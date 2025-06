El descargo luego del límite que cruzó Furia Scaglione al publicar una foto de Juan Pablo desnudo: “Un delito”

Diego Poggi calificó como “un delito absoluto” la publicación de una foto íntima de Juan Pablo de Vigili realizada por Juliana Scaglione (Video: All Access)

La recta final de Gran Hermano (Telefe) quedó envuelta en un escándalo inesperado. Juliana “Furia” Scaglione, exparticipante del reality y actual panelista del streaming de Telefe, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una imagen íntima de Juan Pablo “Devi” De Vigili completamente desnudo. La foto, sin censura alguna, fue subida como una suerte de festejo tras la eliminación del correntino y generó un aluvión de críticas, tanto de usuarios en redes como de sus propios compañeros de programa.

La situación escaló cuando desde el stream oficial de Telefe, donde participan exjugadores y periodistas, se pronunciaron con dureza sobre lo ocurrido. En un tono serio y visiblemente molesto, Diego Poggi calificó el accionar de Furia como “un delito absoluto”. La transmisión se convirtió en el primer espacio dentro del universo del reality que se hizo eco del hecho, señalando su gravedad.

El episodio comenzó el lunes por la noche, horas después de la eliminación de Juan Pablo, cuando Juliana compartió la imagen íntima acompañada por un comentario burlón: “Lo único bueno que tenía para dar y ni lo mostró”. La publicación fue rápidamente replicada, generando indignación entre los usuarios.

Juliana “Furia” Scaglione generó polémica al compartir sin censura una imagen personal de su excompañero de Gran Hermano

Desde el stream de Telefe, la reacción no tardó en llegar. Diego Poggi fue categórico: “Lo que hizo Juliana es un delito absoluto. Circula como circulaban fotos de muchas personas de todas las temporadas y de cualquier reality. Eso no se hace y es gravísimo”.

Sandra Priore y Big Ari, también presentes en la transmisión, se mostraron sorprendidos. “¿En serio, Diego?”, preguntó el parrillero ante la revelación. Poggi confirmó los detalles: “Sí. Publicó una foto de Juan Pablo desnudo. Dijo que era lo único que tenía para dar”.

Catalina Gorostidi, exjugadora de la misma edición que la doble de riesgo, sumó un antecedente. Relató que en 2024 la hermana de Juliana había hecho lo mismo con ella, captando un momento íntimo cuando se estaba sacando la remera dentro de la casa. “Me parece nefasto. En ese momento no hice nada, pero son cosas que no se hacen”, afirmó.

Desde el stream oficial de Telefe condenaron enérgicamente la divulgación de imágenes íntimas e hicieron un llamado a no replicarlas

Poggi remarcó también la importancia de no replicar la imagen: “Compartir una foto también es un delito. Se están haciendo lo mismo que ella. Así que no compartan. Si llega a haber una demanda, caen todos los que la retuitearon”.

En paralelo al escándalo, dentro del juego se vivió una gala única. Juan Pablo De Vigili quedó eliminado con el 61,2 % de los votos negativos, en un mano a mano con Selva Pérez, que acumuló el 38,7 %. Fue la última eliminación de esta edición antes de ingresar en la etapa de definiciones.

La placa había estado conformada por Ulises Apóstolo, Luz Tito, Santiago “Tato” Algorta, Selva y Juan Pablo. Eugenia Ruíz, eximida de nominaciones, ya tenía asegurado su lugar en la final. Ulises fue el primero en ser salvado con solo un 1,2 % de votos negativos, seguido por Luz y luego por Tato. Con esos resultados, Selva y Devi quedaron en el centro del escenario, reactivando el conflicto que arrastraban desde semanas anteriores.

La eliminación de Juan Pablo de Vigili acumuló el 61,2 % de votos negativos, pero quedó opacada por el escándalo en redes sociales (Video: GH, Telefe)

El grupo “Los Hongos” —integrado por Selva, Eugenia y Juan Pablo— se había fragmentado. Selva cuestionó duramente al correntino por su “ambigüedad”, y lo tildó de “tibio”, expresión que también utilizó Eugenia. Para Devi, el señalamiento fue un golpe inesperado. “Pude llegar lejos sin pinchar a nadie ni sacando de contexto. Es el mensaje que quise dar desde el 2 de diciembre”, dijo en su último confesionario.

Tras su salida, Juan Pablo lanzó: “Yo no traicioné a nadie. Ojalá les sirva de algo. Acá hay gente que sabe cómo me manejé con ellas. Afuera se darán cuenta”. Aunque aceptó el abrazo de Selva, su actitud fue distante y fría. También se despidió con gestos cordiales hacia Eugenia, pero sin ocultar el desencanto. Se retiró acompañado por sus perros Jaime y Bartolo, a quienes había recibido varias semanas atrás tras una visita especial de su hermana.

Tras recibir críticas, Juliana Scaglione minimizó el hecho diciendo: “Son de cristal, pongan ‘Furia en tanga’ en Google”

Juliana “Furia” Scaglione, aún después de borrar el posteo, mantuvo una postura desafiante. Ante la advertencia de un seguidor que le señalaba que podía ser demandada, respondió: “Yo tendría que demandar a cien mil, no me alcanza la vida”. También desestimó la gravedad del hecho al escribir: “Pongan ‘Furia en tanga’ en Google, por dios, son de cristal”. La minimización del episodio y su tono provocador no hicieron más que incrementar la polémica.