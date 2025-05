Yoyi Francella reveló su temor tras sufrir un accidente doméstico: “¿Qué pasaba si estaba sola y me golpeaba la cabeza?”

El accidente doméstico de Yoyi Francella que relató en Luzu TV

“¿Qué pasaba si yo estaba sola y me daba en la cabeza?”, se preguntó Yoyi Francella al compartir detalles sobre el accidente doméstico que sufrió en su vivienda. La actriz relató que el incidente le generó temor por su vida y la dejó con secuelas físicas.

Durante la emisión matutina de Antes que nadie en Luzu TV, la actriz sorprendió a la audiencia y a sus compañeros al describir el episodio que vivió en su casa.

La hija de Guillermo Francella explicó que se resbaló y cayó, golpeándose fuertemente: “Me rompí la espalda contra la canilla. Algo del cuerpo no funcionó”, relató la actriz, evidenciando la gravedad del accidente. “Si el golpe era en la cabeza, estabas muerta”, le dijeron sus compañeros. La frase reflejó el impacto que causó la confesión de la actriz entre quienes la acompañaban en el aire de su programa.

Tras el accidente, Yoyi Francella detalló que experimentó un dolor intenso y que no logra recordar con claridad lo que ocurrió después del golpe. “No saben lo que me duele la espalda”, comentó, y agregó que la falta de memoria sobre los momentos posteriores al accidente la llevó a reflexionar sobre las posibles consecuencias si hubiera estado sola en ese momento.

Apenas contó la noticia generó preocupación entre los seguidores de la actriz, quienes se volcaron a las redes sociales para expresar su apoyo y desearle una pronta recuperación.

La repercusión del incidente se amplificó debido a la sinceridad con la que Francella compartió su experiencia y el temor que sintió por su integridad física. La actriz, al relatar su vivencia en un espacio público como Luzu TV, abrió el debate sobre la importancia de la prevención y el cuidado en el ámbito doméstico.

Yoyi y la separación de sus padres

Recientemente, la actriz abordó los rumores que circulan sobre la separación de sus padres, Guillermo Francella y Marynés Breña después de 36 años de matrimonio, enfatizando que se trata de un asunto estrictamente personal y que la familia mantiene una relación armoniosa. “Estamos todos bien, la verdad que está todo muy bien, en serio”.

Insistió en que la situación se ha magnificado de manera innecesaria y que, pese a los rumores, la familia sigue unida y en contacto. “Se está haciendo algo grande de algo que es normal, somos una familia hermosa, nos amamos, tenemos contacto” quiso aclarar a los periodistas que la esperaban.

Yoyi Francella: "Se esta haciendo algo grande de algo que es normal"

Está todo realmente muy bien, en serio”, reiteró. “Es un tema de ellos y pienso que lo importante es que estemos bien todos como familia”, afirmó la actriz, quien también se mostró comprensiva con el trabajo de los periodistas que la esperaban a la salida del canal.

“Sé que es tu trabajo, este es el mío, y no tengo ganas de esconderme, porque no es nada malo”, reflexionó. La joven actriz también compartió su experiencia de crecer en una familia reconocida públicamente. “Nos conocen hace mucho tiempo. Yo no estoy muy acostumbrada a esto, porque con el apellido que tiene mi papá y todo lo que logró, tuvimos una infancia muy privada”, explicó a la prensa.

Yoyi Francella junto a sus padres y hermano

Enfatizó que la unión familiar sigue siendo una prioridad y que todos los miembros de la familia se encuentran bien. “Siento que hay que hablar hasta que uno quiere, lo bueno es que estamos bien: mi papá está bien, mi mamá está bien, mi hermano está bárbaro, yo estoy bien, soy bastante cuidadosa con todo porque crecí así. Soy celosa de mi intimidad”, concluyó Yoyi sobre la situación familiar que vive.