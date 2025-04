La reacción de Paula Chaves cuando le preguntaron por la separación de Zaira Nara y Facundo Pieres

Desde su aparición en el mundo del espectáculo, Zaira Nara y Paula Chaves forjaron una fuerte amistad, al punto que la conductora y Pedro Alfonso eligieron a la modelo como madrina de su tercera hija. Sin embargo, todo terminó cuando la hermana de Wanda comenzó su relación con Facundo Pieres, con quien la bailarina estuvo en pareja 14 años atrás. A partir de entonces, los cortocircuitos y la distancia marcó el final del vínculo entre las mediáticas. Así las cosas, luego de la separación entre la influencer y el polista, la exparticipante del Bailando reaccionó a esta situación.

“Hoy se dieron a conocer los motivos de por qué se habrían separado Zaira y Facundo”, le comentó un cronista de Desayuno Americano (América) a Chaves al abordarla. Con un gesto de visible incomodidad, Paula respondió: “¡Pero me preguntás estas cosas que me importan nada!”.

Acto seguido, el periodista se refirió al supuesto motivo de la ruptura entre Nara y Pieres y le preguntó a la modelo si había sufrido esta situación cuando estaban en pareja: “Uno de los motivos sería que él no quería que ella trabajara, le había pedido que esté más tiempo con él y viajen juntos. ¿En tu relación te pedía estas cosas?”. Ante la pregunta, la conductora reaccionó con pocas palabras y varias dudas: “No tengo ni idea, pasaron años, era otra vida. No tengo idea, no puedo opinar”.

En ese sentido, el cronista también le consultó si Chaves retomaría su vínculo con Zaira, el cual, justamente, fue interrumpido por su relación con Pieres. “No podría opinar tampoco porque no sé, no hago futurología”, comentó de forma tajante la esposa de Pedro Alfonso, dando a entender la distancia de su vínculo.

Dos años atrás, Zaira Nara se había referido al final de su amistad con Paula. En ese entonces, la modelo confirmó que pasó algo con el polista y que ese vínculo se terminó cuando se dio cuenta que a su amiga le molestaba. También reveló que a Chaves fue a la primera que le consultó si aprobaba el vínculo antes de comenzar a chatear con Pieres.

Zaira Nara confesó que le pidió permiso a Paula Chaves para salir con Pieres y terminó su relación por el enojo de su amiga

“¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”, le preguntó un seguidor. A lo que Chaves contestó sin vueltas: “La vida misma. Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona”, señaló reflexiva y luego fue al grano: “Está todo bien. Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía”.

A raíz de este mensaje, el cronista de LAM, Santiago Sposato, fue a buscar a Zaira y en un evento donde ella estaba trabajando, aprovechó para aclarar varios puntos o al menos para contar su versión de los hechos. “Entiendo eso que dijo que las personas según lo que están transitando en un momento de su vida puede que no sientan que están a la par de la mía. Yo espero que ojalá eso pueda cambiar con el tiempo, porque a mí no me importa en qué situación estén mis amigas”, comenzó diciendo Zaira sin coincidir con lo que decía Paula.

“Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje”, reconoció Nara y confesó que el vínculo que tenían era muy fuerte.

Además, la modelo e influencer dio más detalles al respecto: “Cuando lo empecé a conocer, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga. Tengo códigos. Si ella me dice ‘boluda, para mi cero, dale para adelante’. Yo le doy para adelante. Si me dice ‘ahi no mires’, no miro. Antes de empezar a salir con él, fue a ella a quien le pregunté. A la primera y única”, expresó.