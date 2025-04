La tajante postura de Maxi López sobre el vínculo de sus hijos con Mauro Icardi: “No es algo que él quiera”

El abogado de Wanda Nara sostuvo que Maxi López no quiere que sus hijos tengan vínculo con Mauro Icardi

Después de muchas idas y vueltas, y luego del episodio en el Chateau Libertador, Mauro Icardi iniciará el proceso de revinculación con sus hijas, luego de más de 100 días sin verlas. Sin embargo, no todos en el círculo familiar están felices con esta situación. Según afirmó Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara, Maxi López “no quiere que sus hijos se vinculen con el delantero del Galatasaray”.

La situación se dio a conocer este viernes cuando el letrado dio detalles de las causas judiciales que involucraban a su defendida. “Nosotros no solemos arrogarnos ningún deseo y convertirlo en una cuestión justiciable, sino que tratamos de estar siempre a resultas de lo que los magistrados intervinientes determinen. En este caso hay una denuncia que fue formulada por una institución educativa que fue acompañada por el padre y la madre de un menor y en este caso será la Fiscalía primero, que es la encargada de impulsar la acción penal, quien determine si corresponde impulsarla o no, y el juez, en consecuencia”, comenzó diciendo el abogado, en diálogo con Karina Mazzocco en A la tarde (América), respecto a la denuncia contra Icardi por presunto maltrato a uno de sus hijos.

El abogado de Wanda Nara afirmó que Maxi López no quiere que sus hijos se vinculen con Mauro Icardi

Acto seguido, Payarola se refirió a la revinculación de Icardi con los menores y resaltó que la causa no establecía que fuera con los hijos de López: “El tema es no está pedido judicialmente en ningún lado la revinculación con los tres menores que son hijos de Wanda y de Maxi López. Lo que sí hay es una expresión de deseo. Y si ustedes tuvieran la posibilidad de leer el devenir de la causa, la realidad es que hay una relación de cariño, de afecto y que esa relación se viene manteniendo. Se vio interrumpida a partir de noviembre del año pasado, pero se mantiene desde temprana edad de los menores, reconociendo en el señor Icardi una figura paterna”.

Fue entonces cuando Daniel Ambrosino consultó: “¿Maxi López va a permitir que se vinculen sus hijos con Mauro sabiendo de la denuncia que hizo y donde está el testimonio de la criatura?”. Como respuesta, Payarola expresó la postura de la exfigura de River Plate: “Yo personalmente creo que no, es conocido que hay una relación o existió una relación de muchísimo cariño y yo creo que a veces me cuesta entender por qué esto escapa a la lógica común. Hay un montón de padres que tal vez aman a sus hijos, no capaz de la forma más correcta, e hijos que aman a sus padres. Y tal vez el vínculo es un vínculo que está viciado”.

Al escuchar esta postura, Ambrosino reafirmó: “¿Maxi López no quiere que se vinculen con Mauro?”. Por su parte, el abogado de Wanda contestó: “No es una situación querida por él, por lo menos es lo que el poco conocimiento que pude tomar a partir de diálogos que tuve con quien lo representa jurídicamente”.

Wanda Nara hablo luego de ratificar la denuncia contra Mauro Icardi

Por último, Payarola agregó: “Hay una expresión de deseo y una expresión de voluntad de que en algún momento pueda retomarse ese vínculo. Ustedes piensen en cinco chicos que vivieron como bloque. ¿Cuál sería la razón por la que uno no puede pensar que esto en algún momento se recomponga? Que se recomponga no significa que haya sido mentira lo que se denunció ni que haya sido verdad. Eso lo va a decir un juez”.

En ese contexto, luego de más de 100 días sin verlas, Icardi comenzará con el proceso. Guido Záforra fue el encargado de dar la noticia al aire de DDM (América TV) al parecer la relación del padre con las hijas comenzará de manera lenta y no se irán durante una quincena a vivir con él. “Hay un proceso de reintegración que se va a hacer a mitad de semana, se está definiendo si martes o miércoles. Este encuentro va a ser en el Ministerio Público Tutelar”, comenzó diciendo el periodista, lo que generó un poco de sorpresa en el panel, ya que es un lugar extraño para el encuentro.

“Hay más detalles insólitos con respecto a este encuentro, porque va a durar aproximadamente una hora. Va a haber terapia canina, significa que van a estar los perritos, pero no los de las chicas, sino los perritos del Ministerio”, detalló Záffora. Allí las nenas no estarán solas con el delantero del Galatasaray y estarán acompañadas por un grupo de psicólogas de las pericias. Cesar Carozza, abogado y panelista del programa, aseguró que en algunos casos es común que el encontró sé de así, pero tiene a hacerse en la casa.