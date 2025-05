Wanda Nara mostró el “caos” de sus tres vestidores y anunció reformas en su piso: “Vuela por los aires”

Wanda Nara mostró su vestidor y adelantó los cambios que le hará (Video: Instagram)

Si hay una cosa que Wanda Nara dejó en claro a lo largo de los años es que su pasión por la moda es algo que la lleva a gastar grandes cantidades de dinero y que ocupa una gran cantidad de espacio en su casa. En el departamento que tiene en la ciudad de Milán tiene un vestidor completamente dedicado a su colección de carteras, pero ahora que se encuentra instalada indeterminadamente en Buenos Aires, mostró los tres vestidores que tiene y lo que planea hacer con ellos.

Debido a su separación con Mauro Icardi y los compromisos laborales que tiene su estadía en Argentina se volvió algo permanente y el departamento que tiene en el Chateau Libertador se convirtió en el hogar de ella y sus cinco hijos. Por esta razón decidió empezar obras en su dormitorio para agrandar el espacio de guardado que tiene a su disposición.

“Se viene mega vestidor nuevo”, escribió en el video que compartió en sus historias. Mientras acomodaba un poco la habitación, aprovechó para compartir con sus 17 millones de seguidores cómo tiene distribuida su ropa. Lo primero que mostró fue el área de los zapatos: una habitación completamente dedicada al calzado, donde se pueden ver las famosas sandalias de Hermes, zapatillas deportivas, zapatos de taco alto y bolsos de Louis Vuitton llenos de ropa.

“El caos. Lo tengo que ordenar, pero no sé si lo voy a ordenar porque toda esta parte, que es el sector de mis vestidores, vuela“, contó mientras hacía el recorrido por los tres espacios de guardado que tiene a su disposición.

Wanda tiene tres vestidores en su departamento

El segundo vestidor es un poco más grande, en los percheros se pueden ver vestidos colgados, camperas, prendas dobladas en el espacio de arriba, valijas entre los vestidos y un lado con todas las remeras prolijamente dobladas.

Ya la tercera habitación tiene dimensiones un poco más grandes. Uno de los lados está dividido entre espacio de colgado y estantes donde tiene acomodadas parte de su colección de carteras. En la pared de enfrente tiene más camperas acomodadas y los zapatos, que no entraban en el primer vestidor, están en esta habitación junto con el resto de la ropa.

“Todo vuela por el aire, van a hacer todo polvo. Voy a tirar todo abajo y voy a hacer toda esta parte a nuevo. Nunca no estoy en obra”, detalló la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) acerca de lo que planea hacer en las próximas semanas.

Los vestidores no fueron lo único que sus followers pudieron ver en el video, sino que la empresaria reveló que en su cuarto tiene dos baños, uno con un jacuzzi que tiene vista a la cancha de River Plate, el club de sus amores y donde juega su hijo mayor, con una televisión. El segundo es un poco más pequeño, tiene un lavamanos con un gran espejo y una ducha. “Acá me maquillo”, aclaró acerca del segundo cuarto de baño.

"Voy a tirar todo abajo", Nara comenzará obras en su departamento y hará un mega vestidor

Cabe recordar que por algunos años la ciudad de Estambul fue su hogar y todavía tiene pertenencias allí, que no logró recuperar en medio de la batalla legal con Icardi. En un vivo que hizo tiempo atrás en Instagram mientras estaba en Turquía recibiendo el premio a la mujer del año, contestó a las preguntas de sus seguidores.

En un momento, una usuaria de esa red social expresó su opinión sobre las pertenencias que tiene la presentadora en su hogar de Estambul. “Si fuera vos, entro y me llevo todo si al fin y al cabo es tu casa también”, escribió. El comentario no pasó desapercibido para Wanda, quien le respondió de inmediato: “No, porque soy respetuosa y como en mi casa hay gente viviendo que no pertenece a la familia, prefiero esperar y no hacer otras cosas.” De ese modo, tajante y sin filtro, Wanda habló de la presencia de la actriz en el que fue su hogar junto al padre de sus hijas, aunque no la mencionó directamente.

Por esta razón, no sería descabellado asumir que las pertenencias que tiene en Buenos Aires no son todas, sino que falta aquello que se dejó en sus propiedades en el exterior, extendiendo todavía más la colección de carteras, zapatos y ropa.