Mica Viciconte celebró sus 36 años: cómo fueron los saludos de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Mica Viciconte celebró su cumpleaños número 36 el pasado 3 de mayo en un evento que organizó junto a su pareja, Fabián Cubero, y su hijo Luca. La fiesta tuvo lugar en un restaurante de Pilar, donde compartieron una noche familiar. Tras la celebración, el grupo decidió pasar la noche en un hotel exclusivo en la zona norte de Buenos Aires, en un ambiente privado y relajado. Sin embargo, la festividad de Mica no pasó desapercibida debido a los saludos que recibió de las hijas de su pareja, Allegra e Indiana, quienes están actualmente en Miami junto a su madre, Nicole Neumann y su esposo Manu Urcera.

Las jóvenes, a pesar de la distancia, no dejaron pasar la ocasión para saludar a Mica. A través de sus redes sociales, Allegra, quien está en pleno proceso de organización de su fiesta de 15 años, compartió una foto con la exCombate. Junto a la imagen juntas, escribió “Feliz cumple” y agregó un mensaje más personal: “Te quiero”. De manera similar, Indiana, la hermana menor, también publicó una imagen en la que aparecía junto a Mica y dejó un cariñoso “Te quiero” en la descripción. Es un gesto que llama la atención, ya que se da en un contexto de tensiones y polémicas familiares.

El saludo especial de Allegra Cubero a Mica Viciconte (Instagram)

La relación entre Mica y las hijas de Cubero no siempre fue sencilla. En los días previos a estos saludos, se había desatado una fuerte controversia en torno al cumpleaños de Allegra. La polémica estalló debido a la decisión de futura cumpleañera de dividir la celebración entre los dos padres, algo que generó varias opiniones encontradas. Nicole había optado por organizar un viaje con su hija, mientras que Fabián planeaba una fiesta. La situación se complicó aún más cuando Mica anunció que no asistiría a la fiesta si la modelo estaba presente. Esta decisión provocó una serie de comentarios en los medios y en las redes sociales.

Indiana Cubero saludó a Mica Viciconte por su cumpleaños número 36 (Instagram)

El conflicto se intensificó con las declaraciones públicas de Allegra, quien decidió aclarar la situación a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. En el texto, la joven de 14 años expresó que la organización de su fiesta fue consensuada con ambos padres, desmintiendo cualquier tipo de conflicto. “Esta decisión sobre mis 15 la tomé junto a mis papás. Estamos los tres muy contentos. Mi cumpleaños será celebrado por ambas partes, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá”, escribió Allegra. Además, defendió a su madre, Nicole, de las acusaciones que apuntaban a que ella no tenía en cuenta los deseos de la niña. En su mensaje, Allegra aclaró que no había ningún tipo de animosidad entre ella y su mamá, y que las críticas hacia ella no eran justas. “Me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando”, expresó la adolescente.

El comunicado de Allegra fue un intento por poner fin a la especulación mediática y dar una respuesta a quienes la criticaban por sus decisiones familiares. La joven aclaró que no tenía que ser juzgada por la forma en la que sus padres decidieron organizar la celebración de sus 15 años, destacando que lo importante era la armonía y el acuerdo entre las partes involucradas.

Por su parte, Viciconte se había mostrado firme en su postura. La exparticipante de había dejado claro que no asistiría a la fiesta de Allegra si la presencia de Nicole Neumann estaba confirmada. “Yo no voy a ningún lugar donde no me sienta cómoda o sea yo quien genera incomodidad. La adoro, pero ella me conoce y sabe perfectamente cómo pienso. Lo entendería”, dijo Mica en declaraciones a la prensa. Con este comentario, Micaela dejó en evidencia las tensiones que existían entre ella y la exmodelo, y cómo la presencia de Nicole podría generar un ambiente incómodo para ella en un evento tan significativo.

Por otro lado, Nicole Neumann, quien se mantuvo al margen de la disputa, también expresó su versión de los hechos. En una entrevista en el programa Puro Show (El Trece), la modelo explicó que había sido ella quien se encargó de los detalles relacionados con el vestido de Allegra y con la organización del viaje que haría junto a su hija. “La fiesta le corresponde al papá, supuestamente. Ella eligió y dijo: ‘Esto con mi mamá y esto con mi papá’”, comentó, confirmando que la división de la celebración había sido un acuerdo mutuo. Además, Nicole remarcó que su prioridad era estar con Allegra en todo lo relacionado con la elección del atuendo y en el viaje, dado que, según la modelo, la festividad sería organizada por Fabián. “Me pone mal que ella tenga que lidiar con esto a tan corta edad”, lamentó Nicole, refiriéndose al escándalo mediático que afectaba a su hija.

El contundente comunicado de Allegra Cubero por la polémica que se desató por su cumpleaños de 15 (Instagram)

Con el paso de los días, las tensiones entre los miembros de esta familia parecían haberse calmado. Las palabras de Allegra en redes sociales fueron el intento final de dejar en claro su postura ante las críticas que recibió por parte de los usuarios.

Este episodio no solo puso a prueba la convivencia familiar en una familia ensamblada, sino que también puso de manifiesto las dificultades que enfrentan las figuras públicas cuando sus vidas personales son expuestas al escrutinio constante. Mientras Nicole y Mica defendían sus posturas, Allegra intentaba encontrar su lugar en medio del ruido mediático. Los saludos de las hijas de Cubero a Mica, a pesar de todo lo sucedido, parecen indicar un deseo de dejar atrás la polémica y continuar con los lazos familiares, algo que, sin duda, requerirá tiempo y paciencia de todas las partes involucradas.