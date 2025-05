Verónica Ojeda contó cómo es el vinculo de su hijo con Dalma y Gianinna Maradona: “Se preocupa por sus hermanas”

En medio de la controversia judicial por la presunta filmación clandestina durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, Verónica Ojeda decidió contar lo sucedido en el programa Mañanas con Andino (TV Pública). La expareja del ídolo y madre de su hijo menor, Dieguito Fernando, denunció públicamente la falta de información que ha tenido la familia durante todo el proceso, expresó su indignación frente a los recientes acontecimientos vinculados a la jueza Julieta Makintach y habló del vínculo del menor con sus hermanas.

Las declaraciones de Ojeda se dieron luego de que Infobae revelara que, durante allanamientos realizados el jueves pasado, se encontraron videos de alta calidad que confirmarían el vínculo entre la jueza Makintach y una productora audiovisual. Este material comprometería la transparencia del proceso que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro y pone en duda la imparcialidad del tribunal.

Verónica Ojeda denunció la falta de información a la familia de Maradona en el juicio por su muerte, llamándolo “un escándalo” (Video: Televisión Pública)

Desde el inicio de la entrevista, Ojeda dejó en claro que lo vivido fue profundamente doloroso. “La verdad que hay que esperar hasta el martes. Nadie nos dijo absolutamente nada”, expresó, visiblemente afectada, al ser consultada por Guido Záffora sobre cómo recibió la noticia de los procedimientos judiciales. “Yo me enteré por la tele”, repitió varias veces, subrayando su malestar por lo que considera un trato irrespetuoso hacia los familiares directos de Maradona.

En sus palabras, la madre del hijo menor del exfutbolista insistió en que la familia no fue informada de los procedimientos: “Me parece que la familia lo tiene que saber, lo mínimo que tienen que hacer”.

Ojeda remarcó el impacto que esta situación tiene sobre su hijo: “Tengo un niño de 12 años y volver a declarar y hablar de esa situación… es una falta de respeto total y absoluto”. Más adelante, se mostró molesta por la manera en que, según ella, se manejaron las autoridades judiciales: “A la familia le tienen que avisar minuto a minuto lo que está pasando. Y es un escándalo que nadie nos diga nada”.

Ojeda expresó su malestar por enterarse de los procedimientos judiciales por televisión, lo que consideró una falta de respeto (REUTERS/Francisco Loureiro)

Más allá de lo legal, dejó entrever su rol de madre como motor principal de su accionar. “Prefiero pasar yo todo este proceso, pero que mi hijo no lo pase”, dijo al borde de las lágrimas. “Yo quiero que el día de mañana mi hijo no tenga el dolor que tengo yo”.

En un pasaje íntimo, relató un momento con Dieguito Fernando que conmovió a la audiencia: “Llegué muy angustiada por situaciones del juicio y él me dijo: ‘Mamá, ¿por qué llorás? Yo estoy acá, yo te voy a cuidar’. Me dio un vaso de agua y me abrazó”.

El cierre de la nota fue también un acto de catarsis. “La nota no era esta. Íbamos a hablar de Dieguito, de cómo estaba… Pero esto sobrepasó todo”, reconoció. En ese sentido, el conductor le consultó cómo era el vínculo entre el menor y sus hermanas. “Dieguito el día del escándalo llamó a Gianinna por teléfono, él solo. Le preguntó cómo está, él está atento a todo. Como se preocupa de su hermana también lo hace cuando me ve a mi así . Tiene una sensibilidad y un corazón inexplicables”.

“Me parece lo mínimo que la familia lo sepa”, aseguró Ojeda sobre la obligación de informarles las novedades del juicio

También manifestó su temor ante una eventual suspensión del juicio: “Yo todavía quiero creer que no se va a suspender el juicio. Para nosotros es muy angustiante”. Y añadió que está dispuesta a declarar nuevamente: “Si hay que declarar, yo voy a declarar. No tengo ningún problema porque no escondo nada”.

En el momento más álgido de la entrevista, Ojeda apuntó directamente contra los allegados a Matías Morla, el abogado de Maradona, y cuestionó la invisibilización mediática de algunos actores clave del entorno del exfutbolista. “Estoy podrida de que nadie pueda nombrar a Vanesa Morla, Matías Morla y todos los que están ahí. ¿Por qué les tienen miedo?”, lanzó sin rodeos.

La madre de Dieguito Fernando señaló fuertes críticas contra el entorno de Matías Morla, a quienes acusó de manipulación

A estos nombres se sumó el de Maximiliano Pomargo, sobre quien Ojeda brindó detalles: “Viven en un country muy bueno, cerca de Nordelta, y tienen una calidad de vida espectacular”. Contrastó esa realidad con su situación personal: “Yo estoy remándola para pagar el colegio de mi hijo”.

En esa misma línea, denunció la percepción errónea de opulencia que pesa sobre la familia Maradona: “Hay gente muy cruel en las redes sociales que dice que me salvé gracias a mi hijo. No, señora, está equivocada”. Reveló que junto a las otras madres de los hijos de Diego deben afrontar juicios y gastos legales: “Lo dividimos entre cinco para poder pagarlo”.

La expareja de Maradona cuestionó la falta de justicia y denunció “manos negras” detrás de los presuntos manejos en el caso (Tony Gomez)

El abogado Rodolfo Baqué, presente en el estudio, respaldó sus palabras: “Si hay una persona que no se le puede reprochar nada es a Verónica Ojeda. Estuvo siempre, desde el primer día, y bancó el juicio estoicamente”.

Sobre los presuntos manejos irregulares en el juicio, Ojeda no dudó en afirmar: “Hay manos negras. Siempre las hubo. Todo el mundo sabe quiénes son, pero nadie quiere hablar. Todos les tienen miedo”. Su malestar se intensificó al mencionar la posibilidad de que el juicio vuelva a foja cero: “Habíamos avanzado un montón. Es revolver todo de vuelta, acordarte de cada cosa, y es horrible”.