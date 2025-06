La furia de Barby Silenzi con El Polaco que motivó la separación definitiva: “No me puso en el lugar de su mujer”

Barby Silenzi anunció su separación definitiva de El Polaco

La historia de El Polaco y Barby Silenzi suma una nueva separación definitiva y no hay un error en la afirmación. Con tantas idas y vueltas, la relación entre el cantante y la bailarina atravesó rupturas y reconciliaciones, muchas veces sostenidas en su hija Abril, de cinco años. Ahora, ella se mostró terminante y parece ir en serio, aunque siempre quedará entreabierta la puerta para accionar la marcha atrás.

Según contó Paula Varela en Intrusos, el origen del conflicto se remonta a la negativa de El Polaco de que Silenzi lo acompañara en su gira por Europa, al argumentar que el costo sería demasiado elevado. Aunque ella aceptó la explicación, la situación se agravó cuando surgieron imágenes de las salidas nocturnas del cantante durante el viaje. Una incómoda foto junto a la actriz Sofi Morandi terminó de derramar el vaso. “Yo me quedé acá y vos te fuiste de joda”, le habría dicho Silenzy, sobre una prueba que se suma a la que había circulado semanas atrás, cuando trascendió un beso fotografiado con a la cantante Dalila.

En este panorama, ambos coincidieron hace dos semanas, cuando estuvieron juntos en el cumpleaños de Abril y algunos aventuraron una posible reconciliación. En declaraciones posteriores a Intrusos, el intérprete de “Deja de llorar” había minimizado de alguna manera la situación, amparado en los antecedentes de la pareja: "Estoy tranquilo. Siempre con Barby tenemos distanciamientos. No diría separación”.

Barby Silenzi y El Polaco celebraron juntos el cumpleaños de su hija Abril

Ahora, la que volvió a hablar fue Silenzi y echó por tierra cualquier posibilidad de estar en pareja con su ex. La bailarina contó que al volver del viaje, el cantante le pidió volver: " Me dijo ‘vamos a intentarlo, porque nos amamos, las nenas, la familia’. Uno a veces se equivoca, pero siempre cuando tenés una familia, está bueno intentar", analizó Barby. Parecía dispuesta a acceder a una nueva tregua, sin embargo, algo la hizo cambiar de opinión.

“Vi una nota que me dejó helada”, apuntó. La referencia era para una entrevista en el mismo programa en el que el músico había sentenciado la separación. “Una se cansa de tantas mentiras reiteradas, y además sentí que no me puso en el lugar de su mujer”, aseguró. En este contexto, el próximo paso se caía de maduro.

El Polaco y Barby Silenzi con Abril de pequeña

“Tomé la decisión de que nos separemos definitivamente porque ya no da para más”, dijo seria y convincente. “Hay cosas que ya no se pueden arreglar. Evidentemente, no nos estamos entendiendo y ya está. No nos vamos a entender. Por más que intentemos, no nos vamos a entender”, continuó, y cerró hablando de los rumores del beso de El Polaco y Dalila. “Me lo dijo mucha gente”.

La relación entre ambos ha estado marcada por una sucesión de crisis y reconciliaciones. Sin embargo, esta última etapa, la confirmación de la separación vino acompañada de cambios concretos: el cantante se mudó a otra casa dentro del mismo country, donde compartían domicilio, y se llevó consigo las camas y la ropa de sus hijas. La mudanza podría evidenciar que la distancia iba más allá de un enojo pasajero y se trataba de una decisión avanzada.