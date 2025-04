Marynés Breña puso fin a los rumores y confirmó su separación de Guillermo Francella: “Es un desgaste”

A corazón abierto, Marynés Breña habló sobre la ruptura que tuvo con Guillermo Francella tras años de relación (El Ejército de la Mañana - Video: Bondi Live)

Guillermo Francella y Marynés Breña compartieron casi cuatro décadas de vida juntos, criaron a sus dos hijos, Nicolás y Yoyi, y construyeron una familia cerca de los flashes. Pero esta semana, y tras meses de rumores, la confirmación llegó de la mano de ella: el matrimonio llegó a su fin. Sin escándalos ni terceros en discordia, fue Marynés quien, con tono calmo y sincero, puso fin a las especulaciones.

La palabra de Marynés fue captada por el cronista Santiago Riva Roy, de LAM (América) y del canal de streaming El Ejército de la Mañana (Bondi Live). La entrevista, breve pero contundente, terminó con meses de especulaciones. “Estamos bien así los dos”, agregó al hablar de su vínculo actual con el actor. Lejos del drama, remarcó que mantienen una buena relación, incluso en contacto constante: “Estuvimos hablando toda la tarde. Está laburando un montón, pobre, con El Encargado. Y charlamos mucho”.

Con serenidad, respondió también sobre la posibilidad de una reconciliación: “No. Así estamos bien. No lo sé... el universo dirá la última”. Y sobre el motivo detrás de la separación, fue tan clara como rotunda: “No hubo ningún motivo. Es un desgaste que venimos trayendo”.

Luego de varios años juntos y haber formado una familia, Marynés y Guillermo terminaron su matrimonio

Ante la pregunta sobre cómo lograron mantener una relación cordial después del quiebre, ella no dudó: “Son 36 años. Si uno no termina así... Tenemos derecho los dos a ser felices, a estar bien, qué sé yo”, respondió con una sonrisa.

También fue consultada por la exposición política que tuvo Francella en los últimos años. Y, aunque no suele hacer declaraciones, esta vez fue categórica: “No voy a hablar de nada de eso. Sé que han equivocado mucho, así que no tengo nada que hablar. Y menos con la política”.

La última vez que había hablado públicamente fue en noviembre de 2024, cuando las versiones de crisis ya resonaban fuerte. En ese entonces, con tono amable pero firme, negó cualquier tipo de distanciamiento. “Estamos muy bien los cuatro. Todo bien”, aseguró, manteniendo el bajo perfil que siempre la caracterizó. “No te voy a hablar, te pido disculpas. No hablé nunca, no voy a hablar ahora. Soy perfil bajo y lo sigo manteniendo, pero estamos todos muy bien y les agradezco mucho”, repitió con amabilidad frente a la insistencia del periodista.

En medio de las versiones de separación, Marynés Breña se refirió a su matrimonio con Guillermo Francella (Video: Intrusos - América)

En paralelo, el actor también había dado declaraciones en las que evitaba confirmar la ruptura, aunque admitía que estaban atravesando una etapa compleja. “Está todo muy bien. Estamos los cuatro bien y eso es lo más importante como familia. Estamos siempre”, decía el actor, manteniendo la reserva sobre su vida privada. Sin embargo, ese hermetismo contrastaba con la fuerte reacción de su hermano, Ricardo Francella, quien no disimuló su molestia ante la consulta sobre el tema.

Otro indicio de distancia fue la ausencia de Breña en los Premios Martín Fierro de Cine, donde Francella ganó el Oro por su papel protagónico en El Encargado. En lugar de ella, lo acompañó su hermano. Al ser consultada por esa llamativa falta, explicó con total naturalidad: “No estaba yo. Fue otra cosa. Estaba en Miami”. Y agregó: “Estuve con mi hermana, que vive en España. Cuando él se fue a filmar, yo me fui con ella. Teníamos un viaje programado por España e Italia. Por eso no estuvimos juntos en nuestro aniversario”.

El final del matrimonio entre Guillermo y Marynés marca el cierre de una historia de amor extensa, silenciosa y sin escándalos. Una pareja que durante años supo mantenerse unida lejos del ruido mediático, y que ahora, tras casi cuatro décadas, elige caminos separados con respeto, madurez y afecto. Porque como ella misma dijo: “Tenemos derecho los dos a ser felices”.