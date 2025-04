Lali Espósito se emocionó en vivo por las palabras de Mario Pergolini ante las críticas que recibió: “Sos íntegra”

En medio de una entrevista, Mario Pergolini hizo emocionar a Lali Espósito ante la postura que adoptó en el último tiempo (Video: X)

Sentados en uno de los estudios de Vorterix, Mario Pergolini y Lali Espósito se animaron a una charla a fondo. En especial sobre los ataques que recibió la artista por parte de figuras de la política en los últimos meses. Pero fue el final del encuentro lo que conmovió a todos los que estaban viendo la transmisión: la cantante se emocionó al aire, visiblemente tocada por las palabras del conductor.

Pergolini no esquivó el tema. Con tono sereno pero directo, se refirió a la tensión que se generó entre la artista y diferentes figuras de la política argentina. “Me gustaría que te quedes con esto del final, porque vos en un momento acabás de decir que está súper lindo. ‘Yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra’. Pero no muchas estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes, que las tendemos a subestimar, logran lo que a mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron”, comenzó.

Y siguió, sin vueltas: “Porque demostraste eso, que sos íntegra y que entendieron cómo fue tu camino. No mucha gente lo ha logrado. A Mirtha Legrand le costó incluso de grande. Recién ahora alguien le está tirando buena onda. Eso no se logra así nomás siendo artista. Lali, eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, a lo mejor con series malas o con cosas muy buenas. Poder mostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla. La verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso, porque todo lo que hiciste artísticamente en parte construyó eso”.

El conductor la miró con admiración y cerró: “Así que andá re contenta”. Fue ahí cuando Lali se quebró. Las cámaras registraron el momento exacto en el que se le llenaron los ojos de lágrimas. Mario notó su reacción y se mostró conmovido. “Uy, no era para eso. Te pido mil disculpas”, atinó a decir, entre serio y sorprendido.

Pero ella, lejos de quedarse en el llanto, sonrió con naturalidad y, con su tono habitual, cortó la tensión: “Voy a poner ‘Fanático’ para levantar”. Agarró su celular y comenzó a reproducir el tema que se convirtió en uno de los más populares de los últimos meses, y que muchos vincularon al presidente Javier Milei.

La cuestión política no es ajena para Espósito. En su visita a Industria Nacional (Gelatina), el ciclo que conduce su pareja Pedro Rosemblat, también había hablado del tema y de cómo la exposición mediática la llevó a tomar decisiones profundas de cara a este 2025, que arrancó con una agenda intensa.

Lali Espósito profundizó sobre las consecuencias que tuvo su cruce con el presidente Javier Milei (Video: Industria Nacional - Gelatina)

“La entrada a boxes sucedió por varios motivos. El principal te diría que fue personal, porque no conozco otra cosa que no sea laburar desde que soy muy niña. Este año, por cosas de público conocimiento y por una necesidad artística, tomé esa decisión de decir ‘es un año en el que necesito redescubrir mi hogar, cuál es mi hogar’”, explicó con honestidad.

Y fue más allá, al describir cómo la rutina y los viajes constantes la habían descentrado: “Cuando viajás mucho por laburo, perdés un poco el norte de cuál es tu lugar, donde te sentís abrazada, tranquila, en pijama. Sentía que hacía muchos años que tenía mi casa abandonada, entre comillas. Y sentí que la exposición respecto a lo público con el Presidente me invitó, no me obligó, a meterme un poquito para adentro, pensar con claridad, hacer un mejor disco que el que tenía pensado hacer”.

Cuando Rosemblat deslizó si esa decisión nacía de la bronca, Lali fue clara: “No de bronca, de amor. A veces, cuando te pasan cosas más cho…, lo cierto es que está bueno poder amortizar todo eso y transformarlo en algo copado. Pude transformarlo en algo positivo, que es para mí la idea principal de hacer arte”.

Una vez más, Lali decidió mostrar su lado más vulnerable. En medio de tiempos tensos, no solo buscó reinventarse, sino que también encontró una forma de superar las críticas. Sumida en su carrera musical, la artista dejó en claro que, una vez más, sus temas hablan por ella y, a la par, sus fanáticos y colegas la acompañan ante cualquier situación que se le interponga.