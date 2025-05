La tensa videollamada entre Mauro Icardi y sus hijas: “Están realmente muy mal”

El difícil momento en la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas

Hace meses que la revinculación entre Mauro Icardi y sus hijas se encuentra en la cuerda floja. Su romance con China Suárez, las decisiones erráticas y una serie de incumplimientos legales por parte del futbolista tensaron hasta el límite el vínculo con las niñas, fruto de su relación con Wanda Nara. Y en las últimas horas, una videollamada desde Estambul dio lugar a un nuevo capítulo en esta polémica.

“Ayer le reprocharon todo, las camisetas que usaron los hijos de la China, y él no hablaba”, comenzó revelando Yanina Latorre este martes en LAM (América TV). “Les tocaba la primera conversación para empezar a revincularse”. Las nenas, que se encuentran en Buenos Aires con su madre, le pidieron a su padre que les mostrara su casa: “Mostrame la casa, mostrame mi cuarto”, le suplicaron, pero Icardi se negó. Según contó la panelista, evitó mostrar los espacios porque allí estaban instalados los hijos de China.

“Para las chicas eso es un drama. En un momento le dijeron a su padre: ‘¿Dónde están durmiendo los chicos de Eugenia?’ Y él les dice: ‘En los cuartos de ustedes’. ‘¿Y por qué no están en los cuartos de invitados?’, le preguntaron las chicas. ‘Porque están muy apretaditos’, le respondió el futbolista”, continuó leyendo la panelista del ciclo, quien luego explicó que todo se dio en el marco de la primera videollamada entre las menores y su padre para revincularse aunque sea a la distancia.

En medio de ese escenario, las niñas se aferraron a lo poco que aún podían reclamar: los objetos que habían quedado en su antigua casa. Le pidieron a su padre que se los enviara, pero una vez más encontraron una negativa. “Él les dijo ‘yo la mudanza no se las voy a llevar, porque ustedes van a venir acá conmigo’”, relató Latorre. Fue un golpe bajo. Las chicas, según Yanina, le tienen “pánico a la restitución internacional”.

Lejos de las nenas, el futbolista llevó a su actual pareja y sus hijos a la casa de Estambul (Instagram)

En otra parte, la conductora de SQP explicó sobre la conversación que tuvo el deportista con sus hijas: “La doctora Mattera del Ministerio Público Tutelar está en la conversación, pero con la cámara tapada, controlando todo lo que están hablando. Cuando terminó la charla, le pidió a Icardi que por un tiempo dejara de subir contenido con los hijos de la China, porque a las nenas les afecta. Él no está facilitando la revinculación, no cumple con lo que el juez y el Ministerio piden”. Sosteniendo esa misma línea, aseveró: “Por lo de los perros, por todo lo que pasó, los inflables. O sea, no te olvides, tengo el dictamen. La licenciada Mattera puso que Icardi obligó a las hijas a mentir, porque las sentó y les preguntaron si había gente y las chicas dijeron que no había nadie”, en alusión a aquel encuentro en la casa de Icardi cuando alquilaron inflables para muchas personas.

En los primeros minutos de su participación en el ciclo, Yanina había descripto el impacto que tuvo en ellas ver a su padre en viajes y actividades con los hijos de Suárez. Esta vez, el relato fue aún más oscuro. “Las nenas de Wanda están realmente muy mal”, aseguró. “Ayer, después de la conversación con el papá, estuvieron llorando. La madre no se los muestra pero esas imágenes están en la tele, en cadena nacional. No las podés tener con todo apagado porque el TikTok lo usan todos los chicos, el Instagram también. Las nenas no quieren ir al colegio porque les da vergüenza lo que les preguntan sus compañeras. Lloraron un montón”, destacó Yanina.

Según Latorre, el futbolista se negaría a que sus hijas accedan a terapia privada (Instagram)

El cierre de la intervención de Latorre dejó en evidencia la preocupación de Wanda por el estado de salud de sus hijas. “Tuvieron un ataque de nervios. Está subido todo al expediente. Les aconsejaron una terapia psicológica urgente y están con el problema de que Icardi no firma. No autoriza la terapia porque no quiere. La terapia que tienen es la del Ministerio Público Tutelar. Pero el Ministerio recomienda una terapia privada. Estas chicas no la están pasando bien. Tienen vergüenza”.