La contundente foto que publicó Valentina Cervantes luego de los rumores de romance entre Pampita y Enzo Fernández

Valentina Cervantes respaldó a Enzo Fernández con una foto reciente publicada en Instagram

Luego de varios días en los que circularon rumores en redes sociales sobre un supuesto vínculo sentimental entre Pampita y Enzo Fernández, fue Valentina Cervantes, pareja del futbolista del Chelsea, quien se pronunció sin necesidad de decir una palabra. Lo hizo a través de una historia de Instagram que dejó un mensaje claro y directo: todo sigue igual.

En la imagen, publicada este miércoles en su cuenta pública, se puede ver al campeón del mundo recostado en un sillón al aire libre. Bajo el sol, el mediocampista luce relajado, vestido con un conjunto negro deportivo que deja al descubierto sus tatuajes en piernas y brazos. El entorno, con árboles, cielo despejado y almohadones blancos, sugiere una escena íntima en el jardín de su casa en Inglaterra.

La imagen publicada por Cervantes muestra a Enzo Fernández en el jardín de su casa en Inglaterra

Junto a la foto, Valentina escribió simplemente: “Vitamina D”, junto a un emoji de un sol brillante, haciendo referencia a un momento de tranquilidad que, en el contexto actual, funciona también como una señal de respaldo hacia su novio.

La publicación llega justo después de que Pampita saliera al cruce de versiones que la vinculaban sentimentalmente con el jugador. En una nota con Viviana en Vivo (Eltrece), la modelo desmintió rotundamente cualquier tipo de relación con Fernández. “No lo conozco en persona, lo juro por mis hijos”, aseguró. Además, explicó que la especulación habría surgido por una coincidencia en redes sociales: una foto que ella misma compartió desde el estadio Stamford Bridge, donde juega el Chelsea, durante un viaje laboral a Londres.

Pampita negó rotundamente conocer a Enzo Fernández en medio de rumores de un supuesto romance (Video: Viviana en Vivo, Eltrece)

“Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández”, insistió Pampita ante la consulta del cronista. Y agregó: “Nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano... Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”. La conductora también detalló que su estadía en Inglaterra fue parte de una acción promocional que incluyó otras ciudades como París y Edimburgo. “Tengo la foto con mi amigo Martín al lado como prueba, que ya hoy la mostré a algunos medios”, señaló.

Los rumores habían comenzado en el programa Gossip (Net TV), donde una panelista deslizó que Pampita y Enzo habrían coincidido en Londres mientras ambos atravesaban momentos de soltería. Se mencionó incluso una imagen que la modelo subió el 10 de noviembre, cuando el Chelsea jugó un partido, aunque aclaró que la foto había sido tomada días antes.

Pampita viajó a Londres para una acción promocional y aclaró las coincidencias en redes sociales

Más allá de las aclaraciones, la situación generó malestar en Pampita. “No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. No me gusta porque alguien se puede preguntar ‘¿será verdad, será mentira?’. Lo desmiento rotundamente”, expresó.

“Lo diría si hubiera tenido un affaire, porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo”, expuso la conductora. Finalmente, reafirmó: “Nunca vi en mi vida a ningún jugador de fútbol, jamás. Por cosas de la vida, nunca salí a tomar un café con un jugador de fútbol, así que no es verdad”.

Mientras la modelo daba estas declaraciones a los medios, Valentina Cervantes paseaba con sus hijos en Disneyland París. En la misma semana había sido el cumpleaños de Olivia, la hija mayor que la influencer tuvo junto al centrocampista de la selección argentina.

Valentina Cervantes compartió momentos familiares mientras su pareja jugaba con el Chelsea

La ausencia de Enzo Fernández también alertó a los fans, pero rápidamente se conocieron los motivos por los que no asistió al viaje en familia. El futbolista se encontraba jugando un partido con el Chelsea, enfocado en un encuentro clave por la jornada 36 de la Premier League. Además, enfrentará al Real Betis en la final de la UEFA Conference League el próximo 28 de mayo, y recién a partir de allí, su agenda se descongestionará.