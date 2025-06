Marcelo Polino recordó a Antonio Gasalla y reveló quién será el heredero universal de todos los bienes del actor

Marcelo Polino, viejo amigo y confidente de Antonio Gasalla, compartió con gran emoción detalles íntimos sobre su relación en una entrevista para “Intrusos”. Durante la charla con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Polino expresó lo que significó tener a Gasalla como amigo y mentor. “Lo extraño”, fueron sus palabras al describir la profunda ausencia que siente desde la partida del humorista.

El periodista relató también lo que sucedió con la herencia del actor. Contó que la justicia declaró a Carlos, el hermano de Gasalla, heredero universal de todos los bienes del actor, lo cual supone un cierre muy positivo en medio del dolor. “Me llamó Carlos... me emocioné porque ellos habían decidido como familia darme algunas cosas de vestuario de Antonio”, reveló Polino. Para Marcelo, recibir estas prendas es más que un gesto, es el legado tangible de recuerdos y vivencias junto a su amigo.

En un plano más personal, Polino también comentó sobre la relación de Gasalla con otras figuras del espectáculo como Mirtha Legrand y Susana Giménez. Según Polino, Gasalla mantenía una relación cordial con ambas, aunque “era más cercano a Mirtha”, sostuvo. “De hecho, hice un puente para que hablaran”, comentó en referencia a los últimos tiempos del actor. Con Susana, según contó, la conexión era más profesional, aunque en los últimos años ella mostró un lado muy afectuoso hacia él: “Susana estuvo muy amorosa”, recordó Polino, quien destacó cómo la conductora se preocupaba por el estado de salud de Gasalla.

Marcelo Polino acompañó a Antonio Gasalla hasta el final

Además de ser un gran amigo, Antonio fue un maestro en la vida de Polino, sobre todo en el arte del espectáculo. “Me estoy mudando, y descartando. Viendo cosas encontré montones de cassettes de cuando yo iba a tomar clases de guión con él. No sabés lo que es escuchar esas cintas”, comentó, añadiendo que Gasalla era meticuloso a la hora de enseñar. Lo guiaba paso a paso, desde narrar la vida personal hasta convertir esa realidad cotidiana en una pieza de arte. “Me decía vamos a empezar. ¿Vos dónde naciste? Yo nací en Tres Arroyos. Bueno, pará. Y escribí eso, sacalo. Pero en medio de todo eso, hablábamos pestes de la gente. No las podría mostrar”.

Por último, contó cómo fue darse cuenta que la mente de Gasalla comenzaba a extraviarse. “Fue cuando estábamos en Mar de Plata para hacer la temporada. Al principio te reías cuando te contaba la misma historia dos o tres veces. Pero llega un momento que a la persona ya le cuesta reconocer o tener noción dónde está. En el teatro, él abría el show haciendo el personaje de la gorda y me presentaba a mí. Yo estaba tras el telón y él no se acordaba de mi nombre. Y ahí es cuando hablo con Guille Marín, que fue generoso y levantó la temporada, le dije no podemos laburar así”.

Antonio Gasalla falleció el 16 de marzo a los 84 años en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. Vivió sus últimos días entre la realidad y el olvido, debido a una demencia senil que fue apagando su chispa y su vivacidad. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por el productor teatral Carlos Rottemberg en redes sociales, una noticia que sacudió al mundo del espectáculo. Polino, a minutos del deceso del gran actor, habló desde la clínica: “Estoy con la familia, es un momento muy difícil. Estuve el domingo por su cumpleaños y pude verlo, le habían dado el alta. Ayer tuvo una descompensación y hubo que llevarlo de urgencia. Tenía una falla multiorgánica, todo fue muy rápido. Acá estamos muy tristes”. Ahora, el reconocimiento familiar para su amistad, será para Polino un abrazo al alma.