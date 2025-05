Quién es Adriana Ferrer, la amiga de Mariana Nannis que testificó contra Claudio Caniggia: su palabra de los violentos hechos

La mejor amiga de Mariana Nannis contó la situación de violencia que vivió con Claudio Paul Caniggia

En un nuevo capítulo de su interminable conflicto, Mariana Nannis pidió la detención de Claudio Paul Caniggia en medio de su denuncia por abuso sexual y violencia en contra del futbolista. En ese contexto, la figura de Adriana Ferrer, una amiga de la exesposa del futbolista, se transformó en un figura central de la causa luego de relatar los hechos de violencia que presenció por parte del futbolista.

“¿Qué podés recordar, Adriana, de esa noche?”, comenzó preguntándole Natalie Weber a la amiga de Nannis. Inmediatamente, Ferrer respondió con firmeza: “Yo recuerdo todo lamentablemente. Empezó porque íbamos a ir a un casamiento y él quedó de venir a buscarnos. Y después le dijo que tenía el cumpleaños de Angelici. Primero dijo que nos llevaba. Entonces nosotras, esperando, así que le digo a Mariana: “Se nos fue la novia”. Tuvimos que ir al casamiento directo, un piola bárbaro. Te juro que lo odiaba”, comenzó diciendo en Pasó en América (América).

Luego, la amiga de Mariana relató el resto de aquella velada: “Y cuando vamos al hipódromo, Mariana lo llamaba y lo llamaba. Y el tipo a veces ni la atendía. Y yo decía: “Mariana dejá ya va a venir”, y ella decía: “No, no, él quedó de venir, fijate que no me contesta”. Apareció a las 3.30 en un estado deplorable. Cuando llegó (Caniggia) no hablaba nada. Se sentó. La gente le venía a hablar y él no le contestaba. Y le molestaba. A él no le gusta que la gente le esté encima. Y bueno, le pedimos a todo el mundo que no lo molestara. Igual Mariana le hablaba. Viste como somos las mujeres a veces”.

Adriana Ferrer, la amiga de Mariana Nannis, testificó contra Claudio Caniggia: su palabra sobre los violentos hechos

Así las cosas, después de una complicada noche, Ferrer contó cómo se retiraron del lugar. “Él aguantó 45 minutos en el casamiento. Y cuando nos íbamos, yo veía que ellos estaban discutiendo. Entonces digo: “¿Mariana, Me llevan?”. “Sí, sí, dale, Te llevamos”, me dijo”. Entonces los tres al auto. Llegamos y ahí estaba el cama a cama", destacó Adriana respecto al estado del auto, que podría indicar que el futbolista había estado con más personas.

En ese contexto, Ferrer relató cómo se dio la violenta situación: “Como sé que el tipo es violento, yo me hubiera quedado calladita. A Mariana la conozco desde el 2011. Mariana me había contado. Y yo vi las historias clínicas y todo. Yo no acreditaba. Es más, a mí me parecía un tipo amoroso. No cerraba con lo que me contaba Mariana. Para el afuera todos somos amorosos, ¿no? A veces. Los trapos sucios se limpian en casa. Entonces ellos discutían y en un momento, Mariana le pone la mano al lado de la palanca de cambios. él ahí le pega. Eso es lo que vi yo. Vi cómo le pegaba”.

Por último, Ferrer cerró su relato diciendo: “Y al otro día, está la foto, esta la marca en la mano. Yo fui al otro día al Faena y ella estaba toda moretoneada como está en la foto”.

Después de tres hijos en común y varias décadas juntos, Mariana Nannis y Claudio “el Pájaro” Caniggia se separaron en medio de un escándalo que, en el año 2020, terminó con una denuncia por abuso sexual y violencia en contra del futbolista

Más allá de ser conocida como la amiga de Mariana Nannis, con los años, Ferrer consolidó su nombre como un referente de la pastelería uruguaya. Con casi 40 años de experiencia, su carrera en el ámbito de la repostería ha sido destacada. Además de su éxito en lo dulce, Adriana participó en campañas de modelaje y espacios televisivos en canales de televisión de ese país.

A lo largo de su vida, Ferrer también enfrentó desafíos significativos. Fue víctima de una estafa por parte de su último marido. Sin embargo, logró resurgir manteniendo su espíritu emprendedor. En Punta del Este, abrió una cafetería con su hijo, pero el negocio cerró tras un accidente grave sufrido por él y problemas con los empleados.