L-Gante le anunció a su mamá su decisión de terminar el secundario

El mensaje de L-Gante a su madre

Este miércoles por la mañana, L-Gante sorprendió a todos con una revelación inesperada: se inscribió para terminar la secundaria y celebrará el logro con un show en la UNSAM. “Me anoté para terminar la secundaria y armamos un show para festejar”, escribió en sus redes junto a un flyer que rápidamente se viralizó.

Y ahora, casi al filo de la noche, compartió el esperanzador mensaje incluyendo a su madre: “Claudia mamá, voy a terminar el secundario”, y la arrobó (@clauvalenzuela.ok). Ante el mensaje, que acompañó con a imagen de un concierto, recibió muchas respuestas positivas y de apoyo.

L-Gante dará un nuevo show este sábado 10 de mayo (Instagram)

“Vamos bro, superándote siempre, a terminar el cole, te amo”, le escribió una seguidora. “Muy bien Elian, me encanta este cambio que estás haciendo. Tu mamá tiene que estar orgullosa de vos, sos una gran persona, cada día progresando. Segui así rey, tantos jóvenes te siguen, sos gran ejemplo de superación. Vamos x mas”, posteó otra. Y una tercera no olvidó el problema de salud que confirmó el cantante, una insuficiencia cardíaca y renal: “Bravo Elian, gracias. Te mereces lo mejor del universo. Que Dios te proteja, te cure al 100. Te felicito, sos un ser humano divino. Das muy buen ejemplo de educación y respeto y superación. Se puede, cuesta mucho pero vos qué tenés la oportunidad. Estudia y no seas policía, jajaja. Besos”.

El 10 de mayo, como anunció, en el playón de la Escuela Secundaria UNSAM (que depende de la Universidad Nacional de San Martín) se ofrecerá una combinación de música en vivo y una feria educativa. Entre los artistas que participarán estarán Negro Dub x DJ Kbza, La Larita, Gusty DJ, Facu HDR, y, por supuesto, L-Gante, quien vuelve a la escena con un nuevo objetivo personal en mente.

Claudia, la madre de L-Gante

El anuncio generó gran entusiasmo entre sus seguidores y se conecta con una declaración que L-Gante había hecho meses atrás, en octubre, cuando compartió su deseo de estudiar Derecho. “Hoy en día quiero apuntar a estudiarlo un poco al Derecho”, dijo en una entrevista. Ante la pregunta de si su meta era convertirse en abogado, respondió de forma tajante: “Sí”.

Este cambio de rumbo representa una transformación en la vida de Elian Valenzuela, quien hasta ahora había estado principalmente vinculado con la música y los escándalos mediáticos. Sin embargo, su reciente experiencia judicial lo llevó a replantearse la importancia de entender el sistema legal desde dentro. “Lo viví con un punto de vista que solo está interesado en aprender lo que es estar en esta ocasión, en estos lugares, cómo se manejan los profesionales de verdad”, explicó.

Luego de su anuncio de volver a estudiar, L-Gante recibió mensajes positivos en las redes

El artista mostró una faceta distinta, que se aleja de lo que siempre fue su imagen pública. “Creo que el mejor ejemplo que puedo dar es la educación. Así que nada, estamos para eso, firme y con ganas de ser una gran persona”, afirmó con determinación, y concluyó entre risas: “Estoy dejando de ser guachín”.

Con respecto al final de su relación con Wanda, si bien un encuentro en la casa de él durante un asado alimentó rumores de una reconciliación, él mismo dio por tierra con las especulaciones.

En una entrevista íntima con Mariana Fabbiani para DDM, el cantante de cumbia 420 explicó sobre los motivos de la separación: “Fue una decisión que tomamos entre los dos… Y antes de pelear o discutir o llevarnos mal, decidimos cortar un poco con esa relación”. Según contó, no hubo una pelea entre ellos, ni un escándalo, sino que los puntos de vista particulares eclosionaron: “Creo que las diferencias que hay entre los dos, no del mundo de cada uno, son por lo que estamos enfocados o las actitudes… Viste, un poco de todo”.