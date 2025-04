Flor de la V volvió a sus raíces familiares y mostró el proceso para hacer una pollera: “Lo que me costó”

Flor de la V volvió a sus raíces y mostró el proceso para hacer una pollera

Hoy en día la carrera de Flor de la V se encuentra centrada en la conducción de su propio programa en El Nueve, sin embargo, hay una faceta que no puede dejar de lado: la de costurera. A lo largo de los años contó que heredó el oficio de su mamá y en más de una ocasión ella hizo sus propios vestidos para los programas, como fue el caso del que eligió para el debut de Los profesionales de siempre. En la mañana del sábado abrió la puerta a este costado y le mostró a sus seguidores el proceso para hacer una pollera.

Sentada en el estudio de su casa, con los anteojos puestos y todas las ganas de hacerse una pollera para una salida al cine el sábado a la noche, emprendió el proceso, mostrando el minuto a minuto. “Hoy me levanté con muchas ganas de coser porque me quiero hacer una falda, entonces, como tengo poco género, dije ‘No quiero fallar’ y encontré este toile, que es una prenda hecha con un lienzo que se usa para descartar“, comenzó explicando la actriz en sus historias.

Como el molde tenía volados y lo que ella quería en esta ocasión era algo más sencillo, tuvo que tomarse el tiempo para desarmarlo, pero en el mientras tanto siguió hablando con sus followers: “Para las que me dicen que pase moldes, no tengo mucha experiencia en hacer moldes, aprendí a coser así, ponía la tela en una falda, la cortaba y más o menos lo hacía. No tengas miedo, si querés empezar a coser, no necesitás moldes ni nada, necesitás ganas y ni siquiera es un impedimento que no tengas una máquina de coser, porque yo he hecho milagros con hilo y aguja”.

“No saben lo que me costó, lo había cosido como para que no se descosiera nunca en la vida. Ahora, ya tengo toile, tengo el molde, cuando vas a coser es fundamental la plancha, hacete amiga de la plancha, es buena consejera”, detalló Flor acerca de cómo sigue el proceso. En la siguiente historia se la ve planchando el molde en cuestión y nuevamente contó las dificultades que había transitado hasta lograr el resultado final: “Miren todo el hilo que tiene, no saben lo que me costó descoserlo”.

Flor de la V mostró el proceso para hacerse una pollera

Finalmente, llegó el momento de pasar a la máquina de coser, mostró el proceso de poner el hilo en el carretel, para aquellos seguidores que estén arrancando. “Esto va a quedar muy bien”, escribió en uno de los videos, donde se la puede ver pasando la tela por la máquina en cuestión y dándole las puntadas necesarias.

Luego de muchas consultas, mostró que eligió una tela de color bordo, sin embargo, no llegó a terminarla, pues tenía que almorzar con su familia, pero prometió mostrar por la noche el resultado final, ya que piensa estrenar su nueva prenda de ropa en una salida al cine. “La voy a usar para salir o para ir a trabajar. No hay excusas, en una hora más la terminaba”, cerró su historia de la V.

Tiempo atrás, en diálogo con Teleshow, la conductora había detallado cómo surgió esta pasión que le transmitió su madre. “Vengo de familia de costureras. Comencé a coser a los siete años con la máquina de mi mamá”, recordó la actriz. Con los años, se enteró de que su madre había muerto durante un aborto clandestino, cuando ella tenía apenas dos años, y no de una enfermedad, como le habían comentado. A modo de homenaje inconsciente, siguió practicando hasta llegar a donde está hoy y en esa misma línea destacó que fue “aprendiendo sola” a utilizar la máquina de coser y que suele hacerle diferentes prendas a su familia en su casa.