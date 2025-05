La verdad detrás del desesperado pedido de Edelmiro Molinari, guitarrista de Almendra y pionero del rock argentino

Edelmiro Molinari en su patria chica: la Sierra de los Comechingones

El guitarrista Edelmiro Molinari, conocido por su papel fundamental en el desarrollo del rock argentino en grupos como Almendra y Color Humano, ha recurrido a las redes sociales con un mensaje que alarmó a sus seguidores. A sus 77 años, Molinari enfrenta dificultades para pagar el alquiler de su vivienda, lo que lo ha llevado a compartir un mensaje en su cuenta de Instagram el pasado miércoles 14 de mayo que eliminó a las pocas horas.

En su publicación, el músico expresó su preocupación por la posibilidad de quedarse sin hogar junto a su familia si no logra resolver su situación financiera. Una problemática que, según él afecta a los artistas veteranos. “Te ponen en un sistema donde sos un ‘chow’ más y con las condiciones que a ellos se les antoja”, escribió. Además, mencionó que su jubilación es mínima y que, aunque cuenta con el apoyo de la mutual de SADAIC y algunas regalías, estos ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Comunicado del músico Edelmiro Molinari

El mensaje no tardó en viralizarse y al poco tiempo el músico lo borró de sus historias de Instagram. A raíz de esto, Teleshow conversó con su esposa Claudia, quien aclaró algunos puntos del posteo. “El mensaje de ayer fue un momento de catarsis”, afirmó la mujer, para sintetizar a expresión de vulnerabilidad que sintió necesario compartir.

Ella resaltó que su intención no era “mendigar”, sino comunicar el estado emocional y profesional que enfrentan, donde las oportunidades laborales en el mundo artístico se han vuelto esquivas. Claudia explicó que “no se está pidiendo la colaboración económica”, sino “la valoración de tantos años de trabajo”. Su testimonio refleja la frágil situación que experimentan muchos artistas en el país, quienes, dicho con la honestidad brutal de Claudia, “cuando no laburan, no cobran”.

A pesar de las adversidades, la mujer describió a Edelmiro como un espíritu “muy libre” que, si bien atraviesa un momento complicado, ha recibido “llamados telefónicos con propuestas de trabajo”. Con dignidad y firmeza, Claudia subrayó que “no se les quiere cortar el paso” a las bandas jóvenes, solo se pide “un poquito de respeto”. La familia Molinari confía en superar estos inconvenientes, apoyados por el cariño y ofrecimientos que la comunidad les está brindando. “Siempre hemos vivido altibajos de estos tipos”, concluyó con esperanza y gratitud“, remarcó Claudia a Teleshow.

Edelmiro Molinari con Color Humano: Cosas Rústicas

Edelmiro Molinari no solo es reconocido por su trabajo con Almendra, sino también por su participación en otras bandas como Color Humano ysu proyecto Edelmiro y La Galletita, este último junto a Skay Beilinson de Los Redonditos de Ricota. Su carrera como solista también ha sido destacada, con discos como “Expreso de agua santa” y “Contacto”, que han sido elogiados por su originalidad y sonido distintivo. Molinari sigue comprometido con su música y tiene programado un concierto para el 29 de julio en Bebop, donde se presentará junto al baterista Sebastián Peyceré.

Edelmiro Molinari: el guitarrista que revolucionó el rock argentino y ahora lucha por su hogar

Esta actuación representa una oportunidad para que el público apoye al músico en un momento crítico de su vida. En su publicación, Molinari hizo un llamado a quienes puedan ofrecerle ayuda económica, proporcionando un número de contacto para aquellos interesados en colaborar. “Recurro a su ayuda porque otra por el momento no encuentro”, expresó, dejando claro que su situación es urgente y que cualquier contribución sería de gran ayuda para él y su familia.

La situación de Edelmiro Molinari pone de manifiesto las dificultades que enfrentan muchos artistas veteranos, quienes, a pesar de su legado y contribuciones a la cultura, a menudo se encuentran en situaciones precarias debido a la falta de apoyo y reconocimiento en la industria musical actual. Su trayectoria abarca desde los albores de la música rock en Argentina hasta su evolución como artista multifacético y compositor influyente.

Edelmiro Molinari, Rodolfo García, Emilio del Guercio y Luis Alberto Spinetta: Almendra

En casi seis décadas de trayectoria, Molinari dejó una marca indeleble en el panorama musical argentino. En 1967, se unió a Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio y Rodolfo García para formar Almendra, una de las bandas más influyentes en el rock en español. En este grupo, Molinari desempeñó el papel de guitarrista principal, compositor y eventual cantante, interpretando, entre otros, el clásico “Color Humano”, que marcaría su próximo paso musical.

Su habilidad para emular a guitarristas legendarios como Jimi Hendrix marcó su estilo e influyó en los sonidos de su tiempo. Tras la disolución del grupo, y acorde al lema “Almendra no se divide, se multiplica”, Molinari fundó Color Humano junto a Rinaldo Rafanelli y David Lebón, quien luego fue sustituido por Oscar Moro.

Esta formación se destacó por su formato de power trío y su enfoque musical innovador, tal como lo reflejan sus canciones “Larga vida al sol” y “Cosas rústicas”, tomadas del festival BARock y registradas en el filme Hasta que se ponga el sol. También tuvieron que enfrentar algunos obstáculos propios de la época, como la suspensión de un concierto en el Luna Park en 1972 debido a incidentes con el público.

Edelmiro Molinari, el guitarrista de Almendra y Color Humano recurre a Instagram para pedir colaboración

Durante los años setenta, Molinari se trasladó a Estados Unidos, donde continuó enriqueciéndose como productor y colaboró con distintas bandas. En 1979, participó en el reencuentro de Almendra, presentándose en importantes recitales en el Estadio Obras y realizando una gira nacional. En 1982, colaboró con Ricardo Soulé en “Romances de Gesta”, aportando varias composiciones al proyecto.

El primer álbum solista de Molinari vio la luz en 1983, apoyo por su banda La Galletita, que incluía al redondito de ricota Skay Beilinson. El legado de Color Humano resurgió en 1995 con una reunión en The Roxy, resultado en un disco en vivo. En la década de 2000, Molinari experimentó con su trío, colaborando con músicos como Daniel Maza y Sebastián Peyceré, y lanzó Expreso de agua santa de manera independiente en 2005.

Los integrantes de Almendra, de izquierda a derecha: Emilio del Guercio, Rodolfo García, Luis Alberto Spinetta y Edelmiro Molinari

Luego de regresar a Argentina, Molinari se mudó a Viña del Mar, Chile, y más tarde a San Luis, Argentina, donde se instaló en Carpintería. En esta última etapa, grabó el álbum Contacto entre 2010 y 2011, un proyecto que integró varias influencias y consolidó su perfil como solista. Este trabajo fue presentado en el Teatro Colonial de Avellaneda junto a destacados músicos, reflejando su continua implicación y creatividad dentro de la música. Su carrera ilustra la evolución del rock nacional, combinando talento, innovación y una profunda conexión con sus raíces musicales.