Valentina Cervantes contó que habló con Pampita tras los rumores que la vincularon con Enzo Fernández: “Es una gran mujer”

Valentina Cervantes hablo del supuesto romance entre Enzo Fernandez y Pampita

La reacción de Valentina Cervantes ante los rumores que la involucraban indirectamente con Pampita tras su separación de Enzo Fernández fue de sorpresa, según relató en el programa Puro Show. La pareja del futbolista explicó que, a pesar de la circulación de versiones sobre un supuesto vínculo entre el deportista y la reconocida modelo, nunca existió un conflicto real por ese motivo.

En medio de este panorama, Cervantes detalló que la modelo se comunicó con ella para aclarar la situación, lo que permitió que ambas mantuvieran una relación cordial y sin malentendidos.

Cabe recordar que los rumores sobre un posible romance entre Pampita y Enzo Fernández surgieron poco después de que la modelo pusiera fin a su matrimonio con Roberto García Moritán. En ese contexto, la prensa y las redes sociales comenzaron a vincular a la conductora con empresarios, políticos y deportistas, entre ellos el futbolista, quien atravesaba un impasse con Valentina Cervantes, su pareja desde la adolescencia y madre de sus dos hijos.

Ante ello, la propia Cervantes reconoció que la situación la tomó por sorpresa, pero que nunca representó un problema real en su relación.

Valentina Cervantes, Enzo Fernández y Pampita, en medio de rumores

Valu relató que, ante la aparición de los rumores, fue la propia involucrada en la historia quien tomó la iniciativa de enviarle un mensaje para aclarar cualquier malentendido. “Vi que hubo rumores, pero nunca fue un tema. Ella me mandó un mensaje, hablamos... es una gran mujer. Es lo único que puedo decir de ella”, expresó Cervantes.

Además, subrayó que suele ignorar este tipo de versiones: “Sinceramente, yo los paso por arriba. Siempre lo inventaron. Tantos romances. Siempre uno más, uno menos. Es lo mismo”.

Con respecto a su relación y la etapa actual de su vínculo con el futbolista, Cervantes explicó que ambos atraviesan un momento de tranquilidad y cercanía familiar: “Por suerte estamos muy bien, compartiendo un montón de tiempo juntos acá y con la familia. Estamos en una etapa tranquila”, afirmó. También destacó que aunque no puede decir que está conociendo al futbolista porque llevan muchos años juntos, la relación se mantiene sólida y sin grandes conflictos.

La pareja, que tiene a Olivia y Benjamín, logró superar las dificultades propias de una relación de larga data. Cervantes reconoció que, tras el impasse, el balance es positivo. “Algunas cosas se cambiaron, otras siguen iguales, pero todo muy bien”, concluyó la modelo.

Pampita negó los rumores que la vinculaban con Enzo Fernández: "No tengo nada que ocultar"

Cabe recordar que en una nota con Viviana en Vivo (Eltrece), Pampita desmintió rotundamente cualquier tipo de relación con Fernández .“No lo conozco en persona, lo juro por mis hijos”, aseguró. Además, explicó que la especulación habría surgido por una coincidencia en redes sociales: una foto que ella misma compartió desde el estadio Stamford Bridge, donde juega el Chelsea, durante un viaje laboral a Londres.

“Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández”, insistió Pampita ante la consulta del cronista. Y agregó: “Nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano... Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”. La conductora también detalló que su estadía en Inglaterra fue parte de una acción promocional que incluyó otras ciudades como París y Edimburgo. “Tengo la foto con mi amigo Martín al lado como prueba, que ya hoy la mostré a algunos medios”, señaló.

Más allá de las aclaraciones, la situación generó malestar en Pampita. “No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. No me gusta porque alguien se puede preguntar ‘¿será verdad, será mentira?’. Lo desmiento rotundamente”, expresó.