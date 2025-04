La angustia de Karina Jelinek luego de sufrir una estafa virtual: “Tengo pruebas”

A través de las redes, Karina dio a conocer el mal momento que atraviesa por el hackeo de su cuenta en X (Instagram)

Karina Jelinek volvió a aparecer en redes sociales, pero no para compartir una producción de fotos ni una frase característica. Esta vez, la modelo usó sus historias de Instagram para hacer una advertencia a sus seguidores. Es que recientemente, su cuenta de X fue intervenida y, según ella, se trata de una estafa. Con un comunicado, no solo dio aviso de la situación, sino que también expresó su angustia por la situación que se encuentra atravesando.

“Les quiero comentar lo que me pasó con mi Twitter”, comienza el texto que compartió en letras blancas sobre un fondo rosa, donde detalla el episodio que vivió. Según su relato, había cedido el manejo de su cuenta a una persona conocida que, asegura, también trabajó con otras figuras del medio: “Alquilé por un tiempo confiadamente por medio de un conocido, como hacen muchos famosos, y de repente desapareció”.

Desde ese momento, no volvió a tener acceso a su perfil. “Hasta hace más de un mes no la puedo recuperar y eso que mandé mails para contar lo que me pasó”, explicó la modelo en su historia, donde intentó resumir la situación. Además, pidió ayuda públicamente para intentar resolver la situación y lanzó una advertencia: “Voy a tener que denunciar con mis abogados. Tengo pruebas”.

El comunicado de la modelo respecto a la estafa que sufrió en su cuenta de X, previamente conocida como Twitter (X)

Actualmente, su cuenta oficial de X (@Karijelinek), que cuenta con casi un millón de seguidores, muestra una imagen de perfil genérica y no tiene ninguna foto de portada. El contenido reciente está completamente desligado de ella y parece haber sido tomado por una red de spam o promoción de criptomonedas, con posteos automáticos sobre inversiones falsas y sorteos que llamaron la atención de los usuarios.

Este nuevo episodio se suma a un antecedente reciente que aún no se resolvió. Cabe mencionar que en 2022, Jelinek fue víctima de una estafa millonaria. Un hombre en quien confiaba le robó unos 200 mil dólares y algunas joyas, dinero que ella había ahorrado durante más de veinte años de trabajo. Su objetivo era utilizarlo para subrogar un vientre en los Estados Unidos y así cumplir su sueño de ser madre.

La cuenta de Karina a la que no puede acceder (X)

Su abogada, Ana Rosenfeld, dio detalles del caso en el programa A la tarde (América): “Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo”, explicó. Según se relató en el ciclo conducido por Karina Mazzocco, la modelo le confió esos fondos a un hombre para que los guardara en una caja de seguridad, pero luego de numerosos reclamos durante más de un año, la devolución nunca llegó. Incluso, esta persona habría admitido que ya no tiene el dinero y que lo habría invertido sin resultados. Si no logra recuperarlo, la letrada adelantó que avanzarán con una demanda judicial.

Previamente, la propia afectada había hablado sobre sus ganas de convertirse en madre. En ese entonces, en PH, Podemos Hablar (Telefe), se refirió al respecto. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”, aseguró, emocionada, ante la idea de agrandar su familia.

Por lo pronto, la mediática enfrenta una nueva situación que la obliga a recurrir a la Justicia, como ya tuvo que hacer en el pasado. Entre cuentas hackeadas y ahorros desaparecidos, la modelo insiste en recuperar lo que es suyo de cualquier forma posible. Aunque esta vez no se trata solo de plata o seguidores: se trata de confianza. Y, nuevamente, su confianza se vio en peligro.