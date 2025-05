Darío Barassi contó su experiencia al ir a la cancha por primera vez: “Quería un chori, pero me trajeron pochoclos”

La experiencia de Darío Barassi en la cancha (Video: Instagram/dariobarassi)

El lunes por la noche, River Plate se enfrentó a Barracas Central por los cuartos de final del Torneo de Apertura. Miles de hinchas se hicieron presentes para ver la victoria del equipo Millonario y uno de los hinchas se destacó por encima del resto. En ese contexto, Darío Barassi tuvo su primera experiencia de ver un partido en vivo en la cancha y contó su experiencia.

No es ningún secreto que el deporte no está en la lista de prioridades de Barassi, si bien disfruta de ver tenis, del fútbol no es tan devoto. Sus historias se convirtieron en un minuto a minuto de este momento, al que fue acompañado por su esposa y Tommy Muñoz, reconocido DJ y amigo del presentador. “Nos trajeron a la cancha. En la vida. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vamos a hablar?“, arranca diciéndole a la esposa de su amigo y, lejos de esconder sus sentimientos, agregó: ”Que paj…“.

Como no podía ser de otra manera, tuvieron un lugar privilegiado y pudieron ver el partido desde uno de los palcos. Los 90 minutos pasaron, River logró salir vencedor del encuentro y, a la mañana siguiente, Darío subió un video en su feed contando sus sensaciones. “Ayer fui a la cancha por primera vez en mi vida a ver un partido. Había ido para un recital de Patricia Sosa, Taylor Swift y Coldplay”, comenzó diciendo mientras esperaba el desayuno.

Desde el primer momento se vio deslumbrado por todo lo que sucedía a su alrededor: “Sale River. ¡Wow! Ya me sorprendía todo. Cantan todo el tiempo, yo no sé una pu… canción. Cuando escuché que decían River, yo decía River, me di cuenta de que yo movía los dos brazos y no me di cuenta de que solo se mueve un brazo, como que no son los dos, es solo uno“. Al no ser parte del ritual de ir a la cancha no le dio importancia a su ropa, lo que le jugó en contra, ya que fue con los colores del clásico rival, Boca. ”Soy tan pelotudo que fui vestido de azul y tenía justo como un suetercito que era medio caqui, medio amarillito. Fui muy mal visto".

Algo que le llamó la atención fue la comida: “Venden pochoclos. Yo quería un chori, pero bueno, me trajeron pochoclos y una gaseosa light“. Pero más allá de todo esto, lo que se llevó todas sus miradas fue el entretiempo: “El sistema de riego del césped es descomunal. O sea, de repente se juega un rato, cortan ahí. Pasaron cinco personas, sponsoreadas por un banco a patear, de los cinco, cuatro erraron y uno la clavó al ángulo, bien por ese uno medio gordito simpático. Y de repente se van esos chabones de la pista y salen unos chorros de agua. O sea, el proveedor del sistema de riego de la cancha de River que me contacte si quiere hacer un canje y lo meto en casa”.

Lejos de dar el tema por terminado, agregó: “Las ganas de correr en bolas por el césped, de ser pelota y que Leandro González Pires me patee”. Retomando el tema de la comida y el deporte contó cómo lo vivió: “Ya para el segundo tiempo, a mí no me alcanzaba, necesitaba una entraña, así que no me quedé hasta el final”.

A pesar de no haber conseguido su choripán y de que el deporte no es realmente de su interés, quedó en shock: “Pero qué linda experiencia. Fue la primera de varias, me gustó mucho. Y ahora estoy matado, terminé tarde, arranqué temprano”.

Con pocas horas de sueño encima se despertó a las 6 AM gracias a su hija mayor: “Se pasó Emilia. Me dijo ‘abrazame’ y el amor de un padre puede más que el amor propio, así que la abracé, pero me quedé despierto. Después ella se giró. Yo me caí de la cama. Ella se rió. Yo me reí. Eran las siete, así que ya nos levantamos”. Y detalló: “Después fui a jugar al tenis, jugué para el orto y ahora me agregaron desayuno light. Mentira. Pedí una medialuna y me tengo que ir al programa. Anoche tomé una cosita natural para dormir y parece que pega. Bueno, nada, story time de mi noche y mi mañana".