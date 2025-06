El impactante cambio de look de Pampita: un estilo vintage que arrasó entre sus seguidores

Pampita cambió el look y revolucionó a sus seguidores (Instagram)

Entre los comentarios que inundaron su cuenta de Instagram, muchos seguidores de Carolina Pampita Ardohain destacaron el impacto de su nueva imagen, al elogiar especialmente el volumen y la textura de su cabello. La modelo sorprendió al abandonar su tradicional melena lacia y apostar por rulos retro, un cambio de look que marcó tendencia en redes sociales.

La jurado de Los 8 escalones se mostró en sus redes con un peinado completamente renovado, dejando atrás el estilo liso que la caracterizaba. La transformación se produjo en el contexto de la campaña de su línea de anteojos, donde la conductora optó por un peinado con ondas definidas y voluminosas, logrando un efecto rizado desde la raíz hasta las puntas.La modelo acompañó este look con un conjunto casual y elegante: una camisa celeste con rayas blancas, arremangada y atada a la cintura, un pantalón de jean tiro alto en tono celeste, un cinturón marrón oscuro con hebilla dorada y unos anteojos de sol de estética vintage.

Pampita cautivó con su nuevo peinado (Instagram)

La publicación de Pampita en Instagram generó una ola de reacciones positivas. Los mensajes de sus seguidores incluyeron frases como “Caro, qué divinos te quedan esos rulos”, “Hermosa”, “Te quedan hermosos los rulos”, “Divina” y “Te hagas lo que te hagas, ese rostro es único y perfecto”. La empresaria posó también frente a una cortina clara, luciendo el cabello suelto con una marcada raya al costado y ondas pulidas que enmarcaban su rostro, lo que aportó movimiento y un aire desenfadado a su imagen.

Aunque la primavera y el verano suelen ser las estaciones preferidas para lucir rizos debido a las condiciones climáticas, Pampita demostró que este estilo puede adoptarse en cualquier época del año. El peinado de rulos favorece a todos los tipos de rostro y suaviza las facciones, además de resaltar el estilo personal y combinar bien con outfits boho y livianos.

La decisión tomada por Pampita con su cabello revolucionó las redes

La decisión de la modelo de experimentar con su apariencia fue interpretada como una muestra de su versatilidad y su disposición a marcar tendencia.

La campaña sirvió como escenario para este cambio de look, que rompió con la estética habitual de la modelo. La melena rizada aportó volumen y movimiento, logrando un acabado elegante y cuidado. en tanto que el peinado, con mechones bien separados y peinados hacia afuera, enmarcó el rostro de la conductora y le dio un aire renovado.

Respecto de su presente, en las últimas horas detalló: “Estoy en un año re tranqui, no quiero quilombos de ningún tipo. No me expongo públicamente en mi vida privada tampoco, me estoy cuidando un montón. No opino de ningún tema. Es como que necesitaba este año estar alejada de todo, trabajar, concentrarme en mi familia. El año pasado fue muy movido así que necesitaba este tiempo para mí, lejos de todo lo mediático. No me quiero enganchar con nada”.

“Te hagas lo que te hagas, ese rostro es único y perfecto”, reza uno de los piropos recibidos

Además, recalcó que sus hijos son lo más importante para ella y que este año decidió priorizar su bienestar y la paz de su familia:“Son un gran pilar mis hijos”. Remarcó, también, que tanto ella como su familia necesitaban tomarse un respiro de lo mediático y no aparecer en ningún portal.

Hace sólo unos días, Roberto García Moritán volvió a apostar por el amor al blanquear el vínculo con la periodista Priscila Crivocapich.Y fiel al estilo que adoptó tras la escandalosa separación con Benjamín Vicuña, eligió no dar opiniones terminantes y comunicar con gestos, miradas y silencios.

“No voy a opinar nada. Nada de nada”, fue la respuesta que dio a la catarata de preguntas que comenzó a hacer el notero. Si bien se negó a dar declaraciones, dio las razones detrás de la negativa: “No me corresponde hablar de los demás, puedo hablar de los padres de mis hijos como padres, pero ya después sus vidas personales no puedo, sería una falta de respeto”, argumentó.