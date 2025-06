La historia de amor entre Jimena Barón y Matías Palleiro: desde la peor primera cita a tener un hijo juntos

Jimena Barón y Matías Palleiro

La historia de amor de Jimena Barón y Matías “Tuma” Palleiro, hoy coronada con el nacimiento de su primer hijo en común, comenzó como muchas de las que se cuentan en esta época: por las redes sociales. Es que en el verano de 2021, época de subir a feeds e historias fotografías con poca ropa y cuerpos al sol, sus caminos se cruzaron a través de Instagram, antes de dar un paso más.

Y ese nuevo escalón no fue precisamente el más romántico del mundo. Jimena lo recordó a tres años de comenzar la relación. La actriz, cantante e influencer, que venía de relaciones bastante complicadas con el exfutbolista Daniel Osvaldo, padre de su hijo Momo, y el extenista Juan Martín del Potro, no esperaba mucho de una nueva conquista en ese momento. Pero cuando Matías y ella decidieron verse en persona, la cosa no pintó bien. Jimena lo narró de manera muy graciosa: “Tal vez la peor cita que tuve, me hablabas poco, casi que te hice una entrevista”. Matías, un tipo formal que, para sorpresa de Jimena, no comía casi nada, dejó la cita abruptamente.

Esto escribió la actriz, casi como un monólogo que tenía un solo espectador, Matías, aunque miles lo hayan leído: “Le intento poner onda, ¿pedimos tragos? ‘Yo me tomo solamente uno porque en un rato me tengo que ir a hacer una resonancia magnética’, me dijiste. Eran las 10 de la noche. Yo no lo podía creer. Me dejaste en casa, yo me había medio disfrazado de oficinista porque me di cuenta de que eras muy formal y prefería encajar rápido”, rememoró. Y luego contó cómo terminó aquel encuentro en el mes de junio: “Di por hecho que la noche quedaba ahí, en el formalismo absoluto, vos yéndote a tu resonancia y yo de mal humor sola en casa. Insólito. ¿Para qué vine?”. Pero sucedió algo inesperado: Te saludo ya medio mala onda en el auto y me besás inesperadamente. Yo, que prendo más rápido que un fósforo, agarro viaje feliz y pienso: ‘Ya fue, este pibe no va a hacerse la resonancia’. “Frenás la pasión y me decís: ‘Bueno, che, me tengo que ir’. Subo a casa odiándote, recaliente en todo sentido. Fracaso absoluto. Esto no va a funcionar”.

La pareja, en unas vacaciones en el mar

A pesar de este inicio tan desalentador, algo en Jimena le dijo que debía darle otra oportunidad a este chico un poco extraño pero intrigante. Después de mantener la relación un poco en secreto, refiriéndose a Matías como el “Señor del habano”, Jimena finalmente lo presentó a sus seguidores con nombre y apellido: Matías “Tuma” Palleiro.

Y quién era Palleiro. Con un título en Administración de Empresas y especializaciones en marketing deportivo, es todo un emprendedor. Lleva su amor por el deporte al mundo de los negocios, dirigiendo su propia empresa, Tulaga, y gestionando el marketing de marcas y personalidades deportivas. Además, es un apasionado deportista, amante del rugby (que jugó en el Club Newman), el tenis y el golf, y un tipo que entrena a diario como si estuviera siempre listo para el próximo desafío.

Las cosas entre Jimena y Matías no se quedaron solo en las salidas ocasionales. Decidieron dar el gran paso y mudarse juntos. La Cobra compartió con sus seguidores lo emocionada que estaba por esta nueva etapa: “Estoy enormemente feliz viviendo algo que pensé que ya no iba a vivir”. La mudanza fue casi un evento en redes sociales, donde los seguidores pudieron ser parte de cada paso, desde la remodelación de su hogar hasta los menús de su primer día de convivencia, que incluyeron un guiso de lentejas que se veía espectacular.

El beso entre Jimena y Matías en el escenario

La convivencia no ha sido solo color de rosa, como ellos mismos lo comparten con un toque de humor en las redes. Jimena se ríe de la cantidad de comida que consumen sus compañeros de casa: “La cantidad de comida que consumen estos chabones. Tenemos dos heladeras, repiten plato, un budín por tarde. No queda otra que ser millonarios, tengo miedo”. Además, mostró el arsenal de golosinas que Matías mantiene cerca de la cama, en su mesa de luz, que él mismo confirmó bromeando: “Sí, hace ocho días”.

La noticia que terminó de ratificar el amor fue la espera de su primer hijo en común, que acaba de nacer. Jimena lo anticipó así: “No tengo ganas de casarme, pero sí de tener hijos. Momo quiere tener un hermano. Pasó por hermano, gato, perro, loro... ya no sabe qué pedir”.

Matías también dio indicios que será un gran padre, ya que demostró tener una gran conexión con Momo, lo que fue un factor importante para Jimena. Durante unas vacaciones familiares en Quequén, se vio a Matías acompañando a Momo a sus partidos de tenis, mostrando su apoyo incondicional. Y aunque las actividades deportivas y las producciones de modelaje ocupan gran parte de su tiempo, siempre hay lugar para estos momentos familiares que tanto significan para ambos.

Familia: Jimena, embarazada de su segundo hijo, Matías y Momo, el primer hijo de la actriz

La mudanza y la espera del bebé han traído consigo retos típicos de cualquier familia, como lidiar con palomas, lo cual Jimena ha enfrentado de manera cómica haciendo uso de una escoba para ahuyentarlas. También, organizar el caos de pertenencias en su antiguo departamento, algo que ella describió con su típico estilo desenfadado: “Basta Jesús Santo. Nuestro departamento será alquilado amoblado. Ahora, es el departamento de Mary Poppins, yo no entiendo dónde entraron tantas cosas”.

Jimena y Matías son una pareja que nos muestra que el amor recorre caminos insondables: desde una peor cita hasta la llegada de un primer hijo juntos, aparece cuando menos se lo espera.