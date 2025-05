Las abogadas de Mauro Icardi respondieron a la cautelar pedida por Wanda Nara: “Hipócrita”

La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a escalar luego de la presentación de la presentación de una medida cautelar, a principios de mayo, por parte de Nara. La solicitud apunta principalmente a las abogadas de Icardi, Lara Piro y Elba Marcovechio, a quienes acusa de realizar manifestaciones públicas que agravan el conflicto parental. Según planteó, con ésto busca proteger a sus hijas menores de la exposición mediática y de declaraciones públicas que, señaló, afectan su bienestar emocional. De acuerdo con el escrito presentado por los abogados de Nara, Nicolás Payarola y Gimena Alemo Guerrero, la medida cautelar tiene como objetivo limitar la difusión de información sobre las menores en medios de comunicación y redes sociales. La solicitud se fundamenta en el principio del “interés superior del niño”, consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El conflicto se intensificó tras un incidente ocurrido el 26 de abril de 2025, cuando las menores asistieron a una celebración en el domicilio de su padre. Según Nara, durante ese evento se habrían difundido imágenes de las niñas, lo que, a su juicio, constituye una violación a disposiciones previas del Ministerio Público Tutelar (MPT). Este organismo había emitido un informe el 16 de abril de 2025 en el que recomendaba a las partes evitar comentarios públicos que pudieran afectar la relación familiar y el bienestar de las menores. En su presentación, Nara sostiene que las abogadas de Icardi desoyeron estas recomendaciones al participar en programas televisivos y emitir declaraciones que, según ella, incluyen calificaciones peyorativas sobre su rol como madre.

Entre las medidas solicitadas por Nara se encuentra la prohibición judicial para que las abogadas Piro y Marcovechio, así como cualquier persona de su entorno profesional o personal, difundan información o emitan comentarios sobre ella, sus hijas o el proceso judicial en curso. Además, se pide que esta restricción se extienda al propio Icardi, su pareja y su círculo cercano. También se solicita que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) intervenga para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones en redes sociales y medios digitales.

Wanda Nara le pidió a la justicia una medida cautelar contra Lara Piro y Elba Marcovecchio, las abogadas de Mauro Icardi

El contraataque

Parte de la respuesta judicial a Wanda Nara de las doctoras Elba Marcovecchio y Lara Piro, abogadas de Mauro Icardi

Pero ahora llegó la respuesta. La defensa de Mauro Icardi, encabezada por las abogadas, presentó un escrito en rechazo a la medida cautelar, calificándola de “hipócrita” e “inconsistente”. Según argumentaron, la solicitud de Nara carece de los requisitos legales necesarios para ser admitida, como la “verosimilitud del derecho” y el “peligro en la demora”. En su respuesta, las abogadas señalaron que la propia Nara ha expuesto reiteradamente a sus hijas en redes sociales y eventos públicos, lo que, a su juicio, contradice su pedido de protección.En diálogo con Teleshow, la doctora Elba Marcovecchio señaló: “Ella quiere que nosotras no hablemos nada del tema. Eso no estaría tan mal, porque el expediente es reservado. Pero en este casoAlgo innecesario. Entonces decimos, si la misma parte mil veces ventiló, sobreexpone a las niñas en los distintos medios, ¿como nos está pidiendo que no hablemos cuando ella instala el debate?. Distinto hubiera sido que mantenga una conducta de reserva del expediente, eso estaría perfecto. Yo tengo muchísimos casos de gente conocida y los reservo".—Nosotras no, eso lo sugirió el defensor de menores y lo da el juez para conminar a que cumpla con las medidas. Nosotros no lo pedimos originalmente.

Por su parte, la doctora Piro le dijo a este medio que la presentación que hicieron “es un escrito que responde a una acusación absurda que hizo Wanda Nara sosteniendo que las abogadas de Icardi ‘exponíamos a sus hijas’ y por eso pidió un bozal Legal para nosotras. Es una mentira descarada, nosotras solo defendemos los derechos de esas niñas, de poder vincularse sanamente con su padre y la única que las expone de manera sistemática y desmedida es la señora Nara, que hasta hace vivos en la red Instagram de una hora con las niñas, exponiéndolas frente a miles de personas, al punto de someterlas a comentarios obscenos como hemos denunciado en el expediente, por lo que no se entiende la incoherencia y el descaro que tiene al pretender achacarnos tamaña conducta”. Y continuó: “La señora Nara vive su vida con una doble vara. Ella puede exponer a las niñas y vincularlas con su pareja, pero pretende que el señor Icardi no lo haga. Ella se cansó de desobedecer órdenes judiciales desde hace siete meses pero exige acatamiento y sumisión prusiana como si ella fuera una respetuosa de la normas cuando es una incumplidora serial que lleva acumulados $240.000.000 en multas y tuvo la desfachatez de mofarse de un juez de la nación y hacerle saber que si le cerraban sus redes seguiría interactuando en “Only Fans”.El escrito de la defensa incluye pruebas que, según ellas, demuestran que Nara ha utilizado a las menores en publicaciones de Instagram, transmisiones en vivo y entrevistas televisivas. Por ejemplo, señalan que el domingo 11 de Mayo, “le hacía leer a las niñas comentarios de sus seguidores que decían por ejemplo, ‘Isi aléjate de la Tatiana’ (en referencia a la pareja de Icardi, Eugenia Suarez, a quien la Sra. Nara y sus secuaces mediáticos han determinado que el nombre “Tatiana” pasaría a ser sinónimo de “bataclana” en su léxico interno, discriminando y condenando así a todas las mujeres que se llaman Tatiana, como la suscripta Lara Tatiana Piro".También se cuestiona la relación de Nara con su ex novio, el músico Elian Valenzuela (L-Gante), debido a su historial judicial y conductas que, según la defensa, podrían no ser adecuadas para el entorno de las niñas. En una declaración contundente, las abogadas afirmaron: “La Sra. Wanda Nara pretende que terceros protejan a sus hijas, cuando es ella la primera persona que las desprotege y las expone de manera desmedida e impiadosa”.Sobre la China Suárez, el escrito señala: “Resulta absolutamente injusto y violatorio a los derechos de Mauro Icardi como progenitor, que se le prohíba al mismo compartir tiempo y vida con sus hijas y su actual pareja con quien convive, con quien está formando una nueva Familia y toda vez que la Sra. Eugenia Suárez es una mujer sana, sin antecedentes penales, que no ofrece ningún peligro para las niñas...”

La defensa de Icardi también cuestionó la ética profesional del abogado de Nara, Nicolás Payarola, señalando que enfrenta sanciones disciplinarias por “dar una ”Master Class” en una universidad pública” y que ha participado en programas de televisión hablando del caso, lo que, según ellas, contradice su postura sobre la exposición mediática. En su escrito, las abogadas de Icardi argumentaron que las declaraciones consideradas “agraviantes” por Nara no son más que observaciones basadas en hechos objetivos y comprobables, como incumplimientos de resoluciones judiciales y la exposición pública de las menores.

El tribunal, a cargo del juez Dr. Hagopian, deberá decidir si acepta la medida cautelar solicitada por Nara o si, como lo pide la defensa de Icardi, la rechaza por defectos formales y de fondo. Mientras tanto, el caso sigue bajo la observación del Ministerio Público Tutelar, que tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de las menores y de velar por que no sean utilizadas como herramientas en el conflicto entre sus padres.