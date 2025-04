Quiénes son los nominados en Gran Hermano, después de una semana de polémicas y sanciones

La contundente decisión que tomó GH después de que Catalina Gorostidi manipule la comida de Tato Algorta

La gala de nominación número 15 en Gran Hermano dejó una placa tan cargada de tensión como de escándalo. Esta semana están nominados Catalina Gorostidi, Ulises Apóstolo, Gabriela Gianatassio y Luz Tito —los cuatro por sanción—, además de Lourdes Ciccarone, Chiara Mancuso, Sandra Priore, Katia Fenocchio y Eugenia Ruíz, elegidas por el voto de sus compañeros en el confesionario. Sin embargo, detrás de estos nombres se esconde un episodio que marcó un antes y un después en la convivencia.

En una decisión inesperada, pero cargada de justicia simbólica, Gran Hermano anunció previo a la votación que Santiago Tato Algorta sería el nuevo líder de la semana, luego de que Catalina Gorostidi perdiera su puesto por protagonizar una gravísima falta que podría haber comprometido la salud del participante uruguayo. La sanción no solo sacudió la estructura del juego, sino que también despertó un fuerte debate dentro y fuera de la casa sobre los límites del entretenimiento y la ética entre compañeros.

Todo comenzó con lo que parecía una travesura, pero que terminó siendo un acto repudiable. Cata, médica pediatra de profesión, decidió intervenir el alimento que Tato —intolerante al gluten— había preparado cuidadosamente junto con Luz Tito y Lucía Patrone. Se trataba de un brownie especial, hecho por separado para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Sin embargo, la jugadora decidió ponerle comino, una especia que puede contener TACC, ignorando por completo las posibles consecuencias médicas para su compañero.

Catalina al momento de contaminar la comida en Gran Hermano

Lo más alarmante del caso es que la acción no fue solitaria. Gabriela Gianatassio y Lourdes Ciccarone participaron activamente como cómplices, haciendo de “campanas” para que nadie viera lo que ocurría en la cocina. Incluso, Gabriela subió la temperatura del horno con la intención de arruinar la cocción del brownie, lo cual consiguió. Luego, con la excusa de que no iban a compartir lo preparado, Catalina aprovechó para condimentar el postre con el polémico ingrediente. Chiara Mancuso, por su parte, estaba al tanto del plan, aunque no intervino.

La producción del reality actuó de inmediato. En un comunicado firme y sin rodeos, Gran Hermano expresó: “No soy su papá para decirles cómo comportarse, pero no todo es lo mismo y hay cosas con las que no se juega: la comida”.

El mensaje no tardó en hacer eco dentro de la casa y en las redes sociales, donde muchos espectadores exigían una sanción ejemplar. GH continuó: “Cata manipuló unos brownies para corromper su sabor. Los alimentos no deben ser alterados como si fuese una picardía: está en riesgo la salud de todos y eso no es una broma. Puede haber trastornos leves o severos, y lo que empieza como un chiste puede terminar en un hecho lamentable”.

Así quedó la placa de nominados en Gran Hermano

Mientras Cata se mostraba asombrada por la decisión tomada por Gran Hermano al interpretar que solamente era un chascarrillo, sin mucho por lo cual arrepentirse, como resultado la joven fue despojada de su rol de líder, el cual pasó automáticamente a manos de Tato, quien había ostentado ese título la semana anterior. Sin embargo, rápidamente se aclaró que el uruguayo no gozaría de los beneficios que implica esa posición: no tenía inmunidad ni podría modificar la placa. La decisión, según explicó la voz del reality, fue simbólica, como un gesto de respeto y reparación frente a lo ocurrido.

A la exlíder, en tanto, se le permitió conservar la moto que había ganado en una prueba anterior, “por haberla obtenido en buena ley”. No corrió con la misma suerte respecto a la placa: fue enviada directamente a la lista de nominados.

Lo sucedido no solo deja una fuerte enseñanza dentro del juego, sino también una reflexión hacia el afuera: en un espacio donde la convivencia lo es todo, cruzar ciertos límites puede tener consecuencias irreversibles. Y esta vez, Gran Hermano habló con claridad.