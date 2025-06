Infidelidad, mudanza y una hija en común: la versión de El Polaco sobre su separación de Barby Silenzi

La separación de El Polaco y Barby Silenzi

El reciente festejo de cumpleaños de Abril, la hija de El Polaco y Barby Silenzi, reunió a ambos padres en un ambiente cordial, pese a la noticia de su separación. La relación, que comenzó en 2016 tras coincidir como compañeros en el Bailando (El Trece), atravesó múltiples crisis y reconciliaciones, pero en esta ocasión la ruptura parece definitiva. La noticia principal es que, tras siete años juntos y una hija en común, la pareja decidió poner fin a su vínculo, aunque el cantante no descarta una posible reconciliación.

En charla con Puro Show (El Trece), el cantante abordó públicamente la situación por primera vez: “Estoy ahí, tranquilo. Siempre con Barby tenemos distanciamientos. No diría separación”, expresó, minimizando la gravedad de la ruptura y sugiriendo que no se trata de una separación definitiva. Sin embargo, ante la insistencia del periodista sobre la postura de la bailarina, quien se mostró firme en su decisión, Ezequiel Cwirkaluk respondió: “Está perfecto. Ella lo dijo, yo no digo nada... Yo vivo tranquilo mi vida”.

Incluso la convivencia de la pareja se vio alterada, ya que El Polaco confirmó que se mudó, aunque restó importancia al hecho: “Es verdad que me mudé, pero siempre pasa. En el mismo barrio tengo las dos casas. No es que tengo que hacer un quilombo bárbaro”, señaló. Esta declaración sugiere que, a pesar de la mudanza, la cercanía geográfica se mantiene, lo que podría facilitar el contacto por el bienestar de su hija.

Barby Silenzi y El Polaco celebraron juntos el cumpleaños de su hija Abril

El vínculo entre ambos, según el propio cantante, sigue siendo cordial, y respecto de ello afirmó: “Estamos bien. Fue el cumpleaños de Abril y estuvimos juntos, perfectos”, lo que indica que, al menos en lo que refiere a la crianza de su hija, la relación se mantiene en buenos términos. Además, dejó abierta la posibilidad de una nueva reconciliación: “Si hay amor y hay una familia, siempre las cosas se piensan un montón de veces antes de una separación total”.

La separación se hizo pública los últimos días de mayo, cuando la periodista Paula Varela reveló detalles sobre la interna de la pareja en el programa Intrusos (América). Según la información difundida, Barby habría tomado la decisión de terminar la relación tras una serie de desacuerdos y situaciones que la llevaron al límite. El origen del conflicto se remonta a la negativa de El Polaco de que Silenzi lo acompañara en su gira por Europa, al argumentar que el costo sería demasiado elevado. Aunque ella aceptó la explicación, la situación se agravó cuando surgieron imágenes de las salidas nocturnas del cantante durante el viaje.

La aparición de una fotografía del cantante en medio de la gira europea junto con Sofía Morandi habría intensificado el malestar de la bailarina y generado un escándalo en la pareja. Esta situación derivó en una fuerte discusión telefónica. “Me cansé”, fue la frase con la que Silenzi sintetizó su postura actual.

Según continuó Paula Varela su relato, tras regresar a Buenos Aires, Ezequiel Cwirkaluk fue a la casa que compartía con Silenzi para retirar sus pertenencias. Consultada por el programa sobre la situación, la bailarina se limitó a expresar: “Se terminó el amor”, como forma de resumir el hartazgo y la decisión tomada.

Pero en medio de este panorama, en las últimas horas nuevos rumores surgieron en torno a la vida sentimental del intérprete. Se especula sobre un posible romance con la cantante Dalila, ya que fueron vistos compartiendo el escenario, a la vez que algunos fogosos besos que lejos parecen ser parte de una simple actuación en escena.

Mientras tanto, en las redes sociales, seguidores de ambos expresaron sus propias hipótesis: algunos interpretaron la actitud relajada de la pareja en el cumpleaños de la menor como un intento de mantener un frente unido por el bienestar de su hija, mientras que otros vieron señales de una posible reconciliación.