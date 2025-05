Felipe Fort tuvo un accidente al volante: chocó a un motociclista

El accidente de Felipe Fort fue catalogado como un "choque simple" sin heridos ni culpables legales

Felipe Fort protagonizó un incidente vial este jueves en la Ciudad de Buenos Aires. El hijo de Ricardo Fort, conducía su automóvil BMW 220I cuando colisionó con una motocicleta en Avenida del Libertador, entre Ortiz de Ocampo y Mariscal Ramón Castilla, en el barrio de Palermo. Según el parte policial al que accedió Teleshow, el hecho ocurrió a las 19.20 y fue calificado como un choque simple, sin heridos de gravedad ni acciones penales por parte de los involucrados.

El incidente se produjo cuando ambos vehículos circulaban en la misma dirección por Avenida del Libertador y, al llegar a la calle Mariscal Ramón Castilla, el conductor de la moto, Victoriano Jesús Valdivia Rojas, intentó girar. En ese momento, el auto conducido por Fort impactó desde atrás. La unidad del SAME que acudió al lugar realizó controles clínicos y confirmó que no hubo lesiones. Ambas partes decidieron no instar acción penal, por lo que se labró una constancia sin apertura de causa judicial.

La colisión ocurrió en Avenida del Libertador alrededor de las 19:20 horas (Captura Google Maps)

Consultado por Teleshow, el abogado César Carozza —representante legal de la familia Fort— brindó su testimonio desde el exterior. “Yo, en el momento del siniestro, no pude llegar hasta el lugar porque estoy en Barcelona, pero Felipe me llamó in situ para corroborar los datos que debían cruzarse mutuamente con el otro conductor. Por suerte, tal como informa el parte policial, no hubo lesiones y se trató de un simple choque”, señaló.

Los involucrados decidieron no presentar acciones legales ni abrir una causa judicial

Carozza también se refirió a un detalle que llamó su atención al observar el vehículo involucrado. “Lo que me extraña es que el parte policial diga que al doblar Felipe lo embiste por detrás porque, por lo que me mostró Felipe en la videollamada, la localización de sus daños son en el lateral izquierdo, o sea, del lado del conductor. Si lo hubiera embestido por detrás debería tener los daños en su parte frontal. Pero el lunes, cuando llegue a Buenos Aires, me informaré mejor sobre la situación”, agregó.

El letrado confirmó además que ambos vehículos cuentan con seguros en regla. “Tanto el conductor de la moto como Felipe tienen sus seguros en regla, así que será una cuestión a resolver con las compañías”, concluyó.

Hace apenas un mes, en medio de sus responsabilidades como empresario, o su trabajo como modelo, Felipe Fort decidió tomarse unos días para visitar uno de los países que marca tendencia en el mundo de la moda, la gastronomía y la tecnología. Fue así como el hijo del empresario chocolatero se sumergió en la cultura japonesa y disfrutó de un recorrido inolvidable por las calles de Tokio. El joven compartió el detrás de escena de su viaje en sus redes sociales.

Felipe Fort disfrutó de un recorrido por las calles de Tokio (Instagram)

“Dump chilla”, fue la frase que eligió Fort, junto a un emoji de la bandera nipona, para acompañar una serie de postales de su viaje a Japón. En la primera foto podía verse a Felipe posar con un mural rojo y blanco en el cual destacaba la figura de una pagoda, una estructura local relacionada al budismo. En la foto, el modelo lucía un look total black compuesto por pantalón y campera, mientras clavaba su poderosa mirada en la cámara.

Días después, el joven también sorprendió a sus fanáticos al mostrar su cambio de look. Lejos del color castaño, o del lacio oscuro que había elegido tiempo atrás, ahora Felipe decidió dar un paso más y jugársela en su cambio de imagen. Fue así como optó por raparse el pelo y lucir un estilo serio. Con unos auriculares en la cabeza, mientras entrenaba en el gimnasio, el empresario decidió compartir su estilo ante sus 750 mil seguidores. Junto a la foto, eligió musicalizar el momento con la canción “Where’s Your Head At”, del dúo inglés Basement Jaxx.