Lali Espósito tomó partido entre Wanda Nara y la China Suárez con un gesto contundente

A través de las redes, la cantante reveló cuál es su postura en el Wandagate con un particular gesto

La interminable disputa mediática entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo, y esta vez tuvo como inesperada protagonista a Lali Espósito. El llamado Wandagate se mantiene en el centro de la escena, cada vez que surgen gestos o declaraciones que alimentan la grieta. Los bandos parecen estar cada vez más definidos, y en las últimas horas el simple accionar de la cantante no pasó desapercibido, ya que dejó evidencia pública de su postura en la guerra más mediática de los últimos años.

El hecho ocurrió a raíz de la última publicación de Wanda en su cuenta de Instagram, donde mostró imágenes de su casa de campo en Italia. La repercusión fue inmediata y la cuenta de espectáculos @lomaspopucom no tardó en percibir un detalle que a muchos se les habría escapado: entre los más de 300 mil likes que cosechó la publicación, apareció el usuario verificado de la artista pop. “Lali ya eligió equipo”, ironizó la cuenta que sigue minuto a minuto las interacciones de los famosos, abriendo la puerta a nuevas interpretaciones sobre el vínculo de la cantante con las protagonistas del escándalo.

El gesto no solo llamó la atención de los fanáticos de Lali, sino que además renovó el interés sobre su vínculo con Suárez. Lejos de la especulación, la intérprete de “Fanático” ya había sido consultada al respecto en una entrevista con Infobae. Allí, ante la pregunta de la periodista Tatiana Schapiro, fue contundente al negar una relación de amistad firme entre ambas. “No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”, explicó, dejando claro que su relación actual y está muy lejos de la cercanía de épocas pasadas.

El gesto de Lali que dejó en claro en el bando que está entre Wanda y la China (Instagram)

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Espósito se ve involucrada en el enfrentamiento entre Wanda y la China. En enero, tras la fuerte revelación de conversaciones privadas entre Nara y Mauro Icardi que Ángel de Brito difundió en LAM (América), muchas miradas volvieron a posarse sobre la cantante. En esas conversaciones, que según el periodista estaban en manos de la Justicia, Icardi mencionó a la cantante al criticar duramente a su esposa por los intercambios y actitudes en el mundo del espectáculo.

Específicamente, en una charla del 16 de agosto, que siguió a la participación de Wanda en el show que participó Espósito de Ca7riel y Paco Amoroso brindaron en el Movistar Arena para interpretar el tema “Bad Bitch”, el futbolista lanzó mensajes en los que cuestionó a las artistas y su modo de expresarse. Icardi fue lapidario: “Qué ridícula andar a los besos haciéndote la trol... como la estúpida de Lali que anda a los besos con cualquiera... Puff, ¡qué bajeza mamita! Con esos dos muertos, encima... La verdad, ¡no te entiendo!”. El delantero del Galatasaray siguió con su descargo ofensivo, apuntando a las fotos con cigarrillos y criticando a la empresaria por su supuesto ejemplo frente a hijas adolescentes.

Mauro Icardi se refiere a los besos de Wanda Nara con Ca7riel, Paco Amoroso y los compara con los de Lali Espósito (Instagram)

El tenor de los mensajes dejó en evidencia la tensión y los prejuicios dentro del círculo más mediático, y volvió a colocar a Espósito y otras figuras del ambiente en el centro de un escándalo ajeno.

Ahora, con un solo “me gusta”, Lali se involucró de manera tácita en la interna más famosa del mundo del espectáculo. Y mientras el Wandagate sigue sumando episodios y famosos que toman partido, el público y los seguidores están atentos a cada movimiento virtual, sabiendo que, en la era de las redes, cualquier click puede convertirse en noticia.