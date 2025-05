La romántica escapada de Celeste Cid y Santiago Korovsky a Brasil: “Meu Deus”

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutaron de una escapada romántica a Búzios, Brasil

La postal perfecta de un romance bajo el sol brasileño quedó inmortalizada en una imagen que Santiago Korovsky publicó en sus redes sociales. Celeste Cid, sonriente y relajada, posó frente a la cámara con el mar de fondo, mientras lucía una bikini en tonos rosados y unos lentes de sol XL. La escena transcurrió en Búzios, uno de los destinos más elegidos de Brasil, donde la pareja disfruta de unos días de descanso alejados de los sets, las cámaras y las exigencias de lo cotidiano.

La actriz compartió ese instante con sus seguidores al repostear la historia publicada por su pareja. La reacción del actor fue tan espontánea como reveladora: “Meu deus”, escribió sobre la imagen, en una mezcla de asombro y admiración que no pasó desapercibida para los fanáticos de ambos. Con esa breve exclamación, y sin necesidad de más palabras, dejó entrever la intimidad y el buen momento que atraviesan como pareja.

Lejos de una exposición constante, ambos lograron construir un vínculo que se percibe auténtico y equilibrado. Esta escapada a Búzios aparece como un paréntesis en sus agendas laborales y como una elección compartida para mantener una vida afectiva alejada del ojo público.

Santiago Korovsky publicó una postal en redes con Celeste Cid bajo el sol de Brasil y el mar de fondo

En Búzios, la pareja se hospedó en un apart hotel con vistas al mar y rodeado de naturaleza

Entre fotos musicalizadas con el clásico hit brasileño “Garota de Ipanema”, de Antônio Carlos Jobim, y “Lanterna Dos Afogados”, de Os Paralamas do Sucesso, la pareja compartió postales de su estadía. Se alojaron en un apart hotel con departamentos en armonía con la naturaleza. Sus vistas daban al mar, aunque no dudaron en aprovechar sus días aún más cerca de la arena y las olas.

Es por eso que, en una imagen con tono humorístico, escribieron: “Siendo señoras”. Resulta que ambos posaron juntos en sus respectivas reposeras mientras simplemente disfrutaban del ruido del mar y las olas, pero sin estar tomando sol ni metiéndose al agua.

Al parecer, según las imágenes que compartieron en sus redes sociales, el viaje fue corto. Celeste y Santiago aprovecharon el fin de semana largo y volaron hacia Brasil. El disfrute acabó rápidamente, pero las historias de Instagram siguieron apareciendo. Mientras suena “Volver”, el clásico tanguero en la voz de Carlos Gardel, Korovsky anunció el retorno a casa, no sin publicar una última foto de su novia.

Cid y Korovsky bromearon sobre su descanso en la playa junto al mar sin tomar sol ni entrar al agua

La escapada fue corta, pero dejó momentos inolvidables y complicidad compartida en redes sociales

Aunque ambos tardaron en confirmar su relación, una vez que lo hicieron, la complicidad pública comenzó a ser mucho más constante. Luego de varios meses de rumores, la pareja confirmó su relación a mediados de enero, en una fecha especial: el cumpleaños de la actriz.

Aquel día, el creador de División Palermo le dedicó tres publicaciones cargadas de humor y ternura en Instagram. Posteriormente, en el cumpleaños de Korovsky, Celeste decidió devolverle el gesto con un mensaje lleno de amor.

“Feliz cumple, Santi Korovsky. Sos mi súper héroe favorito”, escribió la actriz en sus historias de Instagram, acompañando sus palabras con una imagen de su pareja usando el guante de Thanos, el villano de las películas de Los Vengadores.

Luego, con una tierna foto bajo la lluvia y con el paraguas en la mano, sumó un detalle encantador sobre su forma de ver la vida junto a él: “Porque hacés que haya sol en los días de lluvia y porque sos el mejor inventando historias detrás de televisores”.

Famosos por su discreta relación, ambos fortalecen su vínculo mostrando pequeños momentos en Instagram

Como broche de oro, compartió un video en el que se ve a Santiago iluminado por el fuego, acompañado de una frase cargada de ternura y que demuestra uno de los aspectos claves de su relación: “Que siempre sonrías así”. La respuesta del actor no tardó en llegar y le respondió en sus historias de Instagram con la misma dulzura que caracteriza su vínculo: “Es muy difícil verte y no sonreír”.

Así, entre gestos espontáneos y complicidad, siguen construyendo una historia de amor de la que tan solo muestran algunos fragmentos en las redes sociales... Esta pequeña ventana a su vida privada, confirma que su amor no necesita esconderse en lo más mínimo.