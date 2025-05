Aron Park, el actor que interpreta a Pablo en El Eternauta y rompió estereotipos: “Fue un camino de mucho aprendizaje”

El joven actor habló en exclusiva con Teleshow y contó en detalle cómo vivió la experiencia de formar parte de El Eternauta (Marcos Ludevid / Netflix)

A semanas de su estreno, El Eternauta sigue atrapando al público global. La serie dirigida por Bruno Stagnaro, basada en la icónica historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, no solo deslumbró por su recreación de una Buenos Aires arrasada por una nevada tóxica y una invasión alienígena, sino también por su elenco. Junto a figuras consagradas como Ricardo Darín, brillaron nuevos talentos que se ganaron un lugar con fuerza. Uno de ellos fue Aron Park, quien a los 21 años interpretó a Pablo, un joven carismático, rebelde y clave en la trama.

En una charla íntima y a corazón abierto con Teleshow, Park habló de sus inicios, de lo que sintió al recibir el llamado para un papel que le cambió la vida, de representar a la comunidad asiática en la ficción argentina y del impacto emocional y colectivo de una serie que trascendió fronteras.

Aron interpreta a Pablo, uno de los personajes que se encuentra con Juan Salvo en la búsqueda por su hija (Marcos Ludevid / Netflix)

—¿Cómo te llegó la propuesta? ¿Cómo fue el proceso de casting para un proyecto tan grande?

—Esto fue en 2023, cuando tenía entre 18 y 19 años. Nunca había hecho nada de teatro ni actuación. Un día me “picó el mosquito de la curiosidad”, por así decirlo, y dije: “Bueno, hoy quiero ser actor”. Empecé a mandar fotos, datos míos, a actuar por mi cuenta. Un conocido llamado Pablo Sakihara me envió por Instagram un flyer donde buscaban chicos asiáticos para esta serie. Luego, me llegó el casting por mail, me citó María Laura Berch, que es una genia, para hacerlo de manera presencial. Todo esto ocurrió dos semanas antes de que empezara el rodaje. Y quedar… fue una locura, sinceramente.

—¿Ya tenías pensado estudiar algo relacionado con la actuación o simplemente apareció de la nada?

—Desde chico siempre me gustó el arte: dibujaba, hacía música, cantaba. Nunca me animé al teatro porque soy muy tímido e introvertido, pero simplemente surgió porque quería explorar mis gustos, descubrirme más. Antes de la actuación estudiaba Ciencias de la Computación, algo que no tenía nada que ver.

En su casting, Aron tuvo la oportunidad de conocer a Bruno Stagnaro, uno de sus ídolores (Instagram)

—¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que quedaste para el papel?

—Cuando me llamó la directora de casting, María Laura, diciéndome que había quedado, por los nervios corté la llamada porque pensé que estaba soñando. Luego, lo primero que hice fue correr hacia mi mamá, abrazarla y contarle todo. Lloramos los dos juntos. Fue muy emotivo. Además, ella me creyó al instante porque es una persona que me tiene mucha fe. Siempre me apoyó en todas mis decisiones y es algo que agradezco mucho.

—¿Conocías la obra y su trasfondo histórico antes de sumarte al proyecto?

—Sí, desde chico, ya que la había leído en la primaria. Y profundicé más en la historia de Oesterheld y toda su familia hace un par de años. Me pareció muy importante conocerla y difundirla, porque es parte de nuestra historia.

—¿Cómo fue trabajar al lado de actores tan reconocidos en el rubro?

—Para mí fue un camino de mucho aprendizaje. Ver gente que veías de chico en la televisión a tu lado y estar trabajando con ellos es un sueño hecho realidad. También es un golpe de realidad: te das cuenta de que son personas como vos, con sus problemas, sus tiempos. Está bueno aprender eso.

—¿Hay algún momento que no te podés a olvidar del rodaje?

—Uno que nunca me voy a olvidar es cuando fue el callback de la audición. Apareció Bruno, el director, sin previo aviso y quedé en shock. Desde chico soy fanático de Okupas, y su trabajo es increíble. Verlo en persona casi me hace llorar. Le pedí una foto y un saludo para mi grupo de amigos. Fue un acto de picardía.

