La reacción de Evangelina Anderson a un informe sobre la vida sexual de los argentinos: “No creo que sea verdad”

Cada programa, Guido Kaczka se sorprende con el despliegue de la competencia en Los 8 Escalones (El Trece). Pero hay jornadas que se convierten en pequeñas cápsulas virales donde lo que se dice pesa más que la pregunta en sí. Esta vez no fue la respuesta de un participante ni una historia personal la que capturó la atención, sino el comentario picante de Evangelina Anderson sobre un tema tan íntimo como controversial: el nivel de satisfacción sexual en las parejas argentinas.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo, se dirigió a Mariano, uno de los concursantes. El desafío era responder una pregunta vinculada al amor y la intimidad, pero con base estadística. “Según el índice de satisfacción con la vida amorosa, encuesta global realizada por IPSOS, ¿qué porcentaje de argentinos que están casados o en pareja están muy satisfechos con su vida romántica/sexual?”, leyó Guido, generando una mezcla de risas nerviosas y murmullos cómplices en el estudio. Las opciones eran tres: 28, 38 y 48 por ciento.

Como integrante del jurado, la modelo acompañó al participante en la reflexión y, tras un breve debate, comunicó con seguridad: “Bueno, ya estamos decididos”. Mariano arriesgó la opción intermedia. “Sí, correcto, 38 por ciento”, confirmó el conductor con tono entusiasta, para luego añadir: “23.765 adultos de entre 16 y 74 años participaron en la encuesta”.

Una vez más, Evangelina sorprendió con su respuesta en medio de la competencia

Lo que vino después fue un momento que dejó sorprendido a Kaczka. Evangelina, fiel a su estilo, lanzó sin filtro: “El alto lo descartamos rápido”. Pero no se quedó ahí, sino que cuestionó la veracidad misma del sondeo: “Igual, la encuesta no creo que sea la verdad, hay que ver ahí”. El comentario encendió a sus compañeros de jurado.

Gabriel Oliveri, otro de los jurados, no tardó en acotar: “Encontraron gente sincera”. Desde su esquina, el periodista Osvaldo Príncipi se sumó con ironía: “Un rango muy amplio de edad también”. Anderson, lejos de recular, redobló: “Si te encuentran con tu mujer vas a decir ‘sí, muy satisfecho’”, provocando carcajadas generales. Oliveri, pícaro, remató: “Depende, depende con quién te hicieron la encuesta”. Y Anderson cerró la ronda con una sonrisa y una frase que dejó flotando en el aire: “Es depende… claramente”.

No es la primera vez que Evangelina genera una escena inesperada en el programa. Semanas atrás, otro episodio había despertado risas y asombro en el estudio. Esta vez, el protagonista fue Juan, un joven estudiante de Traducción que llegó disfrazado de Flash. “Juan, ¿te copa Flash?”, preguntó Guido, apenas lo vio. El joven, entusiasta, explicó: “Sí, soy cosplayer, claramente, y Flash es uno de mis disfraces”. Cuando el conductor quiso saber si era su favorito, Juan sorprendió eligiendo otro: “Thor, por ejemplo”.

La declaración no quedó ahí. Teté Coustarot, siempre observadora, sumó un comentario que reveló su mirada generacional: “Por un tema de generación me gusta Superman, lo veo desde chica, pero después no soy muy atenta a los superhéroes”. Guido no perdió oportunidad y miró a Evangelina. “¿Y vos, tenés alguno favorito?”, le preguntó.

La respuesta no tardó en llegar: “Me gusta Batman”. El estudio se silenció un segundo, hasta que estallaron las risas. Guido, entre divertido e intrigado, opinó: “Batman es como el más humano de los superhéroes”. Y Evangelina, con mirada firme y tono desafiante, retrucó: “Me representa. Oscuro”. La afirmación desató nuevas carcajadas. Guido no se contuvo: “Muy conflictuado, tiene problemas Batman”. Ella asintió entre risas: “Me gusta, es de mi generación”.

Así, entre preguntas de trivia, estadísticas mundiales, superhéroes disfrazados y bromas sobre la sexualidad de los argentinos, Anderson volvió a ser la gran protagonista de la noche. Y dejó una enseñanza clara: en Los 8 Escalones, lo importante no siempre es la respuesta correcta, sino la forma en la que se llega a ella.