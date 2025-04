Quién será el artista de renombre internacional que ingresará a la casa de Gran Hermano

Luck Ra en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano ya no es la misma. Desde que se encendieron las cámaras por primera vez, el reality show vivió mutaciones inesperadas, giros dramáticos, emociones crudas. Pero hay momentos en los que el juego se detiene, se suspende, y da paso a la fiesta. Como cuando Miranda!, en la edición anterior, quebró la rutina con un show inolvidable. Una pausa en la estrategia. Un delirio de luces y pop.

Ahora, la historia se repite. Pero esta vez, no será el synth-pop retro ni las coreografías enérgicas. Esta vez el ritmo lo trae otro: Luck Ra, el fenómeno cordobés que fusiona cuarteto, pop urbano y una voz que se escucha hasta en las esquinas más distraídas del país. Una aparición que no estaba en los planes de nadie dentro de la casa, y sin embargo, en pocos días, se convertirá en un evento.

Todo comenzó con una pregunta lanzada al aire en LAM, el programa de América conducido por Ángel de Brito. “¿Qué cantante entra a la casa de Gran Hermano?”, dijo él, como quien arroja una bomba en medio del living. Yanina Latorre, con su habitual tono de certeza indiscutida, tomó la posta: “Va a entrar Luck Ra”. Y entonces, el juego cambió de tono.

Miranda entro a la casa de Gran Hermano - Parte 1

No será Tini Stoessel, como muchos supusieron. Ella fue un nombre que circuló en redes, que ilusionó, que hizo subir las apuestas en Twitter. Pero no. El elegido es otro. Uno que conoce de multitudes, de éxitos virales, de corear hits como Hola Perdida o La morocha. Uno que, aún sin fecha confirmada, ya se convirtió en una presencia fantasma que los jugadores empezarán a intuir.

En la edición 2023-2024 de Gran Hermano, el ingreso de artistas se convirtió en un momento de respiro y asombro, justo cuando el encierro empieza a pesar, cuando las estrategias se vuelven paranoicas, cuando la soledad aprieta. A medida que el reality avanza hacia su recta final, la producción parece decidida a renovar los ánimos.

En los últimos días, los familiares de los participantes ingresaron a la casa, alterando el equilibrio emocional. También lo hizo Santiago del Moro, con su elegancia calculada y su sonrisa de presentador omnisciente. Todo indica que la maquinaria del show se puso en marcha con más fuerza. Y la entrada de Luck Ra podría ser el próximo estallido.

Son 14 los jugadores que siguen en pie. Queda menos. El juego afila sus dientes. Y en medio de todo eso, un show, un micrófono y una voz.

Además, cabe recordar que las emociones no paran, y tal como lo confirmó el propio De Moro, este miércoles no sólo se producirá la habitual gala de nominaciones, sino también habrá una nueva edición del Congelados. Pero eso no fue todo.

La puerta giratoria apareció de nuevo, silenciosa pero brutal, como una señal de tormenta en el horizonte. La subió el conductor en las últimas horas de este martes en su cuenta de Instagram. Sin alarde. Solo una imagen y dos frases: “Miércoles 21:45 hs. Todo es Gran Hermano” y, justo debajo, una despedida vestida de enigma: “Bye?”.

La puerta giratoria y la historia de Del Moro que generó las más variadas especulaciones

Y bastó eso. Un instante. Una historia de 24 horas para desatar el caos.

Las redes se incendiaron con teorías. Los fanáticos —ese ejército de decodificadores del reality— lanzaron hipótesis como dardos. “¿Se va alguien?”, “¿Una expulsión sorpresa?”, “¿Una nueva Furia?”. Porque saben que en la casa más vigilada del país, nada es casual. Y cuando Del Moro sube la imagen de la puerta, algo está por suceder. No es superstición. Es experiencia.

La última vez que esa foto apareció en sus redes, la salida voluntaria de Juliana “Furia” Scaglione dejó una cicatriz emocional dentro y fuera del juego. Fue un acto abrupto, inesperado. La jugadora más polémica abandonó por voluntad propia, y con su partida, se desmoronaron estrategias, pactos, simpatías.