La insólita lesión que sufrió Marta Fort: “A la clínica”

El golpe que sufrió Marta Fort en la celebración de pascuas

Este fin de semana, miles de familias se reunieron para celebrar pascua y disfrutar un momento de tranquilidad. La casa de Marta Fort no fue la excepción y la modelo compartió una tarde con sus seres queridos. Sin embargo, más allá de los habituales festejos, la joven sufrió una insólita lesión al intentar abrir un huevo de chocolate.

Todo sucedió luego de finalizar el almuerzo familiar, ese instante de sobremesa en que la conversación va disminuyendo y los gestos se tornan más suaves. En ese contexto, la familia decidió salir al patio donde el sol de otoño empezaba a dibujar las primeras sombras de la tarde. En ese espacio abierto, los Fort dieron paso a uno de los momentos más tradicionales de la celebración. Luego de sentarse en ronda sobre una manta, colocaron el huevo de chocolate en el centro para romperlo poco a poco.

Marta Fort celebró pascuas con su familia (Instagram)

En turnos, cada uno debía darle un golpe para romperlo en partes. Cuando le llegó el momento a Martita, la escena adquirió un ritmo distinto. No hubo titubeos ni tanteos. Su gesto fue seco y certero, como si supiera con precisión qué hacer. Un solo golpe bastó para romper el chocolate, y en ese movimiento breve, el huevo se quebró.

Sin embargo, tan fuerte fue el golpe que dio la joven, que lo que se suponía que era un juego terminó en una lesión. “Y claro, el golpe dejó huella. A la clínica con Martita”, escribió Rocío Marengo junto a una foto dejando ver que se había lastimado un nudillo.

Uno de los grandes ausentes en el festejo fue Felipe Fort. El joven se encuentra de viaje. Semanas atrás visitó Japón, y luego viajó a Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles. En ese sentido, la modelo confesó en una charla con Infobae cómo es su relación con su hermano. “Yo creo que cualquier chonga, novia, ex, todo, o me odian o me habrán odiado (risas). Yo le llenaba la cabeza a mi hermano de cualquier mujer que veía o se le acercaba. Siempre fui muy desconfiada”, dijo al ser consultada si era posesiva con el empresario.

Marta Fort se lastimó la mano al abrir un huevo de pascua (Instagram)

Marta también se refirió a su vínculo con la última novia que tuvo su hermano: “La última novia que tuvo...ellos estuvieron como dos años. El primer año le hice la vida imposible, ya después la conocí y después hasta fuimos a comer juntos. La acepté, pero como regla yo siempre les tengo que hacer la vida imposible a las chongas de mi hermano desde un primer momento para tratar de filtrarlas. Yo antes de pensar bien de la persona, pienso mal y si me demuestra lo contrario, joya”.

A principios de mes, la joven sorprendió al revelar la condición neurológica que tiene desde su nacimiento. Según su relato, en las primeras horas de vida sufrió una pérdida de oxígeno en el lado derecho del cerebro, lo que le generó hemiparesia, que afectó la movilidad de ese lado del cuerpo.

Marta Fort aclaró la condición neurológica que tiene desde su nacimiento: “Llevo más de 20 años en tratamiento”

Sus palabras no tardaron en viralizarse y generaron tanto revuelo que decidió utilizar sus redes para clarificar el tema y dar detalles de su estado actual de salud. “Aclaración: en el podcast de Angie expliqué qué era la hemiparesia, un problema que tuve en mi nacimiento, pero gracias a que llevo más de 20 años trabajando con kinesiología y otros tratamientos logré una movilidad normal de ambos lados de mi cuerpo”, comenzó el mensaje que publicó en sus historias de Instagram.

“Actualmente, estoy muy bien y no sufro ninguna incapacidad a raíz de eso”, cerró, con el objetivo de frenar las diferentes interpretaciones acerca de sus palabras. En el episodio, Martita relató el origen de su hemiparesia con una voz serena, marcada por los recuerdos, y describió cómo esta condición la acompaña desde el nacimiento. “Básicamente, cuando un bebé nace y se queda por unos segundos sin oxígeno en una parte del cerebro, eso puede dejar secuelas”, explicó durante la entrevista.