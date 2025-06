La China Suárez perdió a su perro en su casa de Nordelta: “Casi se ahoga”

No es ningún secreto que la China Suárez y sus tres hijos son amantes de los animales, tienen un pequeño zoológico en la casa que comparten. Ahora que vive junto a Mauro Icardi en la casa que compró en uno de los barrios privados más exclusivos de Nordelta, los trasladó allí, por lo que todavía se están acostumbrando.

En medio de esta aclimatación, una de las mascotas de Eugenia logró escapar de la propiedad y comenzó un proceso de búsqueda del animal. Las redes se convirtieron en el instrumento para encontrarlo. Se trata de Sakura, el bullmastiff que tiene hace varios años.

Finalmente, el animal fue hallado. En la foto que comenzó a circular en las redes se puede ver a Sakura recostada dentro de una pequeña embarcación. El animal está apoyado sobre el borde del bote, mirando hacia la cámara con gesto cansado. “Perro de la China Suárez casi se ahoga en la laguna central de Nordelta, lo rescató un vecino mío, las vueltas de la vida!! (Me lo acaban de mandar) Gracias a Dios está bien“, escribió Estefi Berardi hace más de una hora en su cuenta de X.

El perro de la China casi se ahoga en la laguna de Nordelta

A los minutos agregó: "Confirmado. Es el perro de la China. Sakura. Tiene la chapita“. Cabe recordar que es la segunda vez que vive una situación similar con esa mascota, en diciembre del año pasado por medio de sus historias de Instagram, le pidió a sus seis millones y medio de seguidores que compartan la foto de su perra.

“Sakura. Perra perdida. Está castrada, tiene dos años y medio. Zona de Pilar. Por favor, si la ves retenela. Gracias”, fue todo lo que escribió la actriz de Casi Ángeles. La perra tiene puesto el collar con una chapita con su nombre y número de teléfono.

Meses atrás, la mascota fue la protagonista de un accidente doméstico que tuvo la cantante en su casa. El accidente ocurrió en el jardín de la casa de la actriz, cuando intentó separar a su perra Sakura de un lagarto que vive en el lugar. “Pasaron cosas, ignoren mis uñas, estoy grabando en una cárcel”, escribió la modelo en sus stories junto a una imagen de su mano ensangrentada. Con su característico sentido del humor, la China se refirió a sus uñas, dado que se encontraba en pleno rodaje del spin-off de El Marginal, titulado En el Barro.

La mujer tuvo que ir a la guardia para que le atienda la herida y una vez de regreso en su hogar dio más detalles de lo sucedido. Con un video junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, la hermana mayor relató: “Estábamos todos en la cama elástica y de la nada pasó un lagarto”. Según la China, se trataba de un ejemplar overo, una especie común en Argentina que suele ser inofensiva. “Hace tiempo subí una foto de él, vive en nuestro jardín”, recordó la actriz.

La China Suárez sufrió un accidente doméstico y mostró el apoyo que le dieron sus hijos

Sin embargo, la tranquilidad del lugar se interrumpió cuando Sakura, la mascota de la familia, se abalanzó sobre el lagarto. “Nuestra perra, que es gigante, fue y agarró al lagarto. Mi mamá fue corriendo a separarlos y el lagarto le mordió el dedo. Se le quedó colgando”, contó Rufina, mientras recordaba el momento de angustia.

En su relato, explicó que el reptil simplemente se estaba defendiendo: “El lagarto no lo hizo de malo, se defendió. Pobrecito, está bien. Lo vamos a seguir viendo por acá”. Luego, la hija de la modelo agregó: “Sakura está castigada”. Lejos de esta postura, la cantante se mostró comprensiva con su mascota: “Es su instinto, no lo hace de mala. Y el lagarto también se defendió, por eso me mordió a mí. Estoy bien, y mis amores que me acompañaron, los amo”, cerró Eugenia.