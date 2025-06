La confesión de Rolando Barbano sobre sus calzoncillos: la lapidaria crítica de Viviana Canosa y las “angelitas”

Viviana Canosa le bajó el pulgar a Rolando Barbano por sus declaraciones sobre los calzoncillos (Video: Viviana en vivo, Eltrece)

Desde que Rolando Barbano comenzó una relación sentimental con Marina Calabró, comenzó a levantar su perfil luego de muchos años dedicados al periodismo policial. Invitado a Antes que nadie, ciclo de Luzu TV, una conversación sobre la ropa interior derivó en una declaración sobre sus calzoncillos y cómo los lava. Sus dichos espantaron a Viviana Canosa como a las “angelitas” de LAM.

Barbano se sinceró y contó que sus calzoncillos se los pone más de una vez, luego de darle un uso. “Se da vuelta. Un día al derecho y un día al revés”, afirmó. “¿Te pasó de tener que recurrir a alguno que estaba para lavar porque no tenías más?”, indagó Mica Vázquez y el periodista fue súper honesto.

“Claro. Viste cuando te sentís que estás revisando el tacho de basura en donde tenés la ropa sucia y decís ‘uy, me olvidé de lavar’, y ya lo diste vuelta varias veces el que venís usando...”, contó, divertido. “¿Varias veces? Hay un límite”, intervino Cris Vanadía. “El tema es cuando caes en el que usaste para jugar al fútbol, que ya viene macerado...”, arrojó con humor.

Viviana Canosa criticó a Rolando Barbano: “Él llegó a hablar de un calzón macerado... ¡Marina, salí de ahí!" (Instagram)

Incluso Rolando Barbano aseguró que en caso de no encontrar ropa interior, puede prescindir de ella. “Jean directo. Cuando me siento sexy y atrevido, no uso. Si tenés una cita, por ahí querés sentirte un poco más juguetón”, aconsejó.

En el ciclo de Viviana Canosa en Eltrece compartieron el momento del periodista en el programa de streaming y la conductora, tentada de risa, le bajó el pulgar: “Él llegó a hablar de un calzón macerado... ¡Marina, salí de ahí! ¿Por qué el tipo que dice cómo tiene los calzones después de jugar al fútbol? ¿Por qué tenemos que saber eso? Yo entiendo que en el streaming vale todo, ¡pero esto es mal gusto! ¡Un asco! Imagínense ahora la gente que le hace canje de ropa a él”.

“Yo pienso que ellos creen que no les está viendo nadie, y hoy en día tienen más repercusión que muchos programas”, aseveró y se diferenció. “Yo soy súper pulcra, y no sé acostarme con alguien que no se lava. ¡Contó como si nada que da vuelta los calzones como una milanesa!”, arremetió.

Los calzoncillos de Rolando Barbano dieron de que hablar en LAM (Video: LAM, América)

Mientras que en LAM replicaron tanto las declaraciones del periodista, como de Canosa, y ninguna de las panelistas salió a apoyar la confesión de la pareja de Marina Calabró. Incluso Yanina Latorre, enfrentada con la hermana de Iliana Calabró, aprovechó para lanzarle unos dardos. “¡No me voy a callar! No es Barbano solo. Calabró también es mugrienta", comenzó.

“Me la fumé tres veces en el pase de la radio contando que se lava por ‘parroquias’”, dijo, mientras se señalaba las axilas y la zona íntima. “¡Le tiene miedo al agua! Le tiene fobia y que el padre también tenía. Ella dice que le tiene miedo a la ducha, no va al mar porque va a la pileta", siguió.

También criticó a la periodista por lavarse la cabeza cada dos días y por la forma en que se lava el cuerpo. “Ella se tira agua con un vasito y se limpia... Bañarse es que te corra el agua y te saque el olor a todo”, apuntó. ”El pelo se lo lava en la pileta de la cocina, en donde se cocina y hay comida, cada dos días. Te quedan los pelos ahí cuando va a cocinar el arroz", contó.

Mientras que Matilda Blanco volvió a Barbano. “¿Cuántos calzoncillos tiene? ¿Cuatro? Porque si tiene 15, los 15 no pueden estar sucios", comentó la especialista en moda. “Y si tenés cuatro, los lavás en la duchita”, se sumó Marcela Feudale. “¡Se fue a Londres y no se trajo un buen calzón de Londres!“, prosiguió Matilda. ”Igual, Barbano tiene pinta de slip, no de bóxer. El slip que tiene la toallita abajo", teorizó Romi Scalora, divertida.