Thiago Medina mostró su nuevo hogar después de separarse de Daniela Celis: “Chiquito, pero lindo”

A raíz de su separación de Daniela Celis, Thiago Medina alquiló un inmueble para estar cerca de sus hijas (Video: Instagram)

Hace unos días, Thiago Medina contó que su relación con Daniela Celis había terminado. Una de las parejas más queridas surgidas de Gran Hermano 2022 decidió romper su vínculo. Con dos hijas en común y una historia compartida que se construyó frente a cámaras y se profundizó fuera de ellas, la expareja puso punto final a su historia de amor. Y ahora, en medio de los cambios y el reacomodamiento emocional, Thiago decidió mostrar cómo es la nueva casa donde vive, cerca de sus gemelas.

Durante horas, algunos seguidores no le creyeron y pensaron que era parte de una estrategia, un juego o simplemente un malentendido. Pero él lo dejó en claro, sin margen para las dudas: “No es broma lo que les estoy contando porque hay muchos que me están preguntando si es broma y esto no es broma, les estoy diciendo en serio”, explicó desde su nuevo hogar. Con tono pausado y en una transmisión íntima, recorrió cada rincón de la casa que habita en soledad.

“Miren, voy a mostrar un poco dónde estoy alquilando ahora. Este vendría a ser el patio. Ahí tengo la pile, el patio. Falta cortar el pasto, pero eso mañana lo hago porque está lloviendo”, narró mientras mostraba el jardín. Amplio, con césped alto y una piscina modesta, el espacio reflejaba lo que es: un nuevo comienzo, sin lujos pero con lo necesario.

Thiago mostró algunos de los espacios de su nuevo hogar: desde un amplio patio a una cocina completa

“Tengo el pool acá, las cosas, esta es una mesa de ping pong, tengo la parrilla… Bueno, y al entrar tenés esto, que ahí armé la computadora para prender stream”, agregó mientras pasaba de ambiente en ambiente. “Tengo el silloncito, el freezer, la cocina, tengo todo acá. El baño, bueno, chiquito para mí solo”. Una confesión con sabor a adaptación, con la honestidad de quien todavía está encontrando su lugar.

No ocultó el desorden, al contrario: lo mostró con franqueza. “Tengo acá mi pieza, miren, tengo las camas, todo. Está un poco desordenado porque me mudé hace poco, pero estoy ordenando todo”. En una esquina, colgada sobre una cómoda, una imagen detenía la mirada: los cuadros de Laia y Aimé, sus hijas. “Obvio, no me lo iba a dejar. Pero bueno, chiquitito, pero lindo”, dijo. Y volvió a insistir, como si aún necesitara despejar dudas: “No es broma, es en serio. Y los quiero a todos. Gracias por apoyarme”.

También compartió detalles íntimos del inmueble, entre ellos su dormitorio y su escritorio (Instagram)

La noticia del final de la pareja había sido confirmada por el propio Thiago el lunes por la tarde. Desde su cuenta oficial de Instagram y arriba de una bicicleta, grabó un video en modo selfie donde puso en palabras lo que ya se rumoreaba: “Dani y yo ya no estamos más juntos, estamos separados”. Fue una forma de anticiparse, de asumir con entereza la exposición inevitable. “Les vengo a contar yo antes de que se enteren por terceros”, aclaró.

Desde que salieron de la casa, Daniela y Thiago se habían mostrado sólidos, compartiendo proyectos, crianza y vida cotidiana. El nacimiento de sus hijas en enero de 2024 había sido un momento de unión. Pero la convivencia y las nuevas responsabilidades parentales tensionaron los cimientos del vínculo. “Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente”, reconoció él en su descargo.

Hoy, el muchacho ya no vive con la influencer. Se mudó a una casa a 15 cuadras del hogar donde están las gemelas, una decisión pensada con el corazón: “Así las puedo venir a ver todo el tiempo”, explicó. Además, se moviliza en bicicleta, reorganiza su rutina, se adapta. La separación, aunque dolorosa, no implicó un alejamiento total. Todavía hay un hilo que los une: la presencia constante en la vida de sus hijas.