Sol Pérez volvió a entrenar después de ser mamá: “A catorce días de la cesárea”

Sol Pérez volvió a entrenar después a dos semanas de ser mamá (Instagram)

Hace dos semanas Sol Pérez compartió la alegría con su marido, Guido Mazzoni, por el nacimiento de Marco, su primer hijo. Fanática del entrenamiento y la vida sana, la modelo este viernes volvió a ejercitarse y lo compartió con sus seguidores.

“Catorce días de la cesárea. Hoy hablo bajito porque bebito duerme y lo tengo acá a tiro con la abuela así lo ve”, aseguró la panelista de Cortá por Lozano mientras caminaba en una cinta, con el pelo atado y vestida con un top naranja, mientras daba detalles de cómo cambió su vida desde que se convirtió en madre.

“Son catorce días de la cesárea y es la primera vez que me subo a la cinta”, enfatizó, mientras sudaba y se daba ánimo. “¡Vamos!”, lanzó, en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Son catorce días de la cesárea y es la primera vez que me subo a la cinta”, contó Sol Pérez tras volver a su rutina de ejercicios (Instagram)

Hace un día la influencer mostró el primer corte de pelo de su hijo. En sus historias de Instagram, grabó el instante exacto en el que una profesional vestida de rosa, con cofia, luz led y máquina en mano, le hacía el primer rapado a su hijo, mientras el pequeño dormía plácidamente, completamente relajado sobre un almohadón. “Vino Ale y tengo nuevo look”, escribió Sol sobre la imagen, visiblemente emocionada. En el video se escucha de fondo una versión de cuna del clásico “Here Comes the Sun” de The Beatles, acompañando la escena como si fuera una película.

La pareja de Guido y Sol comparte una profunda pasión por el deporte, algo que fue clave para su primer encuentro en uno de los gimnasios que el empresario posee. El empresario, además, proviene de una familia vinculada al rugby, particularmente a la Asociación Alumni, un club en Tortuguitas. Esta relación con el rugby no solo se refleja en su vida personal, sino también en el primer regalo para su hijo: una camiseta blanca con rayas rojas y el nombre del pequeño, obsequiada por uno de los amigos del empresario.

Sol Pérez y su marido, Guido Mazzoni, en el nacimiento de Marco (Instagram)

Durante el embarazo, la pareja ya demostraba su apoyo al club y se dirigió a la cancha para alentar a su equipo, una muestra de la importancia que este deporte tiene en sus vidas. No obstante, los obsequios no se limitaron solo a esa camiseta. Además, la producción del canal donde Sol trabaja también les hizo varios regalos, lo que la dejó visiblemente emocionada, como compartió en sus redes sociales.

El vínculo con su hijo se volvió aún más palpable en un emotivo video en el que se muestra a Guido meciendo a su hijo con una técnica aparentemente infalible. Mientras lo filmaba, Sol expresó con una mezcla de orgullo y cariño: “Qué entrenado está el padre”. En un momento de calma, Guido explicó suavemente: “Es así, hay que conectar y tener paciencia”, mientras su hijo Marco dormía plácidamente en sus brazos, recostado boca abajo. El video, lleno de ternura, captó un instante de pura conexión entre padre e hijo que conmovió a todos los seguidores en las redes sociales.

“Bienvenido, Marco. Te amo con toda mi vida”, escribió la influencer

El mismo día del nacimiento de Marco, el viernes 4 de abril, la pareja compartió a través de sus redes las primeras imágenes del bebé. En un sentido posteo, mostraron su alegría tras el partido y el momento en el que conocieron a su hijo.

“Bienvenido, Marco. Te amo con toda mi vida”, escribieron en una publicación conjunta, en la que detallaron algunos aspectos importantes del nacimiento como que nació a las 13:41 horas y pesó 3.530 kg. Allí apareció la modelo sosteniendo a su hijo en brazos, mientras su marido, todavía con la cofia y la bata puestas, le besaba la mano al pequeño Marco.