la pasé como el or… casi todos los años de mi vida”, dijo entre lágrimas cuando sonó “Yellow” de Coldplay dentro de la casa.

Luz Tito destacó por su honestidad y humildad tras confesar su historia de vida en Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

Al terminar el colegio, decidió no seguir estudios universitarios. Se fue a Irlanda, donde trabajó como niñera, moza y encargada de guardarropa en una pizzería. “Me gusta lo desconocido, no saber qué va a pasar”, declaró en su video de presentación.

En lo sentimental, Luz mantiene una relación a distancia que definió como “abierta” con Alberto Murcia, mejor conocido como “El Pestañas”. El joven es español y llegó al país para ingresar a la casa y apoyar a su pareja durante varios días.

Desde Jujuy hasta Irlanda, Luz Tito superó la adversidad y ganó el corazón del público de Gran Hermano

Desde el primer día, se comprometió con el reality sin escándalos. “Soy muy competitiva y lo voy a dar todo”, prometió. Su estilo fue de perfil bajo, basado en el respeto y la empatía con los otros jugadores y el público.

A diferencia de otros participantes, Luz no protagonizó conflictos ni discusiones agresivas, salvo un breve conflicto con Katia “La Tana” Fenocchio. Su camino fue el de la honestidad y la resiliencia, valores que construyeron una figura potente.