—Una de las escenas más icónicas es el primer encuentro que tu personaje tiene con Juan Salvo. ¿Ya estaba planeada o la improvisaron en el momento?

—Ya estaba en el guión, pero Bruno nos dio libertad para improvisar y explorar, por lo que fue una mezcla de todo. Se trató de una escena muy linda, pero también fue difícil de hacer. La ensayamos unos días antes, pero sinceramente lo que más me ayudó fue hacerlo directamente. No prepararme tanto, sino vivir el momento.

En la presentación de su personaje, el joven actor protagonizó uno de los diálogos más recordados de la serie (Video: Instagram/CheNetflix)

—Varios youtubers e influencers asiáticos en Argentina comentaron con orgullo tu representación en la serie. ¿Cómo lo viviste?

—Para mí es fundamental. El comentario de “la familia de chinos” que hace Juan Salvo es parte de la cultura argentina. En la serie no se aclara. Yo soy argentino, nací acá. Por parte de mi mamá soy coreano, y por parte de mi papá, japonés y paraguayo. Me parece muy importante representar ese origen sin estereotipos. No ser “el asiático que no habla castellano y tiene un supermercado”. Si bien eso existe, no todos somos así. Por eso, estoy muy agradecido a Bruno por darme la libertad de representar a Pablo siendo quien soy.

—¿Sentís que este momento marca un antes y un después para la visibilidad de actores asiáticos en los medios?

—Sí. Hay muchos actores asiáticos en Argentina y no se nota tanto. Este es un paso que pudimos dar. Me siento muy orgulloso porque ahora podemos decir que los actores asiáticos estamos y podemos trabajar acá. En lo personal, me parece que tuve que cargar cierta responsabilidad a la hora de llevar adelante este trabajo. Además, es una forma de decir que hay artistas asiáticos acá y podemos demostrar nuestro talento ante la cámara.

"Me parece muy importante representar ese origen sin estereotipos", asegura Park sobre su personaje (Marcos Ludevid / Netflix)

—¿Qué significa para vos el éxito global de El Eternauta?

—El éxito de la serie no es solo lo actoral, sino que es el resultado de un trabajo colectivo enorme. El mensaje de que nadie se salva solo se repite en todo. Tenemos grandes cineastas, productores, sonidistas, camarógrafos… casi todos argentinos. Es una forma de decirle al mundo que la ficción argentina existe, que es una de los mejores y que hay que seguir apoyándola. También que nuestro trabajo no hay que minimizarlo, sino que hay que apreciarlo y seguir destacándolo.

—Sin spoilers: ¿qué puede esperar el público de Pablo en la próxima temporada?

—Leí un poquito hace poco, ya que soy una persona bastante curiosa y consulté si podía ver un poco, por lo que me lo permitieron. Me gustaría contarlo, pero no puedo. Puede pasar cualquier cosa, ya que el guión se sigue escribiendo y puede ser que cambie de un día para el otro. Sin embargo, puedo decirles que me emocionó lo que vi.

Aron y Ricardo Darín, quien interpreta el personaje protagónico de la serie (Instagram)

—¿Estás con algún otro proyecto o estudiando algo fuera de la actuación?

—Estuve en otro proyecto el año pasado, que posiblemente salga este año o el que viene. No puedo decir cuál. Además de eso, también estudio, trabajo con mi familia… No me considero un actor como tal, sino una persona común y corriente.

—¿Qué enseñanza te gustaría que el público se lleve de esta primera parte?

— Que sea un trabajo argentino, que lo que hacemos nosotros es algo hermoso, debería ser motivo de orgullo. Sin importar que haya salido bien o mal, es algo que intentamos nosotros, y es importante. No solo es un paso, sino también una base para lo que puede venir después.

"Lo argentino es algo hermoso", destaca Aron sobre el gran éxito de la ficción argentina en el mundo (Marcos Ludevid / Netflix)

Tras su paso por la pantalla chica, Aron Park ya dejó una huella imborrable en una de las producciones más importantes de la historia de la ficción argentina. Con su personaje, no solo se sumó a la resistencia de El Eternauta, también representó con orgullo su identidad y le puso voz a una comunidad poco representada en la ficción. En sus palabras, deja en claro el mismo mensaje que atraviesa la serie: nadie se salva solo, y juntos, todo es posible.