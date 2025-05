La aliada más inesperada que consiguió la China Suárez en medio de su guerra con Wanda Nara

La China Suárez enfrenta las críticas con ironía en medio de rumores sobre su relación con Mauro Icardi

La China Suárez confirmó su relación con Mauro Icardi a principio de año y, desde entonces, el escándalo estalló. Hoy, durante un día de furia, la actriz comenzó a responder críticas a través de su cuenta de Instagram. A través de esta misma red social, una figura sorpresiva irrumpió con una muestra de apoyo que no pasó desapercibida: Tamara Báez, expareja de L-Gante, le dio “me gusta” a su última foto, tomada en Estambul.

El gesto, insignificante a simple vista, cobra otro valor cuando se lo inserta en el contexto que encasilla a Suárez, Icardi, Wanda Nara, L-Gante y la propia Báez. El “like” fue detectado en una publicación de @sangrejaponesa, donde aparece con una selfie durante la noche turca.

Desde Turquía, la actriz respondió a detractores que cuestionan su vida familiar y profesional

Tamara Báez sorprendió con un gesto de apoyo a la China Suárez en plena disputa con Wanda Nara

La conexión llama la atención por varios motivos. Primero, porque Tamara Báez nunca había manifestado apoyo público hacia Suárez. Segundo, porque su ex, L-Gante, estuvo involucrado sentimentalmente con Wanda en una etapa que también generó fricciones con Báez. En efecto, cuando Wanda Nara blanqueó su relación con el cantante, Tamara Báez respondió en redes con indirectas y reproches que dejaban ver su descontento por la situación.

Este martes marcó un punto de inflexión para la China. Después de meses de recibir mensajes negativos, eligió responder directamente a sus detractores en los comentarios de una publicación. En una seguidilla de réplicas cargadas de ironía y sarcasmo, la actriz y cantante contestó sin rodeos a quienes la acusan de “mala persona” o la vinculan con rumores de embarazos y supuestas crisis con Icardi.

La China Suárez desmiente los rumores sobre un supuesto embarazo con un tono sarcástico

“Sepan que sé mucho más de lo que creen”, advirtió Suárez desde sus historias, luego de citar una frase que dejó entrever que su paciencia había llegado a un límite: “Me encanta escucharlas a todas las santitas juzgar, señalar, sentadas en un programa. Si yo hablara, las hago mier... a todas”. Así se refirió, sin nombrarlas, a las panelistas televisivas que desde hace años debaten sobre sus vínculos personales.

Uno de los intercambios más comentados se produjo cuando un usuario le escribió un fragmento de una canción de Cazzu: “Robando se va, lo que robado viene, tu mamá y tu papá debieron enseñártelo”. La respuesta de Suárez fue breve y contundente: “Temazo”.

La actriz defiende su vida personal mientras responde a quienes critican su exposición pública

También contestó a quienes opinaron sobre su aspecto físico o le cuestionaron su presencia en Turquía, donde Icardi juega para el Galatasaray. A la consulta sobre si sus hijos llaman “papá” al futbolista, respondió: “Obvio que no”. Y ante la crítica sobre si camina un paso detrás de su pareja, dijo: “Voy atrás porque él es el protagonista acá. Yo me ubico en el lugar que me corresponde”.

En otra serie de historias, habilitó la caja de preguntas y respondió sobre su dinámica familiar, las hijas de Icardi, su trabajo desde los diez años y cómo maneja la exposición pública de sus hijos. “Mis hijos no googlean pues son menores los 3. También es una oportunidad para contarles que existen muchas mentiras y gente malintencionada”, afirmó.

Suárez abordó rumores de infidelidad con humor, reafirmando su lugar junto a Icardi en Turquía

Además, negó estar embarazada, como se había especulado en medios de espectáculos. “¿Cuál? ¿El del primer embarazo que me inventaron? ¿El segundo? ¿El tercero? Ya deberían estar por nacer”, ironizó.

La respuesta que ofreció cuando se le preguntó si tenía “amenazado” a Icardi para que no hable fue igual de sarcástica: “Siii. Obvio. Jajaja. Mauro tiene un carácter tremendo, no sé qué les hará pensar que se deja manejar”.

La disputa y los cruces en redes sociales entre figuras vinculadas a Wanda Nara y Mauro Icardi continúan escalando

Además, en medio de rumores de fiesta, modelos turcas y supuestas infidelidades, Suárez eligió revalidar su posición desde el humor, la ironía y el enfrentamiento. “Es que acá son todas lindas y buena onda. Todas aman a Mauro y quieren foto con él. De hecho, me usan de fotógrafa”, dijo al responder sobre las imágenes del futbolista celebrando con fanáticas.