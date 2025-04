Armando Bo dirigió en un cortometraje a Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi trabajaron juntos por primera vez bajo la dirección de Armando Bo

En el mes de octubre del año 2024, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que se habían casado en una íntima ceremonia en Italia. Desde ese momento los fanáticos de la pareja están esperando que trabajen juntos en la pantalla chica y finalmente se dio la oportunidad. El matrimonio es el protagonista de un cortometraje codirigido por Armando Bo, director y guionista argentino, en la ciudad de Dubai.

Encuentra tu historia comienza con Millie y Jake esperando en el aeropuerto hasta su siguiente escala, cuando se encuentran con un guion mágico que los lleva a recorrer distintos puntos de la ciudad, mostrando no solo los paisajes, sino un poco de la intimidad de la joven pareja. En esta historia pasan por los callejones del distrito de Al Seef, uno de los museos que tiene para ofrecer el destino, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Sin embargo, lo que se llevó todas las miradas fue el recorrido en cuatriciclo por el desierto, a cargo de la conducción de la actriz de Stranger Things.

El look que eligió la pareja destaca por la sencillez. La actriz de Electric State seleccionó una blusa de color blanco, un jean palazo, zapatillas y anteojos de sol y el hijo del cantante de Bon Jovi lució un jean y una remera verde militar.

Brown y Bongovi paseando por el desierto

Hace cuatro años que se encuentran juntos, pero hasta el momento no habían tenido la oportunidad de trabajar codo a codo y conocer esa faceta de cada uno, por lo que esta fue la oportunidad perfecta para mezclar trabajo con unas vacaciones.

Bo es el codirector del cortometraje

La pareja se conoció en el año 2021 a través de las redes sociales, la conexión fue tan fuerte que al poco tiempo anunciaron su noviazgo en las redes. Tras tres años de relación, el hijo del cantante se animó a dar el gran paso y el 11 de abril pidió su mano: “Te he amado por tres veranos, los quiero todos”, fue como anunció la actriz de Enola Holmes a sus 63 millones de seguidores el compromiso.

En las fotografías que compartieron en su momento del casamiento se puede ver la felicidad de los recién casados. Con una ceremonia al aire libre, que contó con un gran arco de flores blancas en el altar, y en presencia de su círculo más íntimo, sellaron este paso en su relación que coronaron dándose un apasionado beso.

El encargado de presidir la ceremonia fue Matthew Modine, quien interpretó a Dr. Martin Brenner, el “padre” del personaje de Brown en la serie de Netflix que la catapultó a la fama.

Es la primera vez que ambas partes trabajan juntas

En el caso del argentino es el hijo de Víctor y el nieto de Armando, de quien tomó no solo su nombre. En 2015 ganó el premio al que muchos aspiran toda la vida, el Oscar como guionista por la película Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia, del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Ese reconocimiento —que compartió con Nicolás Giacobone— lo llevó a generar nuevos proyectos, como Animal (2018), film protagonizado por Guillermo Francella y Carla Peterson, El presidente (2020), que cuenta una historia de corrupción dentro del mundo del fútbol.

Su nombre volvió a resonar gracias a la serie Cromañón, proyecto que relata no solo la tragedia sino la vida después de la misma. En este decidió dejar de lado su rol de director y guionista para ponerse en la piel del productor. “Es mi primer paso como productor, ya que no estoy dirigiendo o escribiendo. Fue una decisión decir ‘estaría buenísimo que esta serie no sea un proyecto donde yo dirijo, ni tampoco escribo’”, le explicó a Teleshow.

Dentro de poco comenzará a trabajar en la historia del caso Barreda, el odontólogo que mató a toda su familia y sacudió al país. En una nota más feliz, pero rodeada por un alto secreto, está trabajando en la serie de ficción basada en la vida de Moria Casán y en diálogo con este medio dijo: “No puedo dar detalles”.