El divertido desafío viral que hizo Claudia Villafañe junto a sus hijas Dalma y Giannina: “¿Quién es la más guapa?"

Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Giannina Maradona hicieron el desafío viral conocido como "el tag de las hijas"

Durante la pandemia de 2020, un desafío denominado “el tag de las hijas” se viralizó en TikTok. El juego consistía en una serie de preguntas realizadas a una madre, quien, utilizando dos bowls repletos de agua, debía decidir cuál de sus hijas se adaptaba mejor a cada planteo. Una vez que tenía la respuesta, hundía la cara de la elegida en el agua. El desafío continuó practicándose luego del confinamiento, y ahora, Claudia Villafañe lo puso en práctica junto a sus hijas, Dalma y Giannina y lo publicó en su cuenta de Instagram.

Con todo listo sobre la mesada de mármol de la cocina de su casa, una voz en off con acento español comenzó a formular las preguntas. La Tata contestó cada pregunta con sinceridad y humor, mientras sus hijas esperaban el veredicto que las sumergía en el agua del bowl correspondiente entre carcajadas.

Claudia con Dalma y Giannina en el desafío viral "tag de las hijas"

En la primera pregunta se cuestionó quién cocinaba de manera más rica, a lo que Claudia hundió la cara de Giannina en el bowl amarillo.

En cuanto a quién era la más graciosa, Dalma fue la elegida. Y su cara fue a dar contra el agua del bowl azul.

Claudia parecía disfrutar el juego, lo que agregaba más risas a las hermanas Maradona.

La madre también determinó que Giannina era quien vestía mejor y seguía más las tendencias de moda. Y optó por elegir a ambas cuando la pregunta giró sobre quién era la más guapa.

Al preguntar quién se enamoraba más fácilmente, Claudia señaló de nuevo y sin dudar a Giannina. Sin embargo, cuando se trató de quién era la más ordenada y la más floja, Claudia involucró a ambas.

Por último, al preguntarle quién era la más dramática, Claudia asignó este título a Dalma, quizás por la relación de su hija mayor con la actuación. Y volvió a elegir a Dalma cuando la última pregunta inquirió quién era la más inteligente.

Otro de los momentos. Claudia, Dalma y Giannina forman una familia muy unida

Un mes y medio atrás, Claudia Villafañe fue entrevistada para el ciclo A dónde vamos cuando soñamos en Infobae. Junto a Oriana Sabatini confesó qué fue para ella perder a Diego Maradona (fallecido el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años) a pesar de que estaban separados desde que Claudia tenía 41: “Eso fue muy duro, muy fuerte. Porque pienso a veces que se perdió un montón. Sé que está igual, dando vueltas por ahí, pero se perdió un montón. A Azul, la última hija de Dalma no la conoció, a Roma así. A Benja lo disfrutó muchísimo. Se tomaba un avión y se iba a verlo cuando vivía en Madrid. Benja lo recuerda. Roma, aunque lo vio re poquito, también se acuerda. Y Azul lo nombra como si lo conociera y no. Esas cosas me dan bronca, más sabiendo lo que pasó, que todavía estamos esperando justicia. Quiero, para que mis hijas estén tranquilas, que todo esto se resuelva y que puedan estar en paz. Pienso a veces que por más que nosotros estábamos separados, compartíamos muchas cosas juntos, salir a comer con las chicas, cumpleaños de Benja. Presentaciones de Dalma, de Giani, lo que sea. Mucho recorrido. Bueno o malo, como hablábamos antes. Cosas lindas, cosas feas. Alegrías, tristezas. Y a veces le hablo. Viste cuando estás sola y ‘la puta madre vos podrías haber estado acá, poder estar, estar disfrutando de un montón de cosas’. Y hay cosas que me duelen más cuando se trata de mis hijas.”

Hoy, la familia también está pendiente del nuevo juicio para dilucidar las responsabilidades en la muerte del Diez, luego del bochornoso final del primero tras la actuación de la jueza Julieta Makintach, que estaba grabando un documental a escondidas de las familias tanto de los querellantes como de los acusados, y de sus colegas del tribunal. Giannina, en una carta, señaló que “Vivo en una desilusión constante desde que te fuiste. La tristeza es total y la incertidumbre, agotadora. Voy a seguir luchando por la justicia. Van a pagar todos, incluso los responsables de ese guión horroroso. Es inadmisible”. Dalma, por su parte, contó que sintió: “Pienso lo mismo que pienso desde que salieron los videos, me da mucha vergüenza, me parece que acá no se está planteado si es algo legal o ilegal hacer un documental, sino que se trata de una jueza que metió personas a grabar. Más allá de que en un momento decían que no lo nombraban a mi papá, me parece que ni eso es cierto porque tiene todo que ver con eso. Me da mucha pena que por una persona, un juicio que había arrancado vuelva para atrás dos meses, me parece que es muy injusto”.