El enojo de Marcela Tauro con Benjamín Vicuña: “Es horroroso lo que hizo”

El enojo de Marcela Tauro con Benjamín Vicuña: "Me pareció de terror" (Video: Intrusos, América)

Un llamativo posteo de Benjamín Vicuña en sus redes llamó la atención el domingo. En el Día del Padre compartió la imagen de una ecografía con la frase “faltan 12 semanas...”, especulando con la posibilidad de que iba a volver a ser padre. Pero todo resultó una acción promocional y Marcela Tauro expresó todo su enojo.

“Nos usan. Todos nos sentimos así. Vicuña subió una ecografía... Me pareció de terror. ¿Para qué? No va a ser papá, juega con eso. La gente le preguntaba en los comentarios del posteo si iba a ser otra vez padre", aseguró la conductora de Infama en el ciclo.

El actor en las próximas semanas estrenará Papá por dos, una comedia que protagoniza junto a Celeste Cid, y su posteo era para promocionar el film. Incluso la actriz realizó la misma publicación. “Mi amor, me parece mucho. Muy desagradable”, continuó enojada la periodista sobre la publicación que al final el ex de la China Suárez terminó borrando de sus redes.

La ecografía que compartió Benjamín Vicuña para promocionar su próxima película y el enojo de Marcela Tauro (Infama, LAM)

Karina Iavícoli, panelista del ciclo, también manifestó su desagrado: “Hasta ahí el marketing, porque para mí es un tema muy delicado. Él es muy respetuoso, siempre da notas y le molesta cuando algo no está del todo bien. Después no te quejes... El tema de un bebé me parece delicado y como él está en pareja uno podría pensar, como mucha gente lo hizo, que él va a ser papá con Anita Espasandín, que sería un notición”.

“Me parece horrible y horroroso usar una ecografía de alguien para promocionar una película. Que no se quejen. Después los morbosos somos nosotros, los periodistas”, agregó, refiriéndose a todo lo que viene dando que hablar los conflictos de Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi sobre los que Vicuña suele ser consultado.

Benjamín Vicuña junto a su novia, Anita Espasandín, en Punta del Este en febrero de este año (RS Fotos)

“La gente de marketing te puede proponer y vos podés decir que no. Después no se rasgan las vestiduras...”, se despachó Tauro, mientras “Estamos viendo una novela hace meses de toda esa familia. Lo hicieron a propósito. Para mí es muy fuerte poner una ecografía para promocionar una película”, concluyó la animadora.

En ese momento, Laura Ubfal aprovechó para destacar el rol como padre de Vicuña y de paso, criticar a Mauro Icardi. “Lo importante es que como padre está con sus cinco hijos y no como otros padres. ¡Como Icardi, porque es una vergüenza! Las que está acá sufriendo son las niñas. Si mi papá en el Día del Padre no me quiere ver, yo me sentiría muy mal”, sumó.

El Día del Padre de Benjamín Vicuña rodeado por sus hijos

Benjamín Vicuña conmemoró el Día del Padre en Argentina con una celebración entrañable junto a todos sus hijos, nacidos tanto de su relación con Pampita como con la China Suárez. Según reveló en su cuenta de Instagram, la jornada comenzó con un cálido despertar en compañía de sus pequeños, quien lo rodearon con amor y afecto en un día tan especial.

El actor chileno compartió imágenes dentro de un restaurante, donde se le vio sonriente y abrazado por sus hijos Magnolia, Benicio, Beltrán, Bautista y Amancio. Junto a la fotografía, Vicuña expresó su gratitud con el mensaje “Gracias, vida”. Esta publicación recibió reacciones positivas, incluyendo un ‘like’ de Pampita y un comentario de su actual pareja, Anita Espasandín, quien los llamó “bonitos”.

La celebración continuó con imágenes de Vicuña en pijama, recibiendo un abrazo al despertar, rodeado de los regalos de sus hijos: dibujos de los más pequeños, globos de helio, y algunos libros, incluyendo “El inicio del día sin fin” de la autora peruana Claudia Cardozo, así como un libro de arte de gran tamaño.

Bautista Vicuña, el hijo mayor del actor, también homenajeó a su padre con un afectuoso mensaje en redes sociales. “Feliz día al papá más bueno de todos”, junto a una postal del almuerzo familiar.