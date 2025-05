Sumaia presenta su nuevo show a banda completa: un mundo interior y sensible que se vuelve canción

“Marte Gira”, uno de los temas pertenecientes al álbum “Algunas notas de mi ser” (Video: Youtube)

Hay artistas que pisan un escenario para mostrar lo que hacen. Y hay otras, como Sumaia Daher, que suben a cantar lo que son. Con el corazón expuesto, la voz templada por años de búsqueda y un mundo interior que se vuelve canción, volverá a presentarse en vivo el domingo 8 de junio a las 20 en The Roxy Bar & Grill con banda completa y un repertorio cargado de emoción.

La cita será el marco para desplegar en escena Algunas notas de mi ser, su tercer disco solista, un álbum íntimo y visceral, lleno de climas, sonidos y letras que invitan a sumergir a su público. Sobre el escenario, la acompañarán Pablo Tiscornia en batería, Andrés Damiani en bajo, Richard Arce en guitarra eléctrica y Román Peusner en violín. Junto a ellos, Sumaia vuelve a apostar a la potencia del vivo como espacio donde lo emocional se amplifica y las canciones adquieren otra textura. Un show preparado no solo para ser escuchado, sino también sentido por sus fanáticos.

Producido por Richard Arce, el disco fue grabado por Martín Menzel en El Santito y por Mario Siperman, de Los Fabulosos Cadillacs, en El Loto Azul, mezclado y masterizado por Edu Pereyra en Romaphonic. También participó Ezequiel Bauzá como productor invitado, y sumaron su presencia artistas como Juan Subirá, perteneciente a Bersuit Vergarabat, Siperman y el cantautor Pablo Dacal.

La cantante llevará adelante un emotivo show en el marco de su tercer álbum (Crédito Manuel Cortina)

Musicalmente, el disco abraza el pop-rock alternativo, pero con un toque único. Hay piano, cuerdas, oboe, vientos, acordeón, sitar y hasta un coro de niños, componiendo un paisaje donde lo clásico y lo contemporáneo conviven con naturalidad. Las influencias están: Tori Amos, Sinéad O’Connor, PJ Harvey. Pero lo que resuena es la voz propia, esa que no necesita levantar el volumen para dejar una marca.

Después de presentarse el pasado 15 de mayo en Lucille, donde fue ovacionada por su entrega, Sumaia regresa ahora a The Roxy con una propuesta más profunda, más afilada, más viva. La noche contará además con la apertura de Lucila Inés, que llega con su tercer disco, Los libros negros, acompañada por Juan Messineo en guitarra y Yanina Tejerá en la batería.

La artista comenzó sus primeros pasos en la música con tan solo tres años (Crédito Manuel Cortina)

Cabe mencionar que la artista ya cantaba antes de hablar. Su incursión en la música comenzó a los tres años y medio, cuando tomó sus primeras clases de piano. Pasó por el Collegium Musicum, la UCA, y se formó durante 16 años en técnica italiana de canto junto a Susana Rossi, José Manuel Elliot y David Levín. Hoy no solo interpreta, sino que también enseña.

Además, fue parte del grupo Vincent Vega, grabó dos discos y giró cinco años. También prestó su voz a la película Tesoro mío junto a Mario Siperman y Daniel Lozano, y participó del primer disco de Federico Aubele (editado por ESL Music) con quien giró por más de 20 ciudades de Estados Unidos y Canadá, e incluso fue la voz de importantes campañas comerciales.

Su discografía incluye Secret, Secret Extended Play, Pajarito gris y Algunas notas de mi ser, y el reciente Algunas notas profundas de mi ser, una obra grabada sin cortes ni edición, improvisada en inglés, que deja ver su costado más crudo y experimental.

Uno de los temas más reconocidos de Sumaia, “Ninawa”, cuyo videoclip se estrenó en 2017 (Video: Youtube)

Por otro lado, compartió escenario y estudios con Pablo Dacal, Federico Aubele y muchas otras figuras, y llevó su música a espacios como Tecnópolis, Ciudad Emergente, C5N, el Centro Cultural Recoleta, el Carlos Gardel, Radio Nacional, entre muchos más.

En medio de un presente lleno de proyectos, este 8 de junio, en The Roxy, la artista no solo presentará un disco, sino que hará algo más profundo: abrirá un espacio para la emoción. Porque cuando canta, no interpreta una obra, sino que se interpreta a sí misma a corazón abierta